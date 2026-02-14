live mn Primavera, Genoa-Milan (0-2): raddoppio rossonero con Domnitei...

79' Cambio nel Milan: esce Pandolfi, dentro Cissé.

76' Giallo per Lafont.

75' Angolo con Genoa che prova a riaprire il match: cross dalla destra a rientrare di Lafont e colpo di testa di Celik che antipa tutti all'altezza del primo palo, pallone alto sopra la traversa che non preoccupa Bouyer.

69' GOOOOOOOLLLLL!!! RADDOPPIO DAL MILAN!!! Entrato in campo da 4 minuti, Domnitei controlla al limite dell'area e insacca all'angolino con un preciso destro.

68' Altra sostituzione nel Genoa: esce Taleb, entra Meola.

65' Primo cambio nel Milan: fuori Idrissi, dentro Domnitei.

62' Punizione per il Milan dalla trequarti: cross in area di Nolli, Baccelli respinge con i pugni.

59' Giallo per Idrissi per simulazione.

56' Genoa vicina al pari da corner: Celik prolunga di testa, la palla arriva sul secondo a Klisys che da due passi non riesce ad insaccare.

55' Pandolfi puà continuare la partita. Intanto punizione da posizione centrale per il Genoa: Lafont ci prova con il sinistro, Bouyer si distende sulla sua sinistra e devia in angolo.

53' Giallo per Pandolfi che dopo il fallo commesso resta a terra per un problema alla spalla.

51' Bella combinazione in area da Scott e Mancioppi con quest'ultimo che si allunga però il pallone poco prima di calciare in porta a tu per tu con Baccelli che blocca il palloone in uscita bassa.

45' Inizia la ripresa con un cambio nel Genoa: dentro Gibertini al posto di Arata.

- La Primavera del Milan ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo del match in casa del Genoa. Poche emozioni nella prima mezz'ora di gioco, poi al 31' la possibile svolta della gara, con il rosso diretto dato dall'arbitro al giocatore rossoblu Carbone. I rossoneri hanno sfruttato subito l'uomo in più e hanno sbloccato la partita al 45' con una rete di Perera.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

45' GOOOOOLLLLL!!! PERERAAAAAA!!! Inserimento perfetto in area di Mancioppi, che evita l'uscita di Baccelli, poi appoggia per il numero 29 milanista che mette dentro a porta vuota.

39' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross a rientrare di Pandolfi che trova sul secondo palo Zaramella, che però non colpisce bene di testa e la difesa del Genoa può liberare.

35' Sponda di testa di Perera per Pandolfi con controlla con la coscia e poi prova il sinistro al volo poco fuori dall'area di rigore, pallone a lato.

31' Possibile svolta nel match: Genoa in 10, rosso diretto per proteste per Carbone.

27' Tentativo da fuori area con il sinistro di Lafont, Bouyer para senza problemi.

25' Cissé rischia l'autogol su un cross basso dalla destra di Carbone.

21' Angolo dalla destra per il Genoa: cross dalla destra e colpo di testa di Arata, palla fuori di poco.

16' Poche emozioni finora tra Genoa e Milan.

11' Borsani trova in area Mancioppi che controlla e prova il sinistro, Baccelli blocca a terra.

10' Non ce la fa Nuredini che è costretto ad abbandonare il campo: al suo posto dentro Galvano.

7' Rimane a terra l'attaccante del Genoa Nuredini. Problema al ginocchio destro per il giocatore rossoblu che chiede l'intervento dello staff medico del Grifone

4' Il Milan recupera palla sulla trequarti, la palla arriva a sinistra a Borsani che mette un bel pallone in area, Baccelli allontana con i pugni.

1' Ci prova subito dalla distanza Pandolfi, Baccelli blocca senza grossi problemi.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Milan che oggi gioca con la terza maglia gialla.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo "Sciorba Stadium"di Genova dove tra poco si sfideranno le formazioni Primavera di Genoa e Milan nella gara valida per la 6^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1. I rossoneri di Renna non stanno attraversando un periodo positivo di forma visto che non vincono dal 20 gennaio contro il Frosinone e sono reduci da due ko di fila contro Hellas Verona e Lazio. La formazione milanista ha 31 punti in classifica, tre in meno del Grifone. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmenpo un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Milan:

GENOA: Baccelli, Odero, Nuredini, Romano, Klisys, Lauricella, Taleb, Celik, Carbone, Arata, Lafont. A disp.: Lysionok, Doucoure, Spicuglia, Meola, Albè, Galvano, Giangreco, Fazio, Gibertini, Zulevic, Ouedraogo. All.: Sbravati.

MILAN: Bouyer, Nolli, Cullotta, Cissé, Zaramella, Pandolfi, Mancioppi, Perera, Idrissi-Regragui, Scotti, Borsani. A disp.: Catalano, Domnitei, Del Forno, Dotta, Martini, Mercogliano, Petrone, Perina, Angelicchio, Cissè, Vechiu. All.: Renna.