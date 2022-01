LIVE MN - Primavera, Milan-Empoli (3-1) - Che vittoria! I rossoneri si rilanciano in ottica playoff

Altra vittoria importante per il Milan Primavera, che si rilancia così nella lotta per i playoff. Un grande successo contro i campioni d'Italia in carica. Ottima prestazione dei rossoneri, che chiudono un brutto primo tempo in vantaggio di un gol. La seconda metà di gara si apre con la rete del pareggio degli ospiti, ma i cambi di mister Giunti fanno la differenza, con Omeregbe che subentra ad El Hilali. Con il suo ingresso il Milan svolta: pochi minuti dopo la rete dell'1-1, i rossoneri tornano in vantaggio grazie alla doppietta di Gala e al settantunesimo chiudono la partita con il gol di Roback.

94' Finisce qui!

90' Quattro minuti di recupero.

83' Ora il Milan gestisce la gara.

77' Fallo di Gala a centrocampo e cartellino giallo per il centrocampista rossonero.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Omoregbe brucia in velocità la difesa empolese e, a tu per tu con Biagini, serve Roback, che appena entrato non sbaglia! 3-1!

70' Doppio cambio nel Milan: fuori Capone per un problema alla caviglia e Nasti, dentro Chaka Traorè e Roback.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Capone va sul fondo e serve Nasti, che anticipa il difensore e realizza la rete del vanaggio! 2-1!

64' Cambio nel Milan: fuori Eletu, dentro Gala.

63' Gol dell'Empoli. Cross perfetto di Rizza per la testa di Lozza, che a pochi passi dalla porta non sbaglia.

57' Cambio nel Milan: dentro Omoregbe e Robotti, fuori El Hilali e Alesi

55' Occasione Empoli! Psefris accompagna la palla in fallo laterale, ma il portiere rossonere perde l'equilibrio. I toscani, però, non approfittano della porta sguarnita.

48' Occasione Milan! I rossoneri provano a replicare la rete del momentaneo vantaggio, ma Alesi arriva in ritardo.

45' Inizia il secondo tempo.

Primi 45 minuti di Milan-Empoli molto equilibrati, ma poche occasioni da gol finora. Inizio positivo dell'Empoli, che mette in difficolà il Milan, ma a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo, i rossoneri trovano la rete del vantaggio, grazie al gol di Nasti, nel migliore momenti degli ospiti. Da segnalare anche un rigore parato da Pseftis, che ha evitato così il possibile vantaggio Empoli.

45' Fine primo tempo.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Nel momento migliore dell'Empoli, il Milan trova il gol: Alesi recupera palla a centrocampo, serve Capone, di prima trova Nasti che deve solo appoggiare la palla in porta. 1-0!

35' Di Gesù prova a svegliare i suoi con una botta da fuori area, sfera che si spegne sul fondo.

29' PARATO!!! Pseftis ipnotizza Degli Innocenti, che sulla respinta mette incredibilmente fuori. Che parata del portiere rossonero!

28' Rigore Empoli! Ingenuità della difesa rossonera che porta Eletu a fare fallo su Magazzù.

23' Offensiva dell'Empoli con Lozza, ma la conclusione termina sul fondo.

18' Fallo di Rossi di Eletu e giallo per il centrocampista empolese

12' Brutta partita finora, con ritmi molto bassi e molte interruzioni.

6' Ci prova Evangelisti da fuori area, conclusione alta.

3' Inizio positivo dei rossoneri, entrati bene in campo.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Empoli, match valido per il quattordicesimo turno Primavera 1. Dopo oltre un mese, quindi, torna il campionato con la squadra di Giunti protagonista. I rossoneri arrivano dal successo interno contro il Pescara. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Alesi, Eletu, Di Gesù; Capone, Nasti, El Hilali.

A disposizione: Bartoccioni, Nava, Makengo, Robotti, Camara, Omoregbe, Bjorklund, Gala, Rossi, Piantedosi, Roback, Traorè. Allenatore: Giunti.

EMPOLI (4-3-1-2): Biagini; Rizza, Filì, Pezzola, Lozza; Fazzini, Evangelisti, Degli Innocenti; Ignacchiti; Rossi, Magazzu.

A disposizione: Fantoni, Fontanelli, Moretti, Heimisson, Fini, Logrieco, Renzi, Indragoli, Disegni, Bonassi, Dragoner, Mauro. Allenatore: Buscè.