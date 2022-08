LIVE MN - Primavera, Milan-Cesena (5-1): manita rossonera, prima vittoria in campionato

Dopo 0 punti in due partite, il Milan trova il primo successo di questo campionato dominando in lungo e in largo il Cesena. Elefante apre le danze con un autogol dopo 10 secondi, poi i rossoneri dilagano: doppietta e prestazione super di El Hilali, gol di Marshage e Longhi.

95' Finisce qui!

90' Cinque minuti di recupero.

86' Ancora Longhi! Dal limite dell'area piccola mette incredibilmente fuori.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Longhi approfitta di un errore in fase di impostazione del Cesena, dribbla Pollini e in scivolata realizza un gran bel gol. 5-1!

75' Ammonito Pluvio.

74' Cambio per Abate: fuori Cuenca, dentro Rossi.

72' Cesena vicino al gol. Lapo Nava rischia palla al limite dell'area, Liburdi non ne approfitta e spara altissimo a porta vuota.

70' Altro cambio tra i rossoneri: fuori Zeroli, dentro Pluvio.

68' Triplo cambio nel Milan: fuori Gala, El Hilali e Omoregbe, dentro Foglio, Longhi e Bjorklund.

62' Ammonito Lepri.

60' Doppia occasione per il Milan, con El Hilali a caccia della tripletta: primo tiro deviato, respinge Pollini. Sulla ribattura, altra conclusione del 10 rossoneri, ma ancora una volta pollini gli nega la gioia del terzo gol.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cross perfetto di Bakoune per la testa di Marshage, che realizza la rete del 4-1!

50' Ammonito per proteste Pieraccini.

49' GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Doppietta di El Hilali!! Il numero 10 rossonero evita l'intervento di due bianconeri e con uno scavetto realizza la rete del 3-1!

45' Si riparte!

Il Milan chiude in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. In gol dopo dieci secondi grazie ad una autogol di Elefante, poi i rossoneri hanno sferrato pochi colpi. Alla mezz’ora di gioco, forse nel peggior momento dei rossoneri, El Hilali raddoppia. Il Cesena però riapre tutto su un rigore molto dubbio. Sarà un secondo tempo tutto da vivere, rimanete con noi!

45' Fine primo tempo.

42' Lunga azione dei rossoneri. Cuenca serve El Hilali che si sposta la palla sul destro e calcio, creando l'effetto del gol dopo aver colpito la rete.

41' Risponde subito il Milan con El Hilali, pallone fuori di pochissimo.

39' Gol del Cesena. Bernardi spiazza Nava e riapre il match.

38' Rigore Cesena. Bernardi salta Coubis, arriva a tu per tu con Nava che, secondo l'arbitro, lo travolge. Molti dubbi.

31' Occasione Cesena! Nava anticipa l'azione bianconera in uscita, sfera che rimane ancora a disposizione di Bernardi che a porta praticamente vuota mette fuori. Rossoneri graziati.

30' Risponde il Cesena: Carlini ci prova dal limite, Nava risponde deviando in corner.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Zeroli vince un contrasto in area, assist per El Hilali che deve solamente spingere la palla in porta. 2-0!

22' Lilli prova a sorprendere Nava, ma la conclusione termina altissima.

20' Attacca il Cesena. I rossoneri faticano ad uscire.

16' Marshage recupera palla a centrocampo, assist di prima intenzione sulla corsa di Omorebge che entra in area, conclude, ma non trova la porta.

12' Ancora Cesena: Nava ipnotizza Amadori, sulla respinta arriva Carlini ma Coubis salva tutto.

10' OCCASIONE MILAN! Da svolgimento di corner, Bartesaghi colpisce di testa sul secondo palo, conclusione che supera Pollini ma Elefante salva tutto sulla linea.

6' Gala ci prova da fuori area, Pollni blocca in due tempi.

5' Il Cesena si fa vedere dalle parti di Nava con Pieraccini: conclusione che termina vicino alla bandierina.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Neanche 10 secondi e i rossoneri si portano in vantaggio! El Hilali ruba palla a centrocampo, palla in profondità per Omoregbe che conclude ma prende il palo. Sulla respinta Elefante si butta la palla in porta.

0' Si parte!

- Foto di squadra con dedica a D'Alessio e Incorvaia, che rimarranno a lungo ai box.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Cesena, gara valida per il terzo turno di Primavera 1. Dopo due sconfitte consecutive nelle prime due giornate di campionato, Ignazio Abate vuole cambiare marcia ottenendo i primi tre punti del campionato. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Marshage, Zeroli; Omoregbe, El Hilali, Cuenca. A disp.: Pseftis, Bozzolan, Nsiala, Alesi, Leonardo Rossi, Pluvio, Foglio, Bjorklund, Eletu, Andrews, Longhi, Gianluca Rossi. All. Abate

CESENA: Pollini, David, Elefante, Lilli, Francesconi, Bernardi, Amadori, Carlini, Pieraccini, Lepri, Sette. A disp.: Galassi, Penchini, Ferretti, Rossi, Suliani, Onofri, Giovannini, Ghinelli, Guidi, Casadei, Liburdi, Santini. All. Ceccarelli