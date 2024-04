live mn Olympiacos-Milan (3-0): è finita a Nyon. Olympiacos campione d'Europa, onore al Milan

90 + 4' | Finisce a Nyon. L'Olympiacos di Sylaidopoulos vince la Youth League 2023/2024 battendo in finale il Milan di Ignazio Abate, che esce comunque a testa altissima dopo una spedizione europea che rimarrà nella storia del calcio giovanile italiano e rossonero.

90 + 2' | Ammonito dall'arbitro Brooks anche il portiere dell'Olympiacos Sina per perdita di tempo.

90 + 2' | Recupero privo di emozioni a Nyon. Perdite di tempo continue da parte dei giocatori dell'Olympiacos, che non aspettano altro che il triplice fischio per festeggiare la vittoria finale.

90' | 4 minuti di recupero. La finale di Youth League si avvia al termine. Milan sempre più vicino alla sconfitta.

87' | Ancora cambi nell'Olympiacos. Fuori Bakoulas e Pnevmonidis. Dentro Gatopoulos e Tanoulis.

83' | Nonostante l'importante passivo è da apprezzzare il continuo provarci del Milan, che sicuramente avrebbe meritato di più in questo secondo tempo.

80' | SINA LE STA PARANDO TUTTE! Ancora una volta miracoloso il portiere dell'Olympiacos, che a 10' dalla fine ha difatti abbassato la saracinesca sulle due occasioni avute da Sala e Simmelhack per il Milan.

78' | Doppio cambio nel Milan. Fuori Sia e Camarda. Dentro Bonomi e Sala.

77' | ALTRA OCCASIONE MILAN! Questa volta ad essersi superato è stato Sina, il quale è riuscito ad iptonizzare un Sia tutt'altro che brillante sotto porta.

75' | Secondo cambio per l'Olympiacos. Fuori l'autore del gol Papakanellos, dentro Liatsikouras.

75' | ZEROLI SPRECA IL PALLONE DEL 3 A 1! L'imprecisione di oggi del capitano è l'immagine perfetta di un Milan alle volte anche sfortunato.

72' | Primo cambio anche per l'Olympiacos. Dentro Dama, fuori Alafakis.

70' | OCCASIONE MILAN! Gran palla di Liberali, che con i tempi giusto ha trovato un bravissimo Sia che col controllo si è meesso nelle condizioni di trovasi davanti a Sina, che in maniera altrettanto lucida è riuscito a mantenere il risultato sul 3 a 0.

70' | Terzo giallo della partita per l'Olympiacos. Ammonito anche l'autore del 3 a 0 Bakoulas.

69' | Primi cambi nel Milan. Fuori Nsiala, dentro Liberali. Dentro anche Simmelhack.

66' | GAME. SET. MATCH. 3 a 0 PER L'OLYMPIACOS! Prodezza di Bakoulas, che in rovescaita ha superato per la terza volta in giornata un quasi impotente Raveyre.

65' | Finale che ora è decisamente in salita per il Milan. Ai ragazzi di Abate serve un vero e proprio miracolo.

60' | RADDOPPIO OLYMPIACOS! Uno due micidiale dell'Olympiacos, che ha sfruttato il momento di down del Milan per trovare il raddoppio con Papakanellos, che ha prima superato Stalmach e poi trafitto sul palo lontano Raveyre.

59' | GOL OLYMPIACOS! Intuisce Raveyre, ma il rigore di Mouzakitis si insacca in rete. Rigore perfetto del numero 8 dei greci. E' 1 a 0 a Nyon.

57' | Rigore Olympiacos. Fallo di mano di Stalmach. Può cambiare la partita.

56' | Episodio dubbio nell'area di rigore del Milan. I giocatori dell'Olympiacos hanno infatti protestato per un presunto fallo di mano di Stalmach. Brooks richiamato al VAR per la decisione finale.

52' | ALTRA OCCASIONE MILAN! Ci ha provato con una bordata dal limite Filippo Scotti, che come contro il Porto stava sfruttando un errore in uscita degli avversari. Bravo Sina a rispondere presente e mandare la palla in calcio d'angolo. Sull'azione seguente Stalmach ha trovato sul secondo palo Simic che ha colpito la palla mettendola però sull'esterno della rete.

50' | Il Milan è entrato in questo secondo tempo con un approccio ed atteggiamento completamente diverso rispetto al primo, e l'occasione di Sia dopo pochissimi secondi ne è la conferma.

47' | Secondo giallo della partita estratto dall'arbitro inglese. Ammonito Papakanellos dell'Olympiacos per una gomitata rifilata ai danni di Stalmach.

45' | SUBITO MILAN! Dopo 20 secondi dall'inizio del secondo tempo Diego Sia ha avuto sul suo piede sinistro la palla del possibile vantaggio rossonero. In spaccata, però, l'attaccante di Ignazio Abate non è riuscito per un pelo ad arrivare sul pallone. Subito brivido per l'Olympiacos, sorpreso da questo affondo rossonero.

