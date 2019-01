LIVE MN - Primavera, Milan-Napoli (1-0) - Brescianini all'ultimo respiro: tre punti preziosissimi

All’ultimo respiro. Brescianini, al 93esimo, trova il gol che regala la vittoria (meritatissima) ai rossoneri. Dopo le clamorose occasioni sciupate da Capanni e Maldini nel primo tempo e da Tsadjout nella ripresa (senza dimenticare la traversa colpita dallo stesso Maldini al minuto 73), ci ha pensato il centrocampista a risolvere la questione al fotofinish. Tre punti pesantissimi che consentono al Milan di rimanere aggrappato al treno salvezza.

94' Fischio finale: Milan-Napoli 1-0.

93' GOL GOL GOOOLLL!!! Brescianini porta in vantaggio i rossoneri: sinistro dal limite e pallone all'angolino.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Grande parata di Soncin, che disinnesca in bello stile una conclusione a giro di Palmieri.

88' Corner per il Milan: pallone fuori per Brescianini, che calcia con il sinistro ma sbaglia tutto. Rinvio dal fondo per il Napoli.

85' Doppia sostituzione anche per il Napoli: escono Esposito e Sgarbi, entrano Negro e Casella.

84' Maldini ci prova da fuori, ma la sua conclusione a giro si spegne sul fondo.

83' Corner per il Napoli: cross in mezzo, il pallone resta pericolosamente in area, ma Esposito non riesce a concludere.

82' Doppio cambio per il Milan: fuori Torrasi e Tsadjout, dentro Haidara e Vigolo.

80' Ripartenza del Napoli con Palmieri, che prova a battere Soncin con un tocco di punta dal limite: blocca il portiere rossonero

79' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, D'Andrea allontana con i pugni.

78' Ammonizione per Mamas del Napoli.

76' Sostituzione per il Milan: fuori Capanni, dentro Tonin.

73' Milan anche sfortunato. Spunto personale di Maldini, conclusione e pallone che sbatte sulla traversa.

71' Cartellino giallo per Palmieri del Napoli.

69' Ammonizione per Torrasi.

68' Che occasione per il Milan! Cross in mezzo e clamoroso errore di Tsadjout che, tutto solo e da due passi, spara sul fondo di testa.

64' Altro calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo e fallo sul portiere Soncin.

57' Corner per il Napoli: pallone dentro, conclusione di Manzi e bella parata di Soncin.

55' Punizione per il Milan dalla destra: traversone in area e colpo di testa sul fondo di Ruggeri.

52' Angolo per il Napoli: cross in mezzo irraggiungibile per tutti.

51' Napoli in attacco. Conclusione potente di Mezzoni e ottima risposta di Sincin.

50' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, il Napoli recupera palla e riparte.

48' Il Milan ci prova con Brescianini, che calcia col sinistro da fuori ma non inquadra la porta.

45' Tutto pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Napoli.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Ma solo per demeriti sono del Milan, che si divora due nitide occasioni da gol con Capanni e Maldini. Queste sono le più clamorose, ma i rossoneri creano (per poi sprecarle) altre potenziali chance. Insomma, bisogna solo aggiustare la mira per evitare la beffa.

47' Fine primo tempo.

46' Ammonizione per Barazzetta.

45' Altra palla-gol per il Milan! Maldini, servito in verticale, si presenta a tu per tu con il portiere avversario ma spara sul fondo. Che occasione!

41' Bella partita fin qui, con tante occasioni da gol.

36' Calcio d'angolo per il Milan: cross dentro, Zanoli mette fuori.

35' Angolo per il Napoli: pallone in area e fallo in attacco. Si riparte con una punizione per il Milan.

33' Spunto personale di Capanni, che supera un avversario, entra in area e mette in mezzo per Tsadjout, che non ci arriva di un soffio.

29' Corner per il Milan: pallone sul primo palo, spazza via la retroguardia del Napoli.

27' Calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo, la difesa del Milan libera ma con affanno.

25' Il Napoli ci prova da fuori con Palmieri: destro rasoterra e parata comoda di Sincon.

24' Cambio per il Napoli: Perini prende il posto di Zedadka.

21' Buona chance per il Milan. Capanni serve in area Maldini, che calcia di prima intenzione sul primo palo: D'Andrea respinge.

18' Azione prolungata del Milan, che poi va al tiro dal limite con Barazzetta: pallone altissimo sopra la traversa.

16' Clamorosa palla-gol per il Milan! Maldini serve in area Capanni che, tutto solo, spara incredibilmente sul fondo!

15' Il Napoli ci riprova con Gaetano: destro a giro dal limite e risposta di Soncin, che non si lascia sorprendere.

13' Napoli a un passo dal gol. Zedadka sfonda in area dalla sinistra e apparecchia per Mezzoni, che a porta vuota calcia sull'esterno della rete.

10' Ancora Milan, stavolta con Brescianini: tiro da fuori e parata semplice di D'Andrea.

7' Grande occasione per il Milan! Capanni sfonda in area e calcia con il destro, ma non inquadra la porta.

6' Il Milan ci prova dalla distanza con Torrasi: conclusione centrale, nessun problema per D'Andrea.

5' Primi scambi del match, le due squadre si studiano.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro poi il fischio del direttore di gara: primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

16esima giornata del campionato Primavera, i rossoneri di Federico Giunti ospitano il Napoli. Il Milan, ultimo in classifica, ha un estremo bisogno di punti, ma contro i partenopei sarà tutt’altro che semplice. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Soncin; Barazzetta, Merletti, Ruggeri, Negri; Sala, Torrasi, Brescianini; Maldini; Capanni, Tsadjout. A disp.: Zanellato, Basani, Culotta, Martimbianco, Brambilla, Frigerio, Mionic, Haidara, Olzer, Tonin, Colombo, Vigolo. All.: Giunti.

NAPOLI: D'Andrea; Zanoli, Zedadka, Mamas, Manzi, Esposito, Mezzoni, Micillo, Palmieri, Gaetano, Sgarbi. A disp.: Guido Piai, Casella, Perini, Calvano, Labriola, Illuminato, Vrakas, Saporetti, Negro. All.: Baronio.