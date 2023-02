LIVE MN - Primavera, Frosinone-Milan (3-0): fine partita. Abate non vince più e il Milan affonda in classifica

FINE PARTITA | FROSINONE-MILAN 3-0 (15', 80' Condello, 43' rig. Selvini)

93' | Termina qui il match: il Frosinone domina e batte il Milan per 3-0, grazie alla doppietta e al rigore procurato da Simone Condello, prodotto del settore giovanile rossonero. I rossoneri sono ora al terzultimo posto in classifica, in piena zona playout, mentre il Frosinone si avvicina alla Roma capolista.

92' | Ammonito per proteste Ignazio Abate, allenatore del Milan

91' | Azione personale di Alesi che da sinistra rientra sul destro, trovando la grande parata di Palmisani.

90' | Tre minuti di recupero.

80' | TRIS DEL FROSINONE! La chiude l'ex Condello con un destro preciso su assist perfetto di Girillo.

78' | Ultimo cambio nel Milan: esce Hilali per far spazio a Chaka Traorè, rientrato oggi dopo un lungo infortunio.

74' | Quarto cambio nel Milan: esce Cuenca per far posto a Scotti. Anche un cambio per il Frosinone: esce Selvini per Girillo.

71' | Clamorosa occasione per il Milan! Gran lancio di Victor Eletu per Sia che, solissimo davanti a Palmisani, gliela tira addosso.

67' | Tre cambi nel Frosinone.

65' | Bartesaghi con un fallo tattico: ammonito.

63' | Altra occasione per il Milan: El Hilali, sfruttando un errore in fase di impostazione del Frosinone, calcia da due passi, trovando, però, la gran parata di Palmisani. Poco dopo giallo per Maistrelli per fallo su Diego Sia.

61' | Squillo di Hugo Cuenca che controlla e calcia, trovando prontissimo Palmisani.

60' | Altri due cambi per Abate: fuori Paloschi per Casali e Gala per Alesi.

54' | Bella giocata in area di rigore di Selvini, che la sposta e calcia col mancino: c'è solo potenza, ma tiro centrale parato in due tempi da Nava.

51' | Contropiede del Frosinone con Cangianello, Mulattieri e Abi, la cui conclusione, da buona posizione, è, però, debole e centrale: facile per Lapo Nava.

48' | Sulla punizione che ne consegue, il destro di El Hilali si stampa sull'incrocio dei pali. Milan sfortunato in questa occasione.

47' | Cartellino giallo per Bragaglia, terzino e capitano del Frosinone, su bella giocata di Hugo Cuenca.

46' | Comincia ora il secondo tempo: prima palla per il Frosinone e primo cambio per il Milan, con l'ingresso della punta del 2006 Diego Sia al posto di Longhi.

INIZIO PRIMO TEMPO | FROSINONE-MILAN 2-0 (15' Condello, 43' rig. Selvini)

-----

FINE PRIMO TEMPO | FROSINONE-MILAN 2-0 (15' Condello, 43' rig. Selvini)

45' | Finisce qui il primo tempo. Partita dominata dal Frosinone contro un Milan inoffensivo e molto disattento in difesa; fatali, in particolare, i due errori di Gala in occasione dei due gol frusinati e l'ingenuità di Paloschi sul rigore del raddoppio. Grande primo tempo di Simone Condello tra i padroni di casa, prodotto del settore giovanile del Milan.

43' | RADDOPPIO DEL FROSINONE! Il rigore lo calcia Selvini: spiazzato Nava e 2-0

42' | Altro erroraccio di Gala, che non controlla un pallone spiovente e lascia partire sulla fascia Condello, il quale, entrando in area, sposta palla sul mancino e viene falciato molto ingenuamente da Paloschi: rigore netto e giallo per il centrale rossonero.

39' | Secondo tiro del match e secondo tiro centrale del Milan: stavolta lo prova Longhi, ma para in due tempi Palmisani.

30' | Gestisce la gara senza troppi problemi il Frosinone, anche se, dopo il vantaggio, non si è registrata alcuna occasione.

25' | FROSINONE IN VANTAGGIO! Simone Condello, arrivato in estate in Ciociaria dal Milan U18, porta in vantaggio i suoi: cross perfetto dalla sinistra di Afi con l'esterno sinistro che, dimenticato da Gala, mette facile facile in porta con un tocco di destro.

15' | Primo squilletto del Milan: perde palla il Frosinone in fase d'impostazione con El Hilali che la prende e calcia, trovando, però, una direzione piuttosto centrale.

8' | Spinge subito il Frosinone: destro da fuori di Mulattieri che colpisce il palo esterno.

5' | Primo vero tentativo della gara: Cangianiello, numero 10 del Frosinone, si coordine e prova in mezza sforbiciata dal limite, ma il pallone termina di non molto a lato di Nava, che era comunque sulla traiettoria.

1' | Comincia il match! Rossoneri, in tenuta completamente bianca, che giocano il primo pallone.

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Kamensek, Selvini, Cangianello, Condello, Maestrelli, Ferrieri, Peres, Mulattieri, Afi Ayoub, Bracaglia.

A disp.: Stellato, Di Chiara, Rosati, Milazzo, Jirillo, Gomes, Pozzi, Macej, Stazi, Pera, Maura. All. Gorgone

MILAN (3-4-2-1): Nava; Simic, Nsiala, Gala; Bartesaghi, Zeroli, Eletu, Palosci; El Hilali, Cuenca; Longhi.

A disp.: Torriani, Bozzolan, Alesi, Traore, Stalmach, Foglio, Malaspina, Parmiggiani, Scotti, Sia, Mangiameli, Casali. All.: Abate

-----

Buongiorno a tutti, amici ed amiche di MilanNews.it!

Benvenuti nel live testuale di Frosinone-Milan, sfida valida per la prima giornata di ritorno del Campionato di Primavera 1. Oggi i rossoneri di Abate, a secco di vittorie nel 2023 e 15esimi in classifica, sono ospiti del Frosinone, quinto in campionato.