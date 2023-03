LIVE MN - Primavera, Milan-Atletico Madrid (2-0) - Abate fa la storia: rossoneri in semifinale di Youth League!!!

Con la vittoria contro l'Atletico Madrid Juvenil, il Milan Primavera si qualifica - con tanto merito e tantissimo orgoglio - alle Final Four di Youth League, la Champions League di categoria; essa si svolgerà tra il 21 aprile (semifinale in gara secca) e il 24 aprile (finale in gara secca) a Nyon.

44' Ammonito anche Bozzolan.

43' Ammonito Chaka Traore per simulazione.

42' Occasione Atletico. Destro al volo di Torres dal limite dell'area, conclusione che esce di pochissimo.

39' Si rivede il Milan in attacco! Mancino al volo di Cuenca da fuori area, ma la conclusione termina altissima.

38' Gonzalez avanza sulla sinistra, traversone in area ma Nava ferma tutto.

36' Punizione atletico dal limite dell'area da posizione defilata. Kostis calcia in porta, Simic ci mette la testa e devia in corner.

33' L'Atletico sviluppa una bella azione sulla destra, Santamaria cerca Nino nel cuore dell'area di rigore ma la conclusione del 7 spagnolo termina altissimo.

28' Conclusione di Torres da buona posizione, Nava respinge. Sulla respinta arriva il traversone in area, ma Nava fa sua la sfera.

26' Cross di Nino dalla destra a cercare Raihani, ma Coubis allontana.

23' Che occasione per il Milan! Chaka vince un contrato su Bonar, cerca El Hilali in profonfità ma sbalia totalmente il passaggio.

18' Cross di Santamaria dalla destra, ma il traversone è totalmente sballato.

13' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOLLLL!! Bell'azione del Milan sulla corsia di destra a liberare lo spazio a Bakoune che arriva sul fondo, mette un cross al bacio per Stalmach che apre il piattone e realizza la rete del vantaggio!

10' Primo corner del match per l'Atletico. Bonaer svetta su Coubis, ma l'incornata si spegne sul fondo.

4' Mancino di Gonzalez da buona posizione, ma la conclusione del terzino dell'Atletico termina fuori.

1' Si parte! Primo pallone per l'Atletico Madrid.

- Squadre in campo. Milan con il completo rossonero, Atletico in maglia e pantaloncini arancioni.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Puma House of Football- Centro Sportivo Vismara dove tra pochi istanti andrà in scena Milan-Atletico Madrid, match valido per il quarto di finale di Youth League. Pomeriggio di grande livello per la squadra di Abate, che raggiungendo questo turno in Europa ha già fatto la storia della Primavera rossonera. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: (4-3-3) Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traoré. A disp.: Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Malaspina, Sia, Mangiameli, Bartesaghi. All.: Abate.

ATLETICO MADRID: (4-4-2) Iturbe; Bonar, Kostis, Moreno, Gonzalez; Santamaria, Aitor Gismera, Munoz, El Jebari; Nino, Raihani. A disp.: Esquivel, Urzain, Diaz Igual, Vasiljevic, Mbomio, Denia, Diaz. All. Torres.