LIVE MN - Pioli: "Domani servirà una grande partita. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della Champions"

Amici e amiche di Milannews.it , benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match di domani a San Siro contro il Napoli, valido per l'andata dei quarti di Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!!!

"Scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo".

Sentire meno pressione del Napoli?

"Non credo, stiamo parlando della Champions e dei nostri sogni. Siamo sereni perchè ci siamo preparati bene, dobbiamo giocare con il nostro entusiasmo. Tutte e due le squadre saranno cariche. Arrivare in semifinale sarebbe bellissimo".

Cosa teme del Napoli?

"E' la squadra che ha fatto più gol in questa Champions. Siamo rimasti in otto e sono tutte forti, ma ci siamo preparati bene".

Giocherete come dieci giorni fa in campionato?

"Partiamo da 0-0, mi aspetto sfide equilibrate. Noi ci siamo preparati bene, ci aspettiamo anche da loro qualcosa di diverso".

Come cambierebbe avere contro una falso nove?

"Non so che scelte farà Spalletti, quando parlavo di cambiamenti parlavo di atteggiamenti in fase difensiva. Non so se ci verranno a prendere o ci aspetteranno. I miei ragazzi devono leggere le diverse situazioni e trovare gli spazi".

Come mai state avendo così tanti alti e bassi quest'anno?

"L'unica cosa che conta è che Milan sarà domani. Poi a fine stagione faremo le valutazioni. La stagione è ancora lunga e importante. Il finale determinerà la positività del nostro lavoro".

- Finisce così la conferenza stampa di Stefano Pioli prima del Napoli.