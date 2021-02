LIVE MN - Roma-Milan (1-2) - Kessie-Rebic, espugnato l'Olimpico

Una vittoria di spessore, di carattere, di qualità. Il Milan gioca bene, sa soffrire e batte la Roma meritatamente, creando occasioni su occasioni nonostante i tanti infortuni (Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic). Un calcio alla sfortuna e al "momento no", una reazione da grande squadra. I rossoneri rispondono alