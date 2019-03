LIVE MN - Primavera, Chievo-Milan (3-3) - Fischio finale: harakiri rossonero

Da 0-3 a 3-3. Il Milan fa harakiri e butta via due punti preziosi. Dopo un primo tempo dominato e chiuso con il triplo vantaggio (gol di Maldini, Sala e Tsadjout), i rossoneri rovinano tutto nella ripresa, regalando metri e occasioni al Chievo, che prima accorcia le distanze con Rabbas e poi completa la clamorosa rimonta con Ravaglia e D’Amico. Per il Milan un punticino che lascia tanta amarezza.

94' Fischio finale: Chievo-Milan 3-3.

93' Cartellino giallo per Plavev.

91' Chievo vicino al 4-3. Azione personale di Ravaglia, che conclude sull'esterno della rete. Clivensi padroni della partita.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

85' PAREGGIO DEL CHIEVO! Tiro al volo di D'Amico che fa secco Soncin, partita di nuovo in parità e Milan completamente andato di testa.

83' Cambio per il Milan: fuori Maldini, dentro Haidara.

82' GOL DEL CHIEVO! Soragna fa la torre per Ravaglia, che di petto la mette dentro. Partita clamorosamente riaperta.

81' Il Chievo attacca, ma il Milan tiene. Nella ripresa i rossoneri hanno fatto fatica.

76' Calcio d'angolo per il Chievo: cross in area, libera la difesa rossonera.

72' Cambio per il Milan: Mionic prende il posto di Brambilla.

67' GOL DEL CHIEVO! Rasoterra dalla destra di Plavev e conclusione vincente di Rabbas, che la piazza all'angolino.

64' Buona chance per il neo entrato Rabbas, che da ottima posizione spara tra guantoni di Soncin.

63' Terza sostituzione per il Chievo: fuori Karamoko, dentro Rabbas.

60' Cambio per il Milan: Frigerio prende il posto di Sala.

58' Il Chievo prova a rientrare in partita, ma il Milan difende con ordine concedendo pochi spazi agli avversari.

52' Juwara cade in area rossonera, ma il direttore di gara lascia correre.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Chievo.

- Squadre in campo per la ripresa. Doppio cambio per il Chievo Verona: Rovaglia e Soragna prendono il posto di Tuzzo e Martires.

Un Milan praticamente perfetto chiude la prima frazione di gara in vantaggio di tre gol. Dopo appena otto minuti i rossoneri sono già avanti di due: prima Maldini e poi Sala (strepitoso Capanni in entrambe le occasioni) mettono subito in chiaro la questione. I ragazzi di Giunti rischiano il minimo per poi piazzare la terza zampata con Tsadjout, che al 44esimo si mette in proprio realizzando una rete capolavoro.

45' Fine primo tempo.

44' GOL GOL GOOOLLL!!! PRODEZZA DI TSADJOUT!!! L'attaccante rossonero supera un avversario con un numero incredibile e poi batte il portiere in uscita con un tocco morbido.

43' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, la retroguardia del Chievo recupera e riparte.

42' Milan in attacco con Maldini: tiro e deviazione in angolo di Malaguti

40' Il Chievo ci prova con D'Amico, ma la sua conclusione a giro finisce alta sopra la traversa.

37' Corner per il Milab: Capanni mette in mezzo, Malaguti fa suo il pallone.

31' Palla-gol per il Chievo. Cross dalla sinistra, colpo di testa di Juwara e pallone che finisce a lato.

29' Calcio d'angolo per il Milan: cross irraggiungibile per tutti. Rinvio dal fondo per il Milan.

26' Cartellino giallo per Sala.

22' Angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa del Chievo.

21' Milan a un passo dal terzo gol. Malaguti respinge male la conclusione di Brescianini, ma poi è bravo e reattivo a bloccare due volte Tsadjout.

17' Calcio d'angolo per il Chievo: cross in mezzo e pallone sul fondo. Rinvio per il Milan.

13' Ancora Milan. Tsadjout sfida il suo avversario, entra in area e calcia, ma il suo tiro - strozzato - finisce docile tra i guantoni del portiere Malaguti.

11' Punizione dalla sinistra per il Chievo: D'Amico calcia direttamente in porta, Soncin blocca senza problemi.

8' GOOOLLL!!! SALA!!! Azione super di Capanni, che sfonda in area dalla sinistra e apparecchia per Sala: tap-in facile da zero metri e 2-0 per il Milan.

7' Maldini ruba palla in mezzo al campo e si invola verso l'area avversaria, ma poi non riesce a saltare in dribbling l'ultimo marcatore.

4' Il Chievo ci prova con Karamoko: tiro da fuori e pallone altissimo sopra la traversa.

2' GOL GOL GOOOLLL!!! Cross dalla sinistra di Capanni, sponda di Tsadjout e inserimento vincente di Maldini, che insacca di testa da due passi.

1' Milan subito in attacco. Maldini ci prova con il destro, ma la sua conclusione si spegne ampiamente sul fondo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia gialla con bordi blù per il Chievo, casacca nera per il Milan.

Dopo la bella vittoria nel precedente turno contro il Palermo, il Milan cerca il bis contro il Chievo. I rossoneri di Giunti sfidano a domicilio i gialloblù, attualmente a +8 in classifica. Un altro esame per la formazione milanista, sempre a caccia di punti salvezza. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

CHIEVO: Malaguti, Pavlev, Ndrecka, Zuelli, Kaleba, Martires Farrim, Tuzzo, Karamoko, Juwara, D’Amico, Bertagnoli. A disp.: Boseggia, Raffa, Salvaterra, Enyan, Soragna, Metlika, Rabbas, Rossi, Rovaglia, Italeng Ngock, Corti. All.: Paolo Andrea Mandelli

MILAN: Soncin, Bellanova, Negri, Brambilla, Merletti, Djalo, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini, Capanni. A disp.: Guarnieri, Abanda, Barazzetta, Martimbianco, Ruggeri, Michelis, Frigerio, Mionic, Tonin, Torrasi, Desplanches, Haidara. All.: Federico Giunti