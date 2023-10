live mn - Primavera, Milan-Sampdoria (2-1): Simmelhack regala tre punti meritati ai rossoneri

Vittoria super meritata per i ragazzi di Abate, che dopo aver trovato il vantaggio all'inizio del primo tempo hanno avuto diverse occasioni clamorose mal sfruttate. A pochi minuti dal termine la beffa del pareggio doriano su errore di difesa e portiere, ma i rossoneri non hanno perso animo e spirito: la decide di rapina il subentrato Simmelhack allo scadere. Tre punti meritatissimi, il Milan torna in testa alla classifica.

94' Finisce qui! Milan batte Sampdoria 2-1 con un gol di Simmelhack all'ultimo secondo!

93' GGGOOLLL DEL MILAN!!!!! Punizione dalla trequarti, un po' di rimpalli in area e Simmelhack che di rapina la mette dentro all'ultimo secondo!! Milan nuovamente in vantaggio, 2-1. Meritato!

90' Tre minuti di recupero.

86' Altro cambio Milan: fuori Zeroli, dentro Skoczylas.

81' Samp vicina al gol con Ntanda, che si gira su Bakoune in area e poi la spara fuori.

77' Gol della Sampdoria. Incomprensione tra Bartoccioni e Nsiala, Leonardi si infila e ne approfitta per segnare a porta sguarnita. 1-1.

74' Triplo cambio Milan: fuori Chaka Traore, Eletu, Sia, dentro Bonomi, Simmelhack e Sala.

73' Cross di Bakoune, Zeroli di testa spizza e Chaka arriva in corsa per il tiro al volo: conclusione da dimenticare.

70' Grande azione personale di Scotti, dribbling in area e tiro: il portiere della Samp devia sul palo. Il Milan spinge molto ma non trova il raddoppio.

69' Cambio per il Milan: esce Jimenez, entra Magni.

65' Destro da fuori di Bakoune dopo un'altra azione di contropiede, facile per il portiere doriano.

62' Milan vicino al raddoppio! Scotti va via in solitaria sulla destra, entra in area ma la conclusione non è precisa ed esca al lato.

57' Situazione interessante per il Milan, ma Chaka Traore si intestardisce nel dribbling centrale per arrivare al tiro invece che servire un liberissimo Jimenez sulla fascia.

55' Bel lancio di Eletu per Jimenez, lo spagnolo entra in area dal lato corto ma non riesce a crossare da ottima posizione.

53' Jimenez ammonito per un fallo tattico, giallo ben speso.

52' Bella azione palla al terra dei rossoneri, Sia arriva al tiro dal cuore dell'area di rigore ma la conclusione è troppo centrale per impensierire il portiere. Sulla respinta ci prova Zeroli, deviato.

48' Sinistro da fuori di Victor, para a terra Scardigno.

46' Comincia la ripresa.

Termina senza recupero e con i rossoneri in vantaggio grazie alla rete di Nsiala il primo tempo di Milan-Sampdoria. Gara molto complicata per la squadra di Abate, che fatica a contenere le ripartenze dei blucerchiati.

45' Fine primo tempo.

41' Continua il momento positivo della Samp, rossoneri in difficoltà.

37' Palo della Sampdoria. Destro secco di Lemina da ottima posizione e legno pieno.

33' Ci prova Chaka Traore da fuori area, palla che termina fuori di poco.

29' Ottimo intervento difensivo di Jimenez, che sta disputando finora un'ottima prova.

25' Corner per la Sampdoria, ma la difesa rossonera allontana.

21' Spinge forte la Samp, che prova subito a pareggiare i conti.

16' Cartellino giallo per Eletu dopo un fallo su Alesi.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOOOOLLL!! Corner di Eletu, sponda di testa di Chaka, Scotti va di prima intenzione, parata del portiere blucerchiato e sulla respinta Nsiala butta la palla in porta. Rossoneri in vantaggio!

3' Corner per il Milan, allontana la difesa della Samp.

1' SUBITO OCCASIONE MILAN! Zeroli manda in porta Sia, destro secco e palla che sfiora il palo da ottima posizione!

1' Si parte!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Puma House of Football, dove tra poco Milan e Sampdoria si affronteranno per la 8^ giornata di Primavera 1. I rossoneri di Abate arrivano da un ottimo cammino in campionato e in Youth League, nonostante la sconfitta contro il PSG, la prima stagionale. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della sfida!!!

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala-Makengo, Álex Jiménez; Eletu, Malaspina, Zeroli; Scotti, Sia, Chaka Traorè. A disposizione: Raveyre, Magni, Paloschi, Parmiggiani, Perrucci, Sala, Vitali, Bonomi, Martinazzi, Simmelhack, Skoczylas.