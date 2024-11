live mn Primavera, Milan-Verona (3-0): vittoria da primato per la squadra di Guidi

Vittoria da primato quella maturata nel pomeriggio dal Milan Primavera di Federico Guidi contro l'Hellas Verona. Grazie ai tre punti (meritati) conquistati contro i veneti, la formazione rossonera è oggi da sola in testa alla classifica del campionato di Primavera 1, in attesa delle partite di Fiorentina e Lazio.

------

90' + 3' È finita al PUMA House of Football. Il Milan vince 3 a 0 sul Verona e si prende il primo posto in classifica.

90' + 3' Timido tentativo da parte del Verona con il suo capocannoniere Agbonifo di accorciare il risultato.

90' 3 minuti di recupero.

88' Altro fallo ed altro cartellino giallo per il Verona, questa volta estratto nei confronti di Szimionas per un fallo su Sala.

87' Ancora Milan pericoloso con Comotto, che in scivolata ha provato ad impensierire un comunque attento Zouaghi, aiutatao dal recupero difensivo di Philippe.

86' Ultimi cambi nel Verona. Dentro Kurti, fuori Morticelli.

85' GOL DEL MILAN! Il Diavolo chiude il match con un rigore perfetto di Perin. Secondo gol stagionale per il classe 2007.

83' Calcio di rigore per il Milan dopo un fallo di Nwanege (ammonito) su un incontenibile Filippo Scotti. Pronto sul dischetto Perin.

79' Cambio anche nel Milan. Fuori l'autore del primo gol, Bonomi, dentro Mancioppi al suo posto.

77' Fuori Fagoni, dentro Philippe per l'Hellas Verona, che si prova a coprire dopo l'espulsione di Dalla Riva.

71' Cambio nel Milan. Fuori Perrucci, stremato, dentro Ossola.

71' GOL DEL MILAN! Terzo sigillo stagionale per Filippo Scotti, servito alla perfezione dentro l'area di rigore di Perrucci.

68' Cartellino rosso per il capitano dell'Hellas Verona Dalla Riva. Ammonito inizialmente per un fallo commesso su Comotto, il giocatore veneto ha rivolto nei confronti del direttore di gara proteste troppo veementi che gli sono costate nell'arco di pochi secondi un altro cartellino giallo.

64' Primo squillo nel secondo tempo anche del Milan. La formazione di Guidi che ha cercato di rendersi pericolosa con uno stacco da dentro l'area di rigore di Comotto.

64' Altro cambio nel Verona. Fuori Pavanati, dentro Jablonski.

61' Cambio nel Milan. Fuori Victor Eletu, dentro Sala.

59' Occasione Verona con Monticelli, che a due passi da Mastrantonio non colpisce bene la sfera sparandola alta sopra la traversa.

55' Inizio di ripresa a ritmi decisamente più blandi rispetto a come si era conclusa la prima frazione di gioco.

50' Incomprensione tra Bakoune e Mastrantonio, che hanno rischiato di combinarla grossa a favore dell'Hellas Verona.

46' Calcio d'angolo a favore del Milan dopo un ottimo pressing di squadra guidato da Scotti, che ha costretto il portiere avversario a calciare la palla fuori per evitare ogni sorta di problema.

45' È iniziato il secondo tempo al PUMA House of Football di Vismara.

Doppio cambio per il Verona: dentro Szimionas e Barry per Scharner e De Battisti.

Cambio nel Milan: dentro Perin per Stalmach.

------

Milan avanti all'intervallo grazie al bel destro piazzato di Bonomi. Rossoneri che nel finale di frazione sfiorano il raddoppio più volte. Gara comandata dai ragazzi di mister Guidi, con il Verona che è riuscito a rendersi pericoloso solo in ripartenza. Primi quarantacinque minuti positivi.

45' Fine primo tempo, non c'è recupero. Milan in vantaggio 1-0.

44' Milan ancora vicino al raddoppio. Grande conduzione palla al piene di Bonomi che arriva al limite e serve Perrucci: l'attaccante da ottima posizione tira addosso al portiere. Poi non riesce il tap in a Comotto da posizione favorevole.

43' Ottima verticalizzazione di Tartaglia per Scotti, il tiro dell'attaccante rossonero a botta sicura supera il portiere ma viene respinto da un difensore quasi sulla linea. Milan vicino al 2-0.

42' Potenziale occasione Milan, ma Comotto si fa rimontare sul più bello al limite dell'area.

40' Ammonito Paloschi per un intervento in ritardo e scomposto a centrocampo.

37' GOL DEL MILAN! BONOMI, SESTO GOL IN CAMPIONATO! Palla recuperata alta e subito imbucata di Scotti per il numero 30, che davanti al portiere avversario non sbaglia con un destro angolato e preciso. 1-0.

36' Mischia furibonda in area, quattro conclusione dei rossoneri a botta sicura tutte ribattute dal Verona.

35' Milan che si rivede in avanti, Comotto conquista un corner. Stalmach alla battuta.

29' Contropiede pericolosissimo del Verona, Monticelli entra in area e lascia partire il destro: altissimo. Ma altro pericolo importante.

26' Intervento miracoloso di Nwanege su un filtrante in area di Comotto. Il difensore del Verona ferma tutto con una scivolata importante.

25' Scontro fortuito a centrocampo tra Dalla Riva e il direttore di gara Turrini, gioco fermo.

21' Pavanati va via facilmente a Bakoune, arriva davanti a Mastrantonio e strozza la conclusione: facile per il portiere del Milan. Ma che rischio.

19' Tiro da fuori del Verona dopo un errore in uscita di Victor, controlla con calma Mastrantonio. Milan ora in difficoltà sul pressing alto degli avversari.

18' Comotto prova la conclusione da molto lontano, palla fuori di parecchio.

14' Grande recupero di Comotto su un errore grave di Paloschi in uscita. Ottimo atteggiamento del 2008 rossonero.

11' Ottima palla scodellata di Scotti per Bakoune, il terzino rossonero non riesce ad arrivare al cross in maniera pulita da ottima posizione.

10' Presenti allo stadio anche Vergine, Kirovski e Zlatan Ibrahimovic per seguire la Primavera rossonera.

9' Ottima chiusura di Tartaglia su un cambio di gioco del Verona sulla trequarti. Attento il terzino rossonero.

5' Prima occasione Milan. Ottimo contropiede, Verona sorpreso: Stalmach lanciato in profondità in area di rigore conta i passi prima di concludere con il sinistro. Il tiro è debole e impreciso, il polacco poteva fare meglio.

3' Il Verona difende attento e punta molto sulle ripartenze veloci. Il Milan deve fare attenzione.

2' Ritmi bassi e blandi, il Milan tenta a costruire dal basso. Con calma.

1' Fischio d'inizio del signor Turrini, si comincia. Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Divisa rossonera per il Milan, maglia bianca da trasferta per il Verona.

Il Milan Primavera di mister Federico Guidi è alla ricerca della continuità in campionato dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, battuta 3-1 in trasferta, di settimana scorsa. Oggi i rossoneri affrontano il Verona al Puma House of Football. Molto importante riuscire ad ottenere un risultato positivo per rimanere nelle zone alte della classifica: al momento i rossoneri sono terzi a 16 punti, a solo due lunghezze da Fiorentina e Lazio, entrambe a 18.

Seguite con il nostro live testuale la sfida di Primavera 1, fischio d’inizio alle ore 13:00.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Mastrantonio; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Tartaglia; Victor, Stalmach, Comotto; Bonomi, Scotti, Perrucci. A disp.: Colzani; Albè, Colombo, Tezzele; Lamorte, Mancioppi, Perin, Perina, Sala; Lontani, Ossola. All. Federico Guidi.

HELLAS VERONA (3-5-2): Zouaghi; Nwanege, Popovic, Fagoni; Agbonifo, Scharner, Dalla Riva, Pavanati, De Battisti; Monticelli, Vermesan. A disp.: Ravasio, Kurti, Szimionas, Casagrande, Vapore, Jablonski, Albertini, Philippe, Devoti, Barry, Peci. All: Paolo Sammarco

Arbitro: Niccolò Turrini (Sez. AIA di Firenze)