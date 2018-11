LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan (3-0): sconfitta netta in dieci uomini, ora i rossoneri sono in zona retrocessione

90+3' - Fischio finale: Sassuolo-Milan 3-0.

90' - Tre minuti di recupero.

88' - Cambio per il Sassuolo: fuori Manzari e dentro Mehmetaj.

84' - Destro centrale di Ghion, troppo debole per impensierire Soncin.

79' - Doppio cambio per il Milan: fuori Brambilla e Haidara e dentro Cretti e Capone.

79' - Triplo cambio per il Sassuolo: fuori Peluso, Viero e Kolaj dentro Ferraresi, Romeo e Mattioli.

74' - Tonin decide di andare in azione personale, salta un paio di uomini in area, ma il destro incrociato sul secondo palo trova la manona distesa di Turati. Buon ingresso sia per l'attaccante rossonero che per Maldini.

72' - Grande parata di Turati su Tonin, che devia con il sinistro un cross dalla destra di Haidara, trovando il corpo dell'estremo difensore neroverde.

70' - Bella punizione calciata dallo stesso Maldini, che supera la barriera, ma trova Turati sulla traiettoria, che devia in angolo togliendo il pallone dall'angolino basso.

69' - Bell'iniziativa di Maldini che si guadagna subito un calcio di punizione dai 20 metri.

68' - Secondo cambio per i rossoneri: fuori Capanni e dentro Maldini.

64' - Cambio per il Milan: esce Vigolo ed entra Tonin.

62' - Gol del Sassuolo con Bartoli. La difesa del Milan fa acqua da tutte le parti e il numero 24 si ritrova solo all'interno dell'area, destro incrociato e tris servito. Sassuolo-Milan 3-0.

59' - Timida reazione del Milan. Brambilla va in azione personale con un doppio passo in area, destro forte ma troppo centrale e Turati mette sopra la traversa.

56' - Gol del Sassuolo con Kolaj. Sale malissimo la difesa rossonera con Frigerio e l'albanese può involarsi verso la porta di Soncin. Arrivato a tu per tu con il portiere del Milan lo fredda con un destro preciso. Sassuolo-Milan 2-0!

55' - Capanni prova a lanciare Vigolo con un pallone alto, ma calibra malissimo il passaggio e Turati può bloccare senza problemi.

53' - Kolaj calcia dall'interno dell'area, ma il tiro viene deviato in angolo dalla difesa rossonera.

51' - Rossoneri vicini al pareggio. Cross dalla destra di Frigerio, ma Brambilla non riesce a deviarla con la testa, mettendo anche fuori causa l'accorrente Vigolo, che era dietro di lui.

46' - Inizia il secondo tempo, il pallone è per il Sassuolo.

- Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo.

Sassuolo meritatamente in vantaggio all'intervallo contro il Milan grazie al gol segnato da Viero al 16'. I neroverdi spingono forte alla ricerca del raddoppio con Giordano che trova il palo e con Soncin che vola per intercettare diverse conclusioni pericolose dei ragazzi allenati da Morrone. Rossoneri in dieci uomini dal 28' per l'espulsione di Martimbianco per fallo da ultimo uomo su Raspadori, costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Nella squadra di Lupi l'unico giocatore pericoloso è il solito Capanni, che però non è ancora riuscito a calciare nello specchio della porta.

45+2' - Fischio finale! Finisce qui la prima frazione: Sassuolo-Milan 1-0.

45+2' - Sala ammonito per aver steso Kolaj al momento di entrare in area dalla destra.

45+1' - Soncin smanaccia un cross di Manzari dalla destra.

45' - 2 minuti di recupero.

43' - Capanni, il più pericoloso tra le fila dei rossoneri, entra in area dalla sinistra ma il suo tentativo di tiro a giro sul secondo pallo viene contrastato da Pilati.

38' - Tripla chance per il Sassuolo: prima palo di Giordano, poi Bartoli si divora il gol perdendo tempo e venendo rimpallato da Brambilla e poi Kolaj trova Soncin sul mancino dall'interno dell'area. Assedio neroverde.

37' - Capanni tenta di dribblare sulla sinistra, ma il raddoppio di Viero ferma il tentativo del numero 10 rossonero.

34' - Calcio d'angolo per il Milan dopo una mischia in area e un tiro di Vigolo, deviato in corner dalla difesa neroverde.

32' - Cambio per il Sassuolo: esce Raspadori, infortunatosi in occasione del fallo di Martimbianco, ed entra Bartoli.

30' - Punizione di Kolaj forte ma poco precisa che termina alto sopra la traversa della porta del Milan.

28' - Cartellino rosso per Martimbianco per fallo da ultimo uomo! Raspadori viene steso al momento di entrare in area! Milan in 10! Raspadori viene soccorso a bordocampo dai sanitari, ma sembra non poter continuare.

27' - Raspadori va vicinissimo al raddoppio su imbucata di Kolaj: sinistro incrociato che sibila vicino al palo sinistro.

25' - Viero scappa sulla destra dopo un rimpallo vinto a centrocampo dal Sassuolo, cross bloccato da Soncin.

23' - Capanni si beve Agnelli sulla sinistra ed arriva sul fondo, al momento di entrare in area, però, si allunga troppo il pallone e la sfera finisce fuori.

19' - Destro violentissimo di Kolaj da fuori area, vola Soncin sulla propria destra impedendo che il pallone si insacchi all'angolino. Parata spettacolare dell'estremo difensore rossonero!

19' - Sassuolo che ora spinge forte alla ricerca del doppio vantaggio. Cross dalla destra di Viero spazzato fuori area da Torchio.

16' - Gol del Sassuolo con Viero che conclude incrociando dall'interno dell'area l'assist servitogli da Ghion. Soncin la tocca ma non riesce a deviarla quanto basta. Sassuolo-Milan 1-0.

14' - Vigolo si gira dal limite e prova la conclusione: pallone alle stelle.

12' - Manzari va giù in area dopo aver saltato Brambilla, ma non c'è alcun contatto con il centrocampista rossonero e l'arbitro lascia giustamente proseguire.

10' - Buona giocata di Capanni sulla sinistra con cross di mancino prolungato da Vigolo: Sala, da buona posizione, strozza troppo la conclusione e Ghion spazza.

8' - Bruttissima palla persa da Ruggeri a centrocampo, Kolaj si invola verso la porta del Milan, ma il tiro risulta troppo centrale e Soncin non ha problemi a bloccare in due tempi.

5' - Capanni dall'interno dell'area di rigore, prova il destro a giro. Tiro rimpallato dalla difesa neroverde e che termina in calcio d'angolo.

3' - Kolaj da buonissima posizione non riesce a calciare di prima intenzione, mancando la palla con il sinistro. Soncin può intervenire bloccando la sfera.

2' - Brescianini prova la conclusione dalla lunga distanza, pallone svirgolato che termina largo alla destra della porta.

1' - Fischio d'inizio, partiti! Il calcio d'inizio viene battuto dal Milan!

- Squadre in campo.

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan:

Sassuolo: Turati, Agnelli, Fiorini, Ghion, Pilati, Peluso, Kolaj, Giordano, Raspadori, Manzari, Viero. A disposizione: Cermaglia, Saccani, Castelluzzo, Bellucci, Artioli, Ferraresi, Mehmetaj, Romeo, Giani, Mattioli, Pellegrini, Bartoli. Allenatore: Stefano Morrone.

MILAN (4-3-1-2): Soncin; Frigerio, Torchio, Martimbianco, Ruggeri; Brambilla, Sala, Brescianini; Haidara, Vigolo, Capanni. A disposizione: Guarneri, Zanellato, Angeli, Basani, Bosisio, Capone, Colombo, Cretti, Culotta, Maldini, Sanchez, Tonin. Allenatore: Alessandro Lupi.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Giuseppe Ferrarini di Castellarano, dove tra pochi minuti il Milan scenderà in campo contro i padroni di casa del Sassuolo per la sfida valida per la decima giornata del campionato Primavera 1. Restate con noi per non perdere neanche un minuto della sfida.