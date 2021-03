LIVE MN - Primavera, Milan-Cagliari (0-0) - N'Gbesso porta in vantaggio i rossoneri!

64' GOOOOOOL! El Hilali arriva sul fondo e scarica indietro per N'Gbesso, che di prima insacca la palla in porta. 1-0!

59' Cambio nel Milan: dentro Di Gesù e N'Gbesso, fuori Mionic e Roback.

57' Desogus tenta il tiro, ma la conclusione è troppo centrale.

50' Corner per il Cagliari: la difesa rossonera spazza via.

45' Cambio nel Milan: fuori Nasti, dentro Robotti.

45' Al via il secondo tempo!

Reti inviolate alla fine dei primi quarantacinque minuti. Un match molto equilibrato finora, con diverse occasione per entrambe le squadre. Rossoneri che si vedono annullare un gol di Roback per un presunto fallo, ma il dubbio rimane forte.

46' Fine primo tempo.

45' Serpentina di Del Pupo in area rossonera, ma il 10 rossoblu non trova la giusta angolazione per calciare in porta.

38' Punizione di El Hilali che si spegne sul fondo.

33' Azione personale di Del Pupo, che arrivo al tiro. La conclusione, però, va finire a lato della porta.

30' Tiro di El Hilali dal limite. C'è una deviazione: corner.

25' Annullato un gol al Milan. Ottimo cross di Oddi per Roback, che di testa realizza l'1-0. L'arbitro, però, fischia un fallo. Scelta molto dubbia del direttore di gara.

18' Lampo Milan! El Hilali vince un contrasto, si sposta la palla sul destro e calcia. Diagonale che sfiora il palo!

14' JUNGDAL! Imbucata di Kourfaldis per Contini, che con la punta anticipa l'estremo difensore rossonero. Ma il numero 1 del Milan si supera e salva i propri compagni.

13' Tiro cross di Contini, ma Jungdal è attento e blocca a terra.

10' Ottimo inizio dai sardi, rossoneri non ancora in partita.

4' Cagliari subito pericolo. Conclusione dal limite di Tramoni; Jungdal respinge in corner.

1' Ci siamo. Fischio del direttore di gara: si comincia!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Cagliari, valida per il sedicesimo turno di Primavera 1, il primo del girone di ritorno. I rossoneri arrivano da due pareggi consecutivi: contro Genoa e Roma la squadra di mister Giunti ha pareggiato 0-0. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Jungdal, Coubis, Oddi, Brambilla, Obaretin, Michelis, Frigerio, Mionic, Nasti, El Hilali, Rpback. A disp.: Moleri, Pseftis, Tahar, Saco, Filì, Cretti, Di Gesù, Robotti, N’Gbesso, Tolomello. All.: Giunti.

CAGLIARI: Ciocci, Palomba, Michelotti, Boccia, Conti, Cusumano, Desogus, Kourfalidis, Contini, Del Pupo, Tramoni. A disp.: D’Aniello, Piga, Iovu, Sulis, Schirru, Zallu, Kouda, Cavuoti, Sangowski. All.: Agostini