45' | Inizia il secondo tempo a Nyon

------

Fine primo tempo a Nyon. Risultato che per quanto visto nei primi 45' di gioco va decisamente stretto all'Olympiacos, che più volte ha avuto la possibilità di sbloccare il risutlato. Bravissimo Raveyre a farsi trovare pronto quando chiamato in causa, perché il Milan se è ancora in partita lo deve in particolare non solo alla superficialità sotto porta degli avversari, ma anche al suo portiere. Ignazio Abate sicuramente cambierà qualcosa nel corso del secondo tempo, con l'auspicio di poter scrivere la storia del Milan e del calcio giovanile italiano, più di quanto già non l'abbia fatto.

------

45' + 1 | Fischia due volte Brooks. E' 0 a 0 a Nyon dopo i primi 45' della finale di Youth League fra l'Olympiacos ed il Milan.

45' | un minuto di recupero. Si giocherà fino al 46'.

42' | Milan decisamente meno in difficoltà rispetto ai primissimi minuti di gioco, ma nonostante questo quanto riparte l'Olympiacos riesce sempre a rendersi pericoloso in qualche modo. Al momento Sina spettatore non pagante a Nyon.

37' | OLYMPIACOS PERICOLOSO! Bell'azione dell'Olympiacos che conclude senza forza e precisione. La palla del possivile vantaggio greco è passata per i piedi di Koutsogoulas, il cui tiro è stato però troppo debole per cercare di impensierire Raveryre.

33' | Brooks ha estratto il primo giallo della partita nei confronti di K.Kostoulas, che ha irregolarmente fermato sulla trequarti Camarda, bravo a prendere la posizione sull'avversario.

30' | CI PROVA IL MILAN! E' da una decina di minuti che la formazione di Ignazio Abate è riuscita a prendere le misure all'Olympiacos, e l'occasione creata da Zeroli ne è la conferma. Il capitano del Milan, infatti, dopo aver ricevuto la palla centralmente ha servito largo sulla destra Scotti, che nell'uno contro uno con l'avversario si è fatto però iptonizzare facendosi intercettare il pallone, finito in rimessa laterale. Sull'azione dopo fischiato un fuorigioco per posizione irregolare di Zeroli.

28' | Primo tiro della partita per il Milan. Pallone apparecchiato al limite dell'area da Camarda per capitan Zeroli, il quale con convinzione ha colpito la sfera peccando però di precisione, considerato il fatto che questa si è spenta alta sopra la traversa.

25' | Milan fino ad ora mai realmente pericoloso. Olympiacos più convinto, anche dei propri mezzi. Non a caso le occasioni più importanti della partita sono state a favore dei greci.

19' | Grande chiusura di Nsiala nell'uno contro uno con Koutsogoulas, il quale stava difatti trasformando in offensiva un'ottima manovra difensiva dell'Olympiacos, che con grande organizzazione non ha permesso al Milan di arrivare ad impensierire Sina dopo un forcing offensivo duranto una manciata di minuti.

15' | Dopo i primi, frenetici, minuti di gioco, il Milan sembrerebbe essere finalmente riuscito ad entrare in possesso del pallone e dei ritmi partita.

9' | ANCORA OLYMPIACOS! Grande azione sviluppata sulla sinistra dei greci, che con fraseggi precisi e veloci sono riusciti ad arrivare alla conclusione nell'area del Milan con Papakanellos, che però non è riuscito a centrare la porta difesa da Raveyre.

8' | PRIMO SQUILLO DEL MILAN! Bel pallone dalla destra di Scotti per cercare l'inserimento di Sia dal lato opposto. Il 17 rossonero è stato anticipato dal difensore dell'Olympiacos che rinviando ha trovato un pronto Stalmach che tentando la conclusione ha però colpito Zeroli. Palla fuori in rimessa dal fondo.

3' | DOPPIA GRANDE OCCASIONE OLYMPIACOS! Non è iniziata bene questa partita per il Milan. Malaspina perde un pallone velonoso in mezzo al campo permettendo all'attacco avversario di arrivare alla conclusione. Grandiosa la risposta di Raveyre sul tiro di Bakoulas. Sulla stessa azione, nella confusione creata dalla ribattuta del portiere francese, i greci hanno tentato in seconda battuta la conclusione sparando però la sfera alta sopra la traversa.

1' | Milan subito in difficoltà in questi primi minuti, secondi di partita. C.Kostoulas al momento il più ispirato degli ospiti.

1' | Si parte a Nyon, è iniziata la finale di Youth League. Il primo pallone della partita è dell'Olympiacos.

------

LE FORMAZIONE UFFICIALI DI OLYMPIACOS-MILAN:

Olympiacos (3-4-2-1): Sina; K.Kostoulas, Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; C.Kostoulas. All. Sotirios Sylaidopoulos A disp.: Exarchos, Liatsikouras, Lolis, Tanoulis, Dama, Panagakos, Gatopoulos.

Milan (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia All. Ignazio Abate A disp. Bartoccioni, Bakoune, Parmiggiani, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti al Colovray Sport Centre di Nyon, dove fra poco meno di un quarto d'ora l'arbitro inglese John Brooks darà inizio alla storica finale di Youth League fra l'Olympiacos di Sotiris Sylaidopoulos ed il Milan di Ignazio Abate, prima italiana di sempre ad aver raggiunto questa fase della competizione.

Si preannuncia essere una partita emozionante sotto ogni punto di vista, motivo per il quale vi suggeriamo di non perdere neanche un'emozione grazie al nostro live testuali, anche perché in quel di Nyon, comunque vada, oggi si scrive la storia del calcio giovanile italiano e rossonero.