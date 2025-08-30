live mn Nkunku ufficiale! Contatti per Rabiot. Akanji e Dovbyk

Calciomercato Milan del 30 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

11:12 | SCAMBIO DOVBYK-GIMENEZ

Milan e Roma continuano a lavorare per lo scambio Santi Gimenez-Artem Dovbyk. L'accordo tra le due società è già stato raggiunto, così come quello tra il Diavolo e l'attaccante ucraino, che ha dato massima disponibilità al trasferimento. Quello che manca è l'okay del Bebote, voglioso di giocarsi le sue chanches in rossonero.

11:01 | NKUNKU UFFICIALE!

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18".

10: 48 | OGGI È LA GIORNATA DI MUSAH

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha così parlato del futuro di Yunus Musah: "Oggi il Milan deciderà se lasciar partire Musah destinazione Bergamo. Difatti manca solo l'ok di Allegri, perché l'accordo tra Atalanta e Milan c'è già. Prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire l'obbligo se è facilmente raggiungibile o meno. Cambierebbe in quel caso perché qualora fosse facilmente raggiungibile Musah non rinnoverebbe col Milan. Qualora fosse difficilmente raggiungibile il calciatore rinnoverebbe con il Milan. Quindi capiamo, ma oggi è la giornata all'Atalanta. Si, no, vedremo". ".&nb

10:24 | JIMENEZ-BOURNEMOUTH: LE ULTIME

Bournemouth e Jimenez sono in attesa della riposta del Diavoloall'ultima proposta inviata ieri sera: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze (15).

10:12 | PER LA DIFESA SPUNTA IL NOME DI JOE GOMEZ

Il Milan farà un difensore in questo calciomercato per sistemare la difesa di Max Allegri. Manuel Akanji resta il preferito, ma in queste ore avrebbe preso sempre più quota la candidatura di Joe Gomez del Liverpool, classe 1997.

10:00 | RABIOT APRE AL MILAN

In attesa di capire cosa ne sarà effettivamente del suo futuro al Marsiglia, Adrien Rabiot avrebbe aperto all'ipotesi Milan. A riportarlo sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, che parlando anche di un primo contatto tra l'entuorage del giocatore, mamma Veronique, e la dirigenza rossonera.