live mn - Milan-Udinese (0-1): crolla il Milan di Pioli, pioggia di fischi a San Siro. Primo successo per l'Udinese

Crisi senza fine per il Milan di Stefano Pioli, protagonista anche lui della peggior prestazione stagionale vista in questa nuova annata. I rossoneri regalano il primo successo in campionato per l'Udinese, che vince di misura grazie al rigore trasformato di Pereyra. Milan in piena crisi con tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro partite.

97' Finisce qui. Milan-Udinese 0-1.

96' Destro secco di Leao da lontanissimo, conclusione che sfiora l'incrocio.

95' Corner Milan, la palla arriva a Giroud che si coordina ma di mancino spara fuori.

94' Altra conclusione di Florenzi da fuori area di Florenzi, altra super parata di Silvestri.

93' Incredibile Okafor! Palla di Loftus-Cheek in area per lo svizzero che dribbla un difensore ma non calcia, perdendo il possesso del pallone.

92' Destro secco di Florenzi da fuori area, deviazione e altro corner.

91' Cross dalla trequarti di Leao, Giroud gira di testa ma Silvestri si supera e devia in corner.

90' Sette minuti di recupero.

84' Triplo cambio nell'Udinese: fuori Ebosele, Success e Zemura, dentro Ferreira, Lucca e Kamara.

83' Thauvin tutto solo in area calcia, bravo Thiaw a recuperare all'ultimo.

81' Cambio nel Milan: fuori Musah, dentro Romero.

79' Accelereazione di Leao sulla sinistra, ingresso in area del portoghese che tira da posizione defilata quando poteva servrie un assist facile per Loftus-Cheek.

77' Altro cambio nell'Udinese: fuori Samardzic, dentro Thauvin.

73' Cambio nell'Udinese: fuori Payero, dentro Lovric.

70' Maignan! Corner Udinese, Success colpisce di testa tutto solo e Maignan è bravo a togliere il pallone dallo specchio della porta.

65' Cambio nel Milan: fuori Reijnders, dentro Loftus-Cheek.

61' Gol dell'Udinese. Pereyra spiazza Maignan e apre le marcature per i bianconeri.

60' Rigore per l'Udinese. Adli calpesta ingenuamente il piede di Festy in area.

58' Corner di Florenzi, Adli prova il colpo di tacco ma colpisce male e manda la sfera in rimessa laterale.

55' Altro giallo nell'Udinese, ammonito Kabasele sempre per un fallo su Leao.

53' Ammonizione per Perez, che butta giù Leao in maniera irregolare.

51' Occasione Udinese. Zemura passa in mezzo a tre rossoneri, cross in mezzo e Florenzi salva tutto.

48' OCCASIONE MILAN! Ottimo lavoro di Giroud spalle alla porta, Adli lancia Reijnders in porta, l'olandese prova il pallonetto ma mette fuori.

45' Inizia la ripresa. Doppio cambio nel Milan: fuori Krunic e Jovic, dentro Adli e Okafor.

I primi quarantacinque minuti terminano a reti bianche e con un San Siro non felice della prestazione dei rossoneri, usciti dal campo con qualche fischio. Prestazione brutta della squadra di Pioli, che sembra esser ripartita dal secondo tempo di Napoli più che dal primo. La scelta delle due punte, al momento, non sta offrendo nessun tipo di risultato.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

38' Bellissima palla di Leao dalla sinistra, Florenzi si inserisce, stoppa in area ma al momento del tiro perde l’equilibrio.

37' Ci prova Samardzic da fuori area, conclusione altissima.

33' Mancino di Musah dal limite, ancora Silvistri ad opporsi.

31' Iniziativa di Leao sulla sinistra, il portoghese converge al centro dell'area ma la conclusione termina altissima.

28' Grande fatica per i rossoneri nel girare palla e verticalizzare.

24' Prima chance per i rossoneri! Reijnders vede il movimenti di Calabria in mezzo al campo, destro secco del terzino ma Silvestri è bravo a deviare in corner.

23' Cross di Zemura dalla sinistra, Success colpisce di testa anticipando Thiaw ma spara alto sopra la traversa.

20' Corner Milan. Traversone di Reijnders, Krunic gira di testa ma non trova la porta.

18' Punizione di Samardzic da 25 metri, barriera colpita in pieno.

17' Primo giallo del match: ammonito Krunic.

13' Rossoneri che fanno grossa fatica a creare palla a terra. Molti lanci lunghi fin qui.

10' Occasione Udinese! Success lancia Zemura in profondità, cross in mezzo sul quale arriva Florenzi ma sbaglia il passaggio, sull'errore arriva Pereyra che tutto solo calcia alto sopra la traversa.

8' Corner che attraversa l'area e arriva a Musah. L'americano riparte da dietro.

7' Cross di Leao dalla sinistra, deviazione e primo corner per il Milan.

5' Apertura di Calabria per Leao, stop e cross del portoghese che vede il movimento di Jovic ma il traversone è troppo sul portiere.

3' Udinese molto aggressivo in questo avvio.

1' Inizia il match. Primo possesso dell'Udinese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti e ben ritrovati alla diretta testuale di Milan-Udinese, undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo una sconfitta e un pareggio, la squadra di Pioli vuole tornare subito alla vittoria per inseguire la capolista Inter. Dovrà farlo, però, con ben nove rossoneri indisponibili: Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Pulisic, Chukwueze, Kjaer e l'ultimo infortunato Theo Hernandez. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali di Milan-Udinese:

Milan (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Giroud, Jovic.

A disposizione: Mirante, Nava, Adli, Loftus Cheek, Okafor, Romero, Pobega, Jimenez, Simic, Bartesaghi. All. Pioli

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi.

Arbitro: SACCHI

Assistenti: DE MEO - CAPALDO

IV uomo: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DIONISI