LIVE MN - Milan-Verona, le formazioni ufficiali: Maldini dietro Giroud, c'è Calabria. Rebic dal 1'

19.40 UFFICIALE! MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Jungdal, Conti, Kalulu, Gabbia, Kjaer, Tonali, Castillejo, Krunic, Ibrahimovic, Leao, Pellegri.

19.15 - Come appreso dai nostri inviati da San Siro, il pullman del Milan di Stefano Pioli è arrivato in questi istanti a San Siro. I rossoneri, questa sera, sfideranno l'Hellas Verona di Tudor, match valido per l'ottava giornata di Serie A.

18.45 - I tre gol di Brahim Díaz hanno portato ben quattro punti in più al Milan in questo campionato: in Serie A soltanto Dušan Vlahović della Fiorentina ha fatto meglio del trequartista spagnolo.

18.25 - Manca sempre meno a Milan-Hella Verona, match valido per l'ottava giornata di Serie A. I rossoneri, questa sera, scenderanno in campo con la terza maglia ufficiale, che fa il suo esordio in questa stagione.

17.42 - Nelle ultime cinque partite tra le due squadre giocate a San Siro sia Milan che Verona sono sempre andate a segno, e ben quattro volte la sfida è terminata in parità.

17.07 - Le ultime nove reti del Milan in Serie A sono state realizzate da otto calciatori diversi: l’unico con due gol nel periodo è stato Brahim Díaz.

16.43 - Questa sera alle 20.45 andrà in scena il match tra Milan e Hellas Verona, valido per l'ottava giornata di Serie A. Di seguito la probabile formazione della squadra allenata di Tudor, che dovrà fare a meno di Dawidowicz a causa di un affaticamento.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

16.23 - A dirigere Milan-Hellas Verona sarà l'arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, alla sua ottava presenza in Serie A. Ad assisterlo saranno Mastrodonato e Lanotte come guardalinee, Paterna come quarto uomo e Di Paolo (coadiuvato da Longo) al VAR. Nessun precedente per i rossoneri con il fischietto di Tricase, due invece i precedenti per gialloblù: doppia sconfitta nello scorso campionato, contro il Sassuolo (2-3 in trasferta a marzo) e la Fiorentina (1-2 in casa ad aprile).

15.45 - Tatarusanu e Jungdal. Stefano Pioli ha gli uomini contati anche per la porta e stasera, contro l'Hellas Verona, potrà fare affidamento solo su loro due. Per il rumeno sarà inevitabile una maglia da titolare, mentre per Jungdal sarà la prima panchina da vice in partite ufficiali, ricordando che a breve dovrebbe arrivare la firma sul rinnovo del contratto fino al 2024.

15.23 - Anche stavolta, San Siro sarà sold-out. Questa sera, in occasione della sfida di campionato contro il Verona, sugli spalti ci saranno circa 42 mila spettatori, arrivando così al tutto esaurito. Per ragioni organizzative - e al fatto che i biglietti per il primo e secondo anello fossero stati messi in vendita con le vecchie norme del governo - il Milan ha preferito non cambiare le cose, ma dalla prossima gara interna ci sarà l’apertura al 75% della capienza.

15.01 - Igor Tudor ha convocato 23 calciatori per Milan-Hellas Verona, match valido per l’8a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma questa sera, sabato 16 ottobre, alle ore 20.45, a San Siro:

1 Pandur

4 Veloso

5 Faraoni

7 Barák

8 Lazović

9 Kalinić

10 Caprari

11 Lasagna

14 Ilić

15 Çetin

16 Casale

17 Ceccherini

18 Cancellieri

20 Rüegg

21 Günter

22 Berardi

23 Magnani

24 Bessa

31 Šutalo

61 Tameze

78 Hongla

96 Montipò

99 Simeone

14.36 - Dopo una settimana tutt'altro che positiva, Stefano Pioli, però, può accennare un mezzo sorriso per due rientri dall'infermeria: per quello di Rade Krunic (l'ultima presenza risale al 29 agosto in Milan-Cagliari) e per quello di Davide Calabria (rientrato dalla Nazionale per un affaticamento muscolare).

14.02 - Poco fa, il Milan ha diramato la lista dei convocati in occasione del match di questa sera contro l'Hellas Verona. Sono numerosi gli assenti di giornata, precisamente otto, su cui Pioli ovviamente non potrà fare affidamento. Ecco, di seguito, l'elenco degli indisponibili:

Maignan

Plizzari

Mirante

Theo Hernandez

Bakayoko

Brahim Diaz

Messias

Florenzi

13.38 - Di nuovo a San Siro dopo la sosta: il campionato torna con Milan-Hellas Verona, 8a giornata di Serie A TIM. Questo l'elenco dei giocatori convocati da Mister Pioli per la sfida delle 20.45 di questa sera.

PORTIERI

Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

Amiche ed amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento alla sfida in programma stasera alle 20.45 fra Milan ed Hellas Verona. I rossoneri, reduci dalla vittoria contro l'Atalanta prima della sosta per le nazionali, cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato. Seguiteci per non perdere nessun aggiornamento!