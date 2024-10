live mn Primavera, Bologna-Milan (3-1): rossoneri sottotono, il Bologna vince con merito

FINE PARTITA - Brutta prestazione della Primavera di mister Federico Guidi che cade per la seconda volta in questo campionato. Il Bologna di Rivalta vince 3-1 e lo fa con merito, dopo essere andato in svantaggio subito a inizio gara dopo la rete di Bonomi. Con il tempo i padroni di casa prendono metri e fiducia, ribaltando tutto in tre minuti alla mezz’ora della prima frazione di gioco: prima Ebone in mischia e poi Labedzki con un gran gol. Nella ripresa ci si aspetta la reazione rossonera che, però, non arriva. A pochi minuti dal 90°, con i rossoneri sbilanciati e sfilacciati, arriva il tris firmato da Markovic sugli sviluppi di calcio piazzato. Il Milan perde così la chance di agguantare il primo posto in classifica e rimane terzo in graduatoria.

92' Milan sbilanciato, colto impreparato su rinvio di Happonen: il pallone arriva a Ravaglioli che se l'aggiusta e cerca il palo lontato. Grande risposta di Pittarella che si riscatta parzialmente dopo l'errore sul gol

90' Cinque minuti di recupero

90' Ci prova Perera con una fiammata: il terzino si accentra ed esplode il destro dal limite. Il pallone non finisce alta di molto

87' GOL BOLOGNA. Altro piazzato fatale per il Milan: Ravaglioli calcia forte in mezzo, Pittarella sbaglia l'uscita e per Markovic è semplice insaccare la rete del 3-1. Cambio nel Milan entra Siman per Scotti

85' Ci prova di testa Dutu ma il suo colpo di testa è lento e centrale

84' Bakoune si mette in proprio e brucia Papazov: ma la difesa del Bologna anticipa tutti in angolo

82' Esce anche Labedzki per il Bologna: entra Baroncioni

80' Esce Stalmach: al suo posto Ossola

78' Cambio nel Bologna: esce Ebone ed entra Tordiglione

75' Happonen rischia di combinare la frittata: esce con azzardo e si fa sfuggire la palla. Poi rimedi anche grazie all'aiuto di Puukko

69' CHANCE PER BONOMI! Sempre Bonomi il più pericoloso dei rossoneri: il pallone arriva dalle sue parti su una ribattuta ma spara alto da buona posizione

66' Tre cambi nel Bologna: entrano Lai, Ravaglioli e Gattor. Escono Mangiameli, Byar e Diop

65' Occasione potenziale per Scotti che prova a superare Happonen che però, in uscita, gli sfila il pallone gon un guizzo

62' Triplo cambio nel Milan: entrano Perin, Perrucci e Perera, escono Comotto, Ibrahimovic e Grilli

58' Primo giallo della partita: ammonito Bonomi in un eccesso di generosità

55' CHE ERRORE DI BAKOUNE! Incredibile chance sciupata da Bakoune che sugli sviluppi del corner si ritrova il pallone a pochi metri dalla linea di porta ma al volo calcia clamorosamente alto! Pazzesco!

55' Dutu suona la carica e si fa tutto il campo dopo aver recuperato il pallone: dopo aver scambiato con Ibrahimovic conquista un angolo

52' Ancora Bologna in avanti, coglie il Milan scoperto: la difesa rossonera riesce a rientrare e si oppone a un paio di tentativi di conclusione

51' Super occasione per Mangiameli che da pochi passi non riesce a deviare in porta il cross arrivato dalla sinistra: rischio per il Milan!

49' Ci prova il Milan con una bella uscita in transizione offensiva: il pallone arriva a Bakoune che prova il diagonale che però viene deviato in angolo

46' Si riparte! Gli stessi 22 in campo

FINE PRIMO TEMPO - Finisce senza recupero il primo tempo di Bologna-Milan con i padroni di casa in vantaggio per 2-1. Parte molto bene il Milan che al decimo è già in vantaggio grazie a Bonomi che segna un gol costruito da una palla geniale di Comotto. Poi i rossoneri si abbassano e subiscono la crescita del Bologna che, in tre minuti, alla mezz'ora ribaltano tutto con Ebone e Labedzki. Bisognerà entrare in maniera molto diversa nella ripresa.

43' Miracolo di Pittarella che in uscita chiude la porta a Mangiameli. L'azione era stata comunque fermata per fuorigioco ma rimane la prodezza del giovane portiere rossonero

39' Ci prova Stalmach da lontano: tiro insidioso non per la potenza ma per la traiettoria infatti Happonen pasticcia prima di recuperare in un secondo momento

37' Il Milan prova a reagire ma gli attacchi, per il momento, sono disordinati e rabbiosi

32' GOL BOLOGNA. Milan nel pallone, finisce sotto nel giro di tre minuti. Cross dalla destra per Byar che fa la sponda per Labedzki con la testa: dal limite dell'area, di prima intenzione, il polacco fredda un incolpevole Pittarella. Tre minuti da incubo per i rossoneri, ora sotto 2-1.

29' GOL BOLOGNA. Sfortunato il Milan: flipper in area di rigore davanti a Pittarella sugli sviluppi di un calcio di punizione. Alla fine il pallone termina sui piedi di Ebone che deve solo spingere in rete. Tutto da rifare per i rossoneri: 1-1

26' Prova ora a crescere e salire di colpi il Bologna

20' Grande uscita dei rossoneri che sfuggono al pressing bolognese: l'azione si sviluppa e Ibrahimovic prova a imbeccare con una bella palla morbida Grilli che si era sovrapposto. Il suggerimento dello svedese però è giusto un po' troppo profondo

18' Il Milan prova a consolidare il vantaggio ma il cross di Scotti è letto bene e intercettato da Happonen

10' GOOOOL DEL MILAAAAAAN! Il solito Bonomi porta in vantaggio i rossoneri! Ma il gol è quasi tutto di Comotto che con una palla deliziosa a scavalcare la difesa del Bologna ha trovato la testa di Dutu: la conclusione del centrale del Diavolo centra la traversa e sulla ribattuta è Bonomi ad avventarsi prima di tutti e fare 1-0!

10' Prima occasione anche per il Milan! Il pallone vagante invita Scotti al tiro sul primo palo: Happonen chiude in angolo

6' La prima occasione è del Bologna: l'ex Mangiameli prova la deviazione sul cross dalla sinistra ma non sorprende Pittarella

4' Il Milan approccia la partita con un buon piglio

1' Si comincia!

- Prima della partita si osserva un minuto di silenzio per Franco Chimenti, presidente della FederGolf

- La squadra arbitrale:

ARBITRO: Mazzoni

ASSISTENTI: Consonni - Galieni

- Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-1-2): Happonen; Puukko, Markovic, De Luca, Papazov; Menegazzo, Diop, Byar; Labedzki; Mangiameli, Ebone. A disp.: Pessina, Lai, Ravaglioli, Tirelli, Gattor, Nesi, Tordiglioni, Baroncioni, Oliviero, Jaber. All. Rivalta

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Paloschi, Dutu, Grilli; Stalmach, Sala, Comotto; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Colombo, Lamorte, Mancioppi, Nissen, Ossola, Parmiggiani, Perera, Perin, Perrucci, Siman. All. Guidi

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Prima dell'appuntamento di questa sera del Franchi con il Milan ospite della Fiorentina alle 20.45, tra pochi minuti scenderà in campo il Milan Primavera che vuole reagire dopo la sconfitta in Youth League contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Federico Guidi oggi è ospite del Bologna e con una vittoria potrebbe balzare in testa alla classifica. Rimani con noi per seguire la partita, azione dopo azione, con il nostro consueto live testuale!