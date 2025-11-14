live mn Milan-V. Entella (2-3): rossoneri sotto ritmo, 90 minuti per Jashari

Amichevole nata per la necessità di far mettere minuti nelle gambe a diversi giocatori di ritorno dall'infortunio ed è stato effettivamente così: Pulisic, Estupinan e soprattutto Jashari sono rimasti in campo per tutti i novanta minuti della sfida, che si è giocata al Felice Chinetti di Solbiate Arno. La formazione di Max Allegri, rimaneggiata per forza di cose vista l'assenza dei tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, parte subito forte e trova il gol con Pulisic al nono minuto dopo un dominio abbastanza evidente. Dalla rete del numero 11 la squadra abbassa i ritmi e lascia giocare un po' troppo l'Entella, che al minuto 34 trova il gol del pareggio su una dormita di Fofana: Russo recupera palla e serve Ankeye in area, bravo a battere Terracciano con un sinistro preciso. Nella ripresa il Milan continua a non trovare ritmo ma trova il gol del pareggio dopo una bella ripartenza di Traorè e Pulisic, con il giovane esetrno che serve un grande assist per Borsani in area di porta.

Non si fa attendere la risposta dell'Entella, che sfrutta un'uscita sbagliata di Jashari per buttarsi a tutta velocità in area con Boccadamo: il numero 77 la spara sotto la traversa da buona posizione. A concludere il pomeriggio un po' così arriva la rete del 2-3 di Debenedetti, imbeccato bene da Portanova. Male tutta la fase difensiva del Milan in quest'occasione, con la squadra sbilanciata e pigra a ripiegare. Tra i pochi aspetti positivi ci sono i minuti giocati da chi tornava dall'infortunio ed uno svolgimento di gara che non ha portato problemi fisici a nessuno dei calciatori scesi in campo.

91' Triplice fischio, Milan-Virtus Entella finisce 2-3.

90' La punizione la batte Jashari, palla in mezzo per una torre ma la giocata non riesce.

89' Brutta entrata su Pulisic, lo statunitense rimane a terra dolorante. Poi si rialza, fortunatamente.

87' Gol dell'Entella, Debenedetti. Difesa rossonera messa malissimo, Portanova conduce sulla sinistra e verticalizza per Debenedetti: il neoentrato fulmina Torriani con un sinistro secco e preciso. 2-3 Entella.

86' Cambio Milan: dentro Colombo per Minotti.

85' Milan vicino al gol. Chaka Traore recupera palla a centrocampo, conduce e poi serve Pulisic. Lo statunitense, in area, arriva un attimo in ritardo e si fa anticipare da un difensore in scivolata: la carambola che ne consegue per poco non beffa il portiere con un pallonetto ma esce al lato.

82' Cambio per l'Entella, dentro Traniello e Dolce.

75' Sul corner ancora Entella pericolosa: Torriani respinge il cross di pugni, palla al limite per Matteazzi che va al volo ma sbaglia la mira.

75' Fumagalli prova la conclusione velenosa da fuori: Torriani, attento, devia in angolo.

72' Cambi Virtus Entella: dentro Debenedetti, Fumagalli e Matteazzi. Fuori Karic, Russo.

69' Fiammata di Traorè: ingresso in area da destra, palla sul sinistro e conclusione forte sul primo palo. Il portiere blocca.

67' Gol dell'Entella, Boccadamo. Gol in velocità del numero 77, che approfitta di un errore in uscita di Jashari: entrata in area e palla sotto la traversa di destro, nulla da fare per Torriani. 2-2.

64' Doppio cambio per il Milan: dentro Ibrahimovic e Nolli, escono Borsani e Cappelletti.

62' Traore si destreggia al limite, si crea spazio per calciare ma scivola al momento della conclusione. Peccato.

58' GOL DEL MILAN! Borsani! Pulisic conduce sulla sinistra, lancia Chaka Traoré che dal fondo mette in mezzo per Borsani. L'esterno, a porta spalancata, non può far altro che poggiarla in rete. 2-1 Milan.

57' Cambio per l’Entella: dentro Palomba per Bottaro.

56' L'Entella prova lo schema da angolo liberando al tiro Karic da ottima posizione: la conclusione è potentissima ma sbilenca.

53' Jashari prova la conclusione da buona posizione in area: il sinistro termina alto sopra la traversa.

53' Ottima giocata di Pulisic che serve Branca, dal fondo il centrocampista mette in mezzo per Traore ma il cross viene respinto.

51' Entella vicino al raddoppio, Minotti bravo a chiudere su Lipani che aveva calciato a botta quasi sicura da dentro l'area di rigore.

50' Pulisic si incunea centralmente e poi allarga per Cappelletti: il giovane terzino prova il destro potente, facile per il portiere.

46' Comincia la ripresa, batte il Milan.

- Tre cambi per Allegri: Torriani per Terracciano, Chaka Traoré per Magrassi e Branca per Loftus-Cheek.

Una prima frazione di gioco non molto positiva per il Milan, che parte bene e forte con il gol di Pulisic al nono minuto. Da lì la squadra di Allegri si spegne e abbassa fin troppo i ritmi: gli avversari onorano l'impegno e vanno più volte al tiro. Al minuto 34 il pareggio: Fofana si addormenta al limite e l'Entella ne approfitta: palla ad Ankeye che di sinistro segna un bel gol. Chiaramente Allegri non può essere contento.

45' Fine primo tempo.

43' Azione manovrata del Milan che si conclude con un tiro a giro di Pulisic dai 22 metri: palla abbondantemente fuori.

40' Milan che sta incontrando qualche difficoltà di troppo contro un avversario, sulla carta, inferiore.

37' Va Pulisic, la palla non scende e finisce sopra la traversa. Grande occasione sprecata.

36' Fallo su Loftus-Cheek al limite dell'area, punizione da ottima posizione per il Milan. Grandi proteste dell'Entella, effettivamente non sembrava esserci il fallo.

34' Gol dell'Entella, Ankeye. Fofana da censura al limite dell'area, perde palla e il centravanti dell'Entella ne approfitta con un mancino preciso che prende il tempo all'incolpevole Terracciano. 1-1.

30' Cresce l'Entella in questo finale di tempo.

28' Entella pericolosa sul lato di Estupinan, un po' in difficoltà. Cross dal fondo verso il limite dell'area con Ankeye che stoppa e lascia partire un destro potente: Terracciano smanaccia e allontana.

25' Ritmi sensibilmente bassi, il Milan prova un giro palla avvolgente che per ora ha poca efficacia.

21' Bella punizione calciata da Guiu e ottimo intervento di Terracciano in tuffo. Portiere rossonero concentrato e pronto.

20' Punizione da ottima posizione per l'Entella per un fallo di Borsani su Guiu.

18' Tiro da fuori dell'Entella, bell'intervento in tuffo di Terracciano, che devia in angolo.

17' Contrariamente a quanto inizialmente concordato, l'amichevole avrà un minutaggio regolamentare con due tempi da 45 minuti ciascuno.

16' Sventagliata mancina di Jashari per Borsani sulla destra, la misura del lancio è leggermente lunga. Lo svizzero sollecitato parecchio in questi primi minuti di gioco.

14' Entella pericolosa. Recupero palla alto e palla per Ankeye che prova un destro al volo: palla fuori.

11' Magrassi ci prova con un bel destro dal limite, la palla esce di poco alla destra del portiere.

9' GOL DEL MILAN! PULISIC! Recupero palla alto di Loftus, palla a Magrassi che verticalizza bene per Pulisic. Il numero 11 non sbaglia a tu per tu col poriere: palla sotto le gambe dell'estremo difensore e gol con un sinistro preciso. 1-0 Milan.

8' Pulisic, servito bene da Jashari, prova lo scatto sulla sinistra: chiuso.

7' Varie imbucate di Jashari e Pulisic per i compagni, Magrassi e Borsani, che però non riescono a concretizzare da posizione interessante. Il Milan inizia a spingere.

5' Jashari recupera palla e lancia subito Fofana sul lato sinistro del campo. Il francese avanza e prova un lancio d'esterno per Magrassi: il risultato è totalmente da dimenticare.

4' Lipani prova l'azione personale sulla sinistra e si accentra per tirare: Vladimirov mura la conclusione.

3' Ci prova Ankeye dalla distanza con un destro preciso, la palla termina fuori. Terracciano sereno, l'aveva battezzata fuori.

1' Magrassi recupera palla sulla trequarti e allarga per Borsani: l'esterno verticalizza per Loftus-Cheek che per poco non aggancia in area. Il portiere salva tutto in uscita.

1' Si comincia! Primo pallone per l'Entella.

- Gara divisa in due tempi: il primo sarà da 45 minuti, il secondo da 30.

- Ingresso in campo delle due squadre con qualche minuto di ritardo. Maglia rossonera per il Milan, divisa biancoazzurra per l'Entella.

- Presente anche il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare.

Amici e amiche di MilanNews.it, buongiorno! Questa mattina, fischio d'inizio alle 11.30, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà la Virtus Entella in un'amichevole che si disputerà allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, la casa del Milan Futuro. Questo perché a Milanello in questi giorni c'è in ritiro l'Italia di Rino Gattuso, che domenica affronterà la Norvegia a San Siro. Allegri aveva indicato l'amichevole odierna come un buon test per far salire di condizione Ardon Jashari, di ritorno da un lungo stop dopo la frattura composta del perone rimediata a fine agosto in uno scontro fortuito in allenamento. Opportunità anche per Pulisic ed Estupinan di ritornare in forma, visto che i due sono stati fermi nell'ultimo mese dopo essersi infortunati in nazionale. Rabiot, problema al polpaccio, e Tomori, fastidio al ginocchio, non sono ancora disponibili e non figurano in distinta. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le azioni di questa amichevole!

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella.

Arbitro: Pasculli di Como