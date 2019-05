LIVE MN - Primavera, Udinese-Milan (0-3): i rossoneri vincono agevolmente e salgono in zona playout

Nonostante le pesanti assenze di Maldini e Tsadjout, il Milan batte 0-3 con merito l'Udinese e sale momentaneamente al quart'ultimo posto in classifica. Sblocca la partita Capanni, che si procura e realizza un calcio di rigore al 41'. Plizzari è praticamente inoperoso per tutta la prima frazione e così avviene anche nella seconda, con il Milan che trova il raddoppio al 54' con Haidara, che spiazza Crespi di testa dopo un grande cross dalla destra di Bellanova. E' Merletti, sempre di testa, a calare il tris e a chiudere il match all'80', su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra di Capanni. I ragazzi di Giunti, dunque, salgono al quart'ultimo posto, a quota 29 punti, con due partite in più rispetto al Genoa (28 pt) e una in più rispetto al Sassuolo (26). Ricordiamo che le ultime due in classifica retrocedono in Primavera 2, mentre la terz'ultima e la quart'ultima in graduatoria disputano i playoff per salvarsi.

90+3' - Fischio finale! Udinese-Milan 0-3!

90+2' - Olzer si divora un gol clamoroso, forse per troppa leggerezza: piattone sinistro dall'altezza del dischetto del rigore su assist di uno scatenato Capanni: para Crespi.

90' - 3 minuti di recupero.

89' - Doppio cambio per il Milan: escono Haidara ed Abanda ed entrano Olzer e Barazzetta.

85' - Doppio cambio per il Milan: escono Djalò e Brambilla ed entrano Ruggeri e Mionic.

84' - Capone resta a terra dopo un contatto tra il suo volto e il braccio di Mazzolo.

80' - GOOOOOOOOOLLL!! Merletti segna di testa su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Capanni. Udinese-Milan 0-3!

75' - La partita, ora, vive di fasi di stanca, in cui le squadre sembrano accontentarsi del risultato maturato sino a qui.

70' - Un cambio per parte. Per il Milan esce Tonin ed entra Capone, mentre per l'Udinese esce Battistella ed entra Beak.

67' - Ammonito Battistella per fallo su Capanni, che lo aveva saltato di netto.

64' - Tiro alle stelle di Gkertsos dal limite dell'area.

63' - Grandissima azione di Tonin, che arriva sul fondo in area, pallone arretrato per Merletti che calcia con la punta: parata di Crespi e poi traversa sul successivo colpo di testa a botta sicura di Haidara.

61' - Tonin controlla in area un cross dalla sinistra di Abanda, poi viene messo giù, ma per l'arbitro non è rigore.

59' - Battistel arriva sul fondo, pallone messo dentro e messo fuori da Djalò in spaccata.

57' - Compagnon calcia direttamente in porta, Plizzari fa buona guardia sul proprio palo e respinge con le mani.

56' - Abanda stende Compagnon prima dell'ingresso in area di rigore. Punizione come se fosse una sorta di angolo corto per l'Udinese.

55' - Cambio per l'Udinese: esce Renzi ed entra Comisso.

54' - GOOOOOOOOOOLLL!!! Haidara segna di testa su uno splendido cross di testa sul palo lungo, che sorprende Crespi! Udinese-Milan 0-2!

49' - Prima parata per Plizzari, che deve semplicemente chinarsi per far sì che giunga tra le braccia il sinistro lento e centrale da parte di Compagnon.

46' - Ballarini prova la conclusione, ma il tiro risulta debole e impreciso e si spegne sul fondo.

46' - Inizia il secondo tempo: pallone per l'Udinese.

- Squadre nuovamente in campo.

Dopo 45 minuti il Milan Primavera è meritatamente in vantaggio sull'Udinese grazie ad un rigore segnato (e procurato) da Capanni al 41'. I rossoneri non rischiano praticamente nulla nella prima frazione di gioco, rendendosi pericolosi in diverse occasioni. Tre i legni colpiti dalla squadra allenata da Giunti. I primi due nella stessa azione, con Capanni che al 4' prima colpisce il legno direttamente su punizione. Il pallone, poi, sbatte contro Crespi e termina nuovamente sul montante. Frigerio, invece, sostituito all'ultimo con Sala, centra la traversa con un gran colpo di testa su cross di Abanda al 20'.

45' - Fischio dell'arbitro: Udinese-Milan 0-1 a metà gara!

45' - Giallo per Bellanova per proteste, dopo un fallo fischiato da Cosso su Battistella.

41' - GOOOOOOL!!! Capanni porta avanti i rossoneri dal dischetto, nonostante Crespi abbia toccato il pallone. Udinese-Milan 0-1!

40' - Rigore per il Milan: fallo di Parpinel su Capanni, che l'aveva saltato in area di rigore.

39' - Giallo per Djalò per proteste dopo un fallo fischiato dall'arbitro per un contatto su Zanolla.

36' - Tiro di Capanni dal limite dell'area dopo un'azione insistita: pallone respinto dalla difesa, poi sul rimpallo fallo di mano di Tonin.

34' - Tiro alto di Frigerio, che riceve dal limite dell'area da Capanni e calcia sopra la traversa.

31' - Sugli sviluppi della punizione, Gkertsos calcia di prima intenzione, Djalò la devia in angolo.

30' - Abanda ferma Compagnon appena prima di entrare in area: angolo corto per l'Udinese.

28' - Brescianini prova la gran botta da 30 metri, pallone che trova il corpo di Parpinel.

25' - Haidara recupera un pallone sulla trequarti, entra in area e viene a contatto con Parpinel: il numero 11 rossonero termina a terra ma Cosso non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore e lascia proseguire.

24' - Tiro-cross con il mancino di Capanni, che supera in velocità Mazzolo: pallone tra le braccia di Crespi.

23' - Tonin perde l'uno contro uno contro Ermacora. Azione non sfruttata dai rossoneri.

20' - Frigerio vicinissimo al gol! Cross dalla sinistra di Abanda e colpo di testa del centrocampista rossonera che si stampa sulla traversa! Terzo legno colpito dal Milan in 20 minuti!

18' - Si fa vedere anche l'Udinese, con Ballarini che viene fermato da Djalò una prima volta. Il pallone termina sui piedi di Renzi, che esplode il destro: ancora muro di Djalò.

14' - Buon pallone recuperato da Bellanova, poi il pallone termina sui piedi di Brescianini, il cui mancino al volo viene deviato dalla difesa friulana. Primo calcio d'angolo per il Milan.

10' - L'Udinese prova a fraseggiare nello stretto con Kubala e Renzi per mettere in difficoltà la squadra rossonera, che, però, si chiude a riccio e non lascia spazi.

7' - Capanni viene fermato in posizione di fuorigioco, il numero 10 rossonero era scappato a tutta la difesa dell'Udinese.

6' - Haidara calcia debolmente dopo aver lottato su una palla all'interno dell'area, parata senza problemi da parte di Crespi.

4' - Palo di Capanni con una punizione a giro a scavalcare la barriera. Incredibile la sfortuna per i rossoneri, dopo aver colpito una prima volta il legno, il pallone ha centrato Crespi proteso in tuffo, per poi colpirlo nuovamente.

3' - Buona discesa di Capanni, che segue Haidara, che però perde il tempo per servire Tonin e poi subisce fallo. Punizione dai 25 metri per il Milan da posizione decentrata.

1' - Subito il Milan in pressing che mette in difficoltà l'Udinese nella sua area di rigore, spazza via Battistella.

1' - Si parte!

- squadre in campo.

- Di seguito la formazioni ufficiali di Udinese-Milan:

Udinese: Crespi, Zanolla, Ermacora, Battistella, Mazzolo, Parpinel, Ballarini, Gkertsos, Renzi, Compagnon, Kubala. A disposizione: Sourdis, Snidarcig, Filipiak, Beak, Comisso, Pecos Melo, Di Franco, Donadello, Bocic, Ilic. All. Daniel

Milan: Plizzari; Bellanova, Merletti, Djalò, Abanda; Frigerio, Brambilla, Brescianini; Haidara; Tonin, Capanni. A disposizione: Zanellato, Barazzetta, Martinbianco, Ruggeri, Sala, Michelis, Mionic, Olzer, Capone. All. Giunti.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio comunale di Manzano, dove tra pochi minuti Udinese e Milan daranno il via alle ostilità per una gara fondamentale in chiave salvezza per quanto riguarda i giovani rossoneri. A tre giornate dalla fine della stagione, infatti, la squadra allenata da Giunti si trova al penultimo posto della graduatoria (a pari punti con il Sassuolo a quota 26), a quattro lunghezze dall'ultimo posto utile per evitare i playout (che si disputano tra la terz'ultima e la quart'ultima), occupato attualmente dalla Sampdoria. Restate con noi per non perdere neanche un'azione della gara!