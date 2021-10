LIVE MN - Milan-Verona (3-2): è finita! Straordinaria rimonta rossonera: 3 punti da grande squadra

Con una straordinaria rimonta il Milan batte il Verona e torna primo in classifica, in attesa del risultato del Napoli di domani. Dopo lo 0-2 del primo tempo, causato dalla reti di Caprati al settimo e di Barak su rigore al 24esimo, Pioli ha ribaltato il match con gli ingressi di Castillejo e Krunic, i quali hanno dato alla squadra di casa quell'energia e quella voglia mancata nella prima frazione. A scaldare San Siro ci ha poi pensato Giroud: goal al 59esimo di testa dopo una super azione di Leao e partita riaperta. Il "Meazza" è una bolgia e il Verona sbaglia due volte: prima con Faraoni che causa il rigore trasformato da Kessie al 74esimo e poi con Gunter, che si fa autogoal due minuti più tardi regalando al Milan una vittoria straordinaria.

FINE PARTITA | MILAN-HELLAS VERONA 3-2

94' | Nulla di fatto! Finisce il match! Che spettacolo il Milan!

94' | Proprio sul gong arriva un calcio di punizione pericoloso per il Verona in zona calcio d'angolo.

93' | Altoo! Finisce alto il tiro di Cancellieri. Manca un solo minuto al termine e Tatarusanu ha la palla in mano per un rinvio dal fondo.

91' | Corner per il Verona su cui svetta Romagnoli. Sul successivo colpo di testa di Simeone, blocca Tatarusanu sicuro a terra tra gli applausi di San Siro.

90' | Quattro minuti di recupero.

89' | Mentre Ibra mostra numeri balistici di altissima scuola, Tomori rientra in campo.

87' | Resta a terra molto dolorante Tomori dopo uno scontro con Simeone. Attimi di apprensione a San Siro. L'inglese è ora a bordo campo sostenuto dai medici.

85' | Azione di contropiede del Milan e tiro di Ibrahimovic da ottima posizione: respinge in angolo la difesa veronese.

82' | Ammonito Ballo-Touré. Subito dopo esce Giroud tra gli applausi di San Siro ed entra Tonali.

81' | Verona pericoloso su corner, con Barak che calcia da buona posizione trovando l'ottima respinta di Tatarusanu.

80' | Ultimo cambio nel Verona: esce Lazovic ed entra Cancellieri.

79' | GOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN! Azione di forza del Milan e palla per Castillejo sulla destra: cross basso deviato nella sua porta da Gunter. MILAN 3-2 VERONA

76' | Esce Bennacer ed entra Ibrahimovic: il Milan vuole vincerla!

75' | GOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAN! La pareggia dal dischetto Franck Kessie! MILAN-VERONA 2.2

74' | Calcio di rigore per il Milan! Castillejo falciato in area dal rientrante Faraoni: è rigore netto! Il VAR conferma.

73' | Destro di Kessie dai 20 metri: palla bloccata facilmente da Montipò.

69' | Contropiede del Milan: Castillejo allarga per Leao che cerca il destro a giro, ma la palla finisce alta.

64' | Azione di forza di Bennacer e cross dalla destra per Giroud: il francese questa volta non inquadra la porta con il suo colpo di testa. Ora San Siro è una bolgia.

59' | Due cambi nel Verona: entrano Simeone e Tameze per Caprari e Veloso. Poco dopo esce anche un fischiatissimo Kalinic: al suo posto Lasagna.

59' | GOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAN! Azione super di Leao sulla sinistra e cross perfetto per Giroud che anticipa il suo marcatore e segna di testa. MILAN 1-2 VERONA

56' | Lancio per Leao e tiro al volo: devia la difesa veronese. Corner per il Milan.

54' | Ammonito Miguel Veloso per un fallo a centrocampo su Bennacer.

51' | Bella azione del Milan orchestrata da Leao e rifinita da Giroud e Krunic per l'accorrente Ballo-Touré: il cross del 5, però, non viene spinto in porta né da Leao né da Castillejo.

49' | Chiede calcio di rigore il Milan per un tocco di mani in area di Casale, il quale colpisce il pallone con il braccio abbastanza largo in area. L'arbitro lascia correre: molti dubbi sulla decisione.

46' | Nel Milan confermati gli ingressi di Castillejo e Krunic al posto di Saelemaekers e di Daniel Maldini. Cambio anche nel Verona: esce l'ammonito Ceccherini ed entra Sutalo.

INIZIO SECONDO TEMPO | MILAN-HELLAS VERONA 0-2 (7' Caprari, 24' rig. Barak)

Durante l'intervallo, Samu Castillejo e Rade Krunic hanno intensificato il loro riscaldamento e sono pronti ad entrare in campo sin dal 46esimo. Tra poco scorpirmo chi gli lascerà il posto.

----

FINE PRIMO TEMPO | MILAN-HELLAS VERONA 0-2 (7' Caprari, 24' rig. Barak)

Si chiude un primo tempo di grossissima difficoltà per il Milan: i rossoneri non sono stati praticamente mai seriamente pericolosi e hanno sofferto l'energia - oggi superiore a quella degli uomini di Pioli - dell'Hellas Verona; il compito degli scaligeri è stato facilitato dal goal di Caprari al settimo minuto e dal generoso rigore (dalle immagini sembra che è Kalinic a calciare Romagnoli) trasformato da Barak al 24esimo. I problemi per Pioli, però, non finiscono ai goal ospiti: al 36esimo Rebic chiede il cambio per un problema muscolare lasciando spazio a Leao.

Ci sarà bisogno, dunque, di un altro spirito nel secondo tempo: tutte le seconde palle sono del Verona e sono troppe le scelte sbagliate in fase offensiva; non buone le prestazioni di Ballo-Touré e di D. Maldini, sottotono Giroud e i due di centrocampo. Le assenze stanno pesando, ma ci sono 45 minuti per rialzare la testa.

47' | Si chiude il primo tempo a San Siro.

45' | Due minuti di recupero.

38' | Leao entra subito in partita e fa ammonire Casale: terzo giallo per il Verona.

36' | Altro grosso problema per il Milan: si fa male Rebic. Entra al suo posto Leao.

30' | Azione prolungata del Milan che libera Saelemaekers al tiro dal limite: palla centrale bloccata senza problemi da Montipò.

27' | Azione personale di Calabria che parte da centrocampo e calcia dal limite dell'area di rigore: palla alta sopra la traversa.

25' | Giallo per Kalinic dopo una sbracciata evidente su Tomori: è il secondo ammonito tra gli ospiti.

24' | GOAL DEL VERONA! Barak trasforma il calcio di rigore: Tatarusanu indovina, ma la trasformazione è perfetta. MILAN-VERONA 0-2

23' | Il VAR conferma: Barak sul dischetto.

22' | Calcio di rigore per il Verona! Passaggio sbagliato di Ballo-Touré nella metà campo del Verona e contropiede ospite, con Caprari che serve in area Kalinic; Romagnoli lo anticipa e il croato cade, ma per l'arbitro è rigore. Seguono proteste e check del VAR.

17' | Prova a tirarsi su il Milan: il passaggio di Rebic non raggiunge di un soffio Maldini solo sul dischetto del rigore. Peccato!

15' | Primo quarto d'ora difficile per il Milan: i rossoneri non stanno riuscendo a trovare gli uomini tra le linee come al solito e il Verona, al momento, controlla il vantaggio e, in buona percentuale, anche il pallone.

9' | Risponde subito il Milan guidato da un ispirato Rebic: azione personale sulla sinistra e cross in mezzo ancora per Maldini, il quale colpisce al volo spedendo la palla alta - non di molto - oltre la traversa.

7' | GOAL DEL VERONA! Palla vagante ai 20 metri sulla quale si avventa di testa Veloso: è un assist perfetto per Caprari che taglia e, indisturbato, batte Tatarusanu. MILAN 0-1 VERONA

6' | Bella azione personale di Rebic sulla sinistra e cross in mezzo per l'accorrente Maldini, ma il 27 riesce solo a deviare il pallone verso l'esterno del campo. Primi squilli di Milan.

5' | Rebic se ne va di forza a Ceccherini che, a sua volta, lo strattona di forza: giallo per fallo tattico al difensore veronese.

3' | La prima occasione è per gli ospiti: bella combinazione sulla destra che libera, probabilmente dopo un tocco di mani, Ilic al tiro: bravo Tatarasanu a respingere in corner con un tuffo sul primo palo.

1' | Tutto sistemato, comincia ora il match di San Siro: primo pallone toccato dal Verona che attaccherà da sinistra verso destra.

Problemi per l'arbitro Prontera: il match non può cominciare perché non funziona l'apparecchiatura audio del direttore di gara. I giocatori, nel frattempo, si riscaldano per evitare il freddo di Milano.

INIZIO PARTITA | MILAN-HELLAS VERONA (0-0)

In questo momento Milan e Hellas Verona stanno facendo il loro ingresso sul prato di San Siro al seguito dell'arbitro Prontera: tra pochi istanti il fischio d'inizio del match.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Rebić; Giroud.

A disp.: Jungdal; Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær; Castillejo, Krunić, Tonali; Ibrahimović, Leão, Pellegri. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Ilić, Lazović; Barak, Caprari; Kalinić.

A disp.: Berardi, Pandur; Çetin, Magnani, Šutalo; Bessa, Hongla, Rüegg, Tameze; Cancellieri, Lasagna, Simeone. All.: Tudor.

Arbitro: Prontera di Bologna.

----

Buonasera a tutti, amiche ed amici di MilanNews.it!

Dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali, torna la Serie A e torna il Milan. I rossoneri di Pioli, secondi in classifica con 19 punti, affronteranno oggi il rilanciato Hellas Verona di Tudor (12esimo con 8 punti) nel match valido per l'ottava giornata di campionato: fischio d'inizio alle 20:45. Sarà possibile seguire il match di San Siro in diretta testuale qui su MilanNews.it. Buona partita!