live mn Primavera, Inter-Milan (1-3): Ibra Jr & co. piegano i nerazzurri. Il Milan Primavera è secondo!

FINE PARTITA - Il Milan vince meritatamente il primo derby di giornata, quello Primavera. I rossoneri piegano l’Inter fuori casa con il risultato di 3-1, con le reti arrivate tutte nel primo tempo. La squadra di Guidi a metà primo tempo colpisce due volte in pochi minuti con Dutu e Ibra Jr, al quarto gol in cinque gare di campionato. A fine prima frazione arriva il gol di Mosconi che riaccende le speranze nerazzurre subito spente dal rigore procurato da uno scatenato Magni e realizzato da Bonomi. Il Milan torna a vincere un derby in campionato Primavera per la prima volta dalla stagione 2017/2018. Grande prova di squadra per il Diavolo con Magni e Ibra protagonisti ma anche Sala, Stalmach e la coppia difensiva Dutu-Paloschi sugli scudi. I rossoneri sono secondi a 12 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sui cugini.

92' GRANDE GIOCATA DI PALOSCHI! Il Milan si fa trovare impreparato con Topalovic che controlla tutto solo dalle parti del secondo palo ma prima che il nerazzurro possa battere a rete si immola Paloschi che sventa il pericolo!

90' Cinque minuti di recupero.

86' Fallo rischioso di Dutu al limite dell'area: giallo anche per il centrale rossonero e punizione pericolosa per i nerazzurri

85' Ci prova Bakoune da fuori senza pensarci: la palla era stata ribattuta dalla barriera dopo la punizione di Stalmach. Il destro del terzino non finisce a lato di troppo

84' Ultimi due cambi per mister Guidi: entrano Parmiggiani e Siman, escono Bonomi e Turco. Rossoneri con un assetto più difensivo per il finale

83' Eccezionale Scotti che recupera palla e parte da solo in contropiede da solo contro quattro nerazzurri: il rossonero guadagna fallo e giallo per Alexiou, capitano dell'Inter

80' Non ci arrivano i saltatori del Milan su un angolo ben battuto in area di rigore: altra occasione di poker sprecata

79' Giocata meravigliosa di Turco sulla destra: l'attaccante del Milan se ne va in mezzo a due e prova la conclusione a giro sul palo lontano. Risposta di Callegaris in angolo

73' Arriva il terzo giallo per un calciatore rossonero, ammonito Turco

71' Ultimo cambio per l'Inter: in campo Cocchi al posto di Motta

69' CI PROVA SCOTTI IN ROVESCIATA! Sugli sviluppi di corner Scotti taglia sul primo palo e prova la gran giocata: colpisce il pallone ma l'angolo era stretto per trovare la porta

63' Due cambi nel Milan: entrano Perera e Scotti per Magni e Ibrahimovic, i migliori rossoneri

63' LAVELLI SI MANGIA UN GOL FATTO! Il Milan si salva e ringrazia Lavelli, centravanti appena entrato nell'Inter: grande cross di Mosconi che trova l'incornata dell'attaccante che con la porta davanti a lui devia fuori

62' Secondo giallo per il Milan: finisce sul taccuino dell'arbitro Bakoune che interviene in ritardo su Motta

60' Altri cambi per l'Inter: escono Spinaccè e Bovo, entrano Lavelli e Zanchetta

57' Si riaccende ancora Magni, velocissimo sulla sinistra. Il cross, deviato, è spazzato in corner dai difensore interisti

56' Longoni non ce la fa, entra a freddo Colzani tra i pali rossoneri

55' Problemi per Longoni: il portiere rossonero si è seduto per terra e si massaggia la coscia sinistra. Chiesto il cambio

54' Non un grande ritmo in questo avvio di secondo tempo. Il Milan si limita a rimanere ordinato tatticamente

48' Ci prova subito Topalovic di testa da angolo: la palla finisce docile tra le braccia di Longoni

45' Si ricomincia! Nessun cambio per Guidi. L'Inter invece mette mano alla panchina: entrano Della Mora e Topalovic, fuori Aidoo e Berenbruch

FINE PRIMO TEMPO - Grandi primi 45 minuti dei rossoneri che, nonostante un avvio un po' in apnea, sono usciti alla distanza e a metà frazione hanno colpito l'Inter con un uno-due formidabile firmato Dutu e Ibrahimovic. Allo scoccare del recupero l'unico errore difensivo milanista consente a Mosconi di accorciare ma la reazione rossonera è immediata: Magni, migliore insieme a Ibra Jr, si guadagna il rigore e Bonomi lo trasforma. 3-1 all'intervallo!

48' GOOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! BONOMI!!! L'esterno offensivo batte Calligaris dagli undici metri, nonostante il portiere nerazzurro per poco non riesca a bloccare la conclusione che però è potente e gli piega le mani. Il Milan rimette subito due lunghezze di distanza: 3-1!

47' Rigore per il Milan! I rossoneri non si accontentano di portare negli spogliatoi un vantaggio di misura e costruisce sulla sinistra ancora con Magni, scatenato sulla sinistra insieme a Ibra. Il terzino viene steso da Aidoo, al secondo svarione di giornata: De Angeli non ha dubbi, è rigore.

45' Due minuti di recupero

45' GOL INTER. Mosconi accorcia le distanze: ripartenza veloce dei nerazzurri che sorprendono un Milan colpevolemente messo male in campo. L'attaccante nerazzurro si presenta a tu per tu con Longoni e lo batte con un piattone sul primo palo

43' Ci prova Berenbruch dalla distanza: pallone a lato

40' Si rivede l'Inter con uno schema su calcio di punizione: il cross in area è controllato prima dalla difesa rossonera e poi da Longoni

37' Ci prova Sala di prima intenzione con una gran botta da fuori area: la conclusione volta alta ma non di tanto. Intanto Berenbruch torna in campo

35' Gioco fermo: a terra doloranti Sala e Berenbruch. L'interista ha la peggio ed esce dal campo sostenuto dallo staff medico

34' Arriva il primo giallo del match, intervento in ritardo di Comotto su Berenbruch: ammonito

29' GOOOOOOL DEL MILAAAAAN! ANCORA IBRAHIMOVIC!!! Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Ibra Jr segna nel derby! Erroraccio di Aidoo che sbaglia il controllo sul cross rossonero e spalanca la porta al numero 11 rossonero che con un gran tiro buca Calligaris. Uno-due terrificante dei rossoneri: 2-0. Quarto gol in campionato per Max Ibrahimovic

26' Ora il Milan gioca meglio e mette pressione agli avversari

24' Milan galvanizzato adesso: il solito Magni macina chilometri a sinistra e crossa in mezzo. Il pallone è un pelo troppo alto per Turco che colpisce ma non con la forzas desiderata

18' GOOOOL DEL MILAAAAN!!! MATTEO DUTU!!! Primo gol in rossonero per l'ex Lazio! Il centrale rossonero sale in area di rigore nerazzurra per un calcio d'angolo e svetta più in alto di tutti sul primo palo, trafiggendo Calligaris. Nel momento più complicato i rossoneri sono in vantaggio: 0-1! Assist di capitan Stalmach

16' ANNULLATO UN GOL ALL'INTER. Sugli sviluppi del calcio d'angolo segna Motta dopo un batti e ribatti: De Angeli annulla per un fuorigioco evidente

15' MIRACOLO DI LONGONI! Ora il Milan traballa! Gran palla per Spinaccè che viene perso da Dutu e con la punta del piede prova a prendere in controtempo Longoni che fa un autentico miracolo e chiude in angolo

14' Ancora De Pieri a far scorrere un brivido sulle schiene dei giocatori del Milan: lasciato libero su angolo, il nerazzurro colpisce di testa in tuffo ma per fortuna debolmente. Pallone che finisce tra le braccia di Longoni

12' Follia di Bakoune che su un cross non troppo pericoloso dalla destra, alza un campanile in mezzo all'area: il pallone arriva sul piede di De Pieri che per fortuna dei rossoneri calcia alto

9' Testa di Paloschi! Sul corner il centrale rossonero scegli i tempi giusti ma non riesce a schiacciare il pallone in porta

8' Primo squillo anche del Milan con Magni che si lancia sulla sinistra e converge verso il centro, triangolo con Bonomi e angolo guadagnato

4' Prova ad affacciarsi l'Inter dalle parti dell'area rossonera: cross di Motta dalla trequarti che non trova nessun nerazzuro pronto a colpire

1' Comincia il primo derby di giornata!

-----

- Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci

- La squadra arbitrale:

Arbitro: Luca De Angeli sezione di Milano

Assistenti: Morea (Molfetta) -Tesi (Padova)

- Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Zarate, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disp.: Zamarian, Cocchi, Zanchetta, Maye, Lavelli, Venturini, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti, Romano, Topalovic. All. Zanchetta

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Stalmach, Sala, Comotto; Bonomi, Turco, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perin, Perrucci, Parmiggiani, Ossola, Perera, Colombo, Siman, Scotti. All. Guidi

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! E' tutto pronto al Konami Youth Development Centre dove tra pochi istanti comincerà la quinta giornata del campionato Primavera che contrappone Inter e Milan, in un antipasto del derby dei "grandi" che si disputerà questa sera. I rossoneri hanno un margine di due punti sui cugini in classifica ma non vincono una stracittadina in campionato dal 2017/2018. Per non perdersi nulla della sfida la redazione di MilanNews.it propone il consueto live testuale. Restate con noi!