LIVE MN - Primavera, Milan-Cremonese (2-1): la doppietta di Colombo firma il successo rossonero

Finisce qui! Il Milan torna a vincere dopo il pareggio con il Cittadella.

90' Tre i minuti assegnati dal direttore di gara per il recupero.

88' Altra occasione per il Milan! Cross di Barazzetta dalla sinistra per Barazzetta che trova Sala in mezzo all'area di rigore: tiro e palla ancora sotto la traversa.

84' Occasione Milan! Cross di Tonin dalla sinsitra per Frigerio che fa una grandissma sponda di testa per Sala. Il centrocampista rossonero, però, spara alto sopra la traversa.

82' Ammonito Tonin per un fallo di reazione a un giocatore della Cremonese.

81' Punizione dalla sinistra di Brescianini che viene respinta dalla difesa avversaria. La palla arriva a Brambilla, che la stoppa di petto e tenta il tiro al volo: palla fuori e rimessa dal fondo.

75' Cambio anche per il Milan: fuori Capone per Frigerio

75' Doppio cambio per la Cremonese: esce Crivella e Bia, dentro Sow e Salami

65' GOOOOOOL DEL MILAN! Colombo ancora dalla destra, servito da Brescianini sul vertice destro dell'area, prova un diagonale che trafigge il portiere. Vantaggio rossonero!

57' Sala scarica per Brescianini al limite dell'area: parata facile del portiere.

55' Cambio anche per la Cremonese: fuori Lamanna e dentro Perotta.

55' Doppio cambio per il Milan: Borges e Brambila dentro, Mionic e Oddi fuori.

46' GOOOOOOL DEL MILAN! Azione in solitaria di Colombo che a tu per tu col portiere non sbaglia e pareggia i conti.

45' Inizia il secondo tempo. Due cambi per il Milan: Colombo e Michelis per Pecorino e Caldara.

-----------------------

Milan che trova pochi spazi e non riesce a creare. Avversarsi molto cinici a realizzare l'unica occasione della gara.

45' Fine primo tempo

45' 2 minuti di recupero.

41' Sala entra in area di rigore e prova il tiro: palla sopra la travaersa.

35' GOL DELLA CREMONESE! Retropassaggio errato di Caldara che lancia Bertazzoni a tu per tu con Soncin. Il portiere rossonero salta per evitare l'entrata in scivolata del 9 e a porta vuota l'attaccante non sbaglia.

33' OCCASIONE MILAN! Cross di Oddi dalla sinistra e Pecorino si divora un gol a pochi passi dalla porta.

27' Caponne guadagna un fallo. il direttore di gara ammonisce Cella.

25' Ammonito Oddi per un fallo su Spini.

22' Piccolo problema per Sonicn, che però si rialza e continua la gara

19' Il primo tiro della partita arriva al 19esimo con Bia della Cremonese: pallone che termina fuori.

9' Cremonese molto chiusa e Milan che trova pochi spazi. Ai rossoneri servirebbe una giocata del singolo.

3' Subito molto propositivo il Milan con Brescianini, che da fuori area prova il tiro ma trova un difensore davanti a sè.

1' Si parte! Primo possesso per i rossoneri.

- Allo stadio è presente Nelson Dida, ex giocatore del Milan e attuale preparatore dei portiere U15

Formazioni ufficiali:

Milan: Soncin, Barazzetta, Oddi, Brescisnini, Potop, Caldara, Sala, Mionic, Pecorino, Capone, Tonin. All. Giunti

Cremonese: De Bono, Lamanna, Bia, Hoxha, Quaranta, Bignami, Girelli, Cella, Crivella, Bertazzoli, Spini. All. Lucchini

Benvenuti alla diretta di Milan-Cremonese, gara valida per la quinta giornata del campionato primavera 2. I rossoneri arrivano alla partita con due vittorie e due pareggi e un secondo posto in classifica da mantenere, mentre la squadra di Cremona con tre sconfitte e un solo pareggio.