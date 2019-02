LIVE MN - Primavera, Milan-Genoa (2-0) - Maldini-Brescianini, vittoria meritata e preziosa

Il Milan vince meritatamente contro il Genoa a conquista tre punti preziosi. Dopo la traversa nel primo tempo di Tsadjout, i rossoneri passano nella ripresa con Maldini, che di sinistro trova l’angolo giusto (quinto gol in campionato per lui). Al minuto 83, poi, Brescianini firma la prodezza che chiude i conti: conclusione al volo dal limite e pallone lì dove il portiere rossoblù non può arrivare.

95' Fischio finale: Milan-Genoa 2-0.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Doppio cambio per il Milan: fuori Tsadjout e Capanni, dentro Frigerio e Colombo.

88' Dall'altra parte, corner per il Milan: cross in area, conclusione a botta sicura di Sala e grande parata di Raccichini.

87' Angolo per il Genoa: cross in mezzo, colpo di testa di Schafer e pallone che finisce alto sopra la traversa.

83' GOOOLLL!!! BRESCIANINI!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva a Brescianini, che calcia al volo dal limite realizzando un grande gol.

82' Cambio per il Genoa: esce Micovschi, entre Dumbravanu.

81' Genoa in dieci uomini: Da Cunha, già ammonito, si becca il secondo giallo.

80' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, il pallone resta in area, poi un difensore del Genoa riesce a mettere fuori.

79' Sostituzione anche per il Milan: Ruggeri in campo al posto di Negri.

77' Cambio per il Genoa: fuori Cleonise, dentro Ventola.

74' Angolo per il Genoa: pallone dentro, libera la difesa rossonera, poi Piccardo ci prova da fuori ma non impensierisce Guarneri.

68' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo direttamente tra i guantoni di Raccichini.

67' Sostituzione per il Milan: Haidara prende il posto di Maldini.

66' Cartellino giallo per Rovella.

62' GOL GOL GOOOLLL!!! MALDINI!!! Pallone in area per il numero dieci rossonero, che controlla e insacca con il sinistro.

57' Ammonizione per Da Cunha.

53' Corner per il Genoa: cross in mezzo, il Milan recupera palla e riparte.

49' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa del Genoa.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Un cambio per il Genoa: fuori Sturaro, al suo posto Masini.

Bel primo tempo al Vismara. Decisamente meglio il Milan, che sfiora il gol in due occasioni sempre con Tsadjout. L’attaccante rossonero è sfortunato quando colpisce la traversa con un potente e preciso colpo di testa. Genoa pericoloso nel finale con Schafer, che sfonda in area ma poi non inquadra lo specchio della porta a tu per tu con Guarneri (pallone che accarezza il montante e si spegne sul fondo).

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Occasionissima per il Genoa. Schafer sfonda in area, vince un rimpallo e si presenta a tu per tu con il portiere avversario: tocco sotto e pallone che colpisce la parte alta della traversa.

42' Corner per il Milan: cross dentro, la difesa del Genoa mette fuori.

41' Giallo per Barazzetta.

40' Milan a un passo dal gol! Cross in mezzo dalla sinistra, colpo di testa in anticipo di Tsadjout e pallone che sbatte sulla traversa.

38' Buona chance per Capanni, ma la sua conclusione viene murata. Poi lo stesso giocatore rossonero tocca il pallone con la mano.

33' Ammonizione anche per Schafer.

31' Brutto intervento di Sturaro su Torrasi: cartellino giallo per lui.

29' Calcio d'angolo per il Genoa: cross in mezzo, libera la retroguardia del Milan.

25' Match intenso ma fin qui poche occasioni da gol

20' Match in equilibrio in questa fase.

14' Punizione dalla sinistra per il Genoa: pallone in area e respinta di Guarneri, che si salva in qualche modo.

10' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa a botta sicura di Tsadjout e salvataggio sulla linea di bianchi.

9' Maldini ci prova dalla lunga distanza: Raccichini si distende e devia in angolo.

6' Corner per il Milan: pallone in area, Merletti ci prova di testa ma non riesce a dare forza alla sua conclusione.

4' Match subito vivo. Ripartenza del Milan con Tsadjout, che fa sponda per Capanni: conclusione da fuori e pallone a lato.

3' Calcio d'angolo per il Genoa: cross in mezzo, libera la difesa rossonera.

2' Spunto di Tsadjout sulla destra. Cross in mezzo, colpo di testa di Brescianini e pallone che finisce tra i guantoni di Raccichini.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Genoa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Genoa.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara. I rossoneri di mister Federico Giunti ospitano il Genoa nella quarta giornata di ritorno del campionato Primavera. Con la nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Guarneri; Barazzetta, Negri, Torrasi, Merletti, Djaló, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini, Capanni. A disp.: Uzzo, Abanda, Bellanova, Marimbianco, Ruggeri, Brambilla, Mionic, Frigerio, Olzer, Tonin, Haidara, Colombo. All.: Giunti

GENOA: Raccichini; Candela, Piccardo, Da Cunha, Zanoli, Sturaro, Schafer, Rovella, Bianchi, Cleonise, Micovschi. A disp.: Ruggiero, Montaldo, Dumbravanu, Raggio, Adamoli, Gasco, Masini, Zvekanov, Ventola, Petrovic. All.: Sabatini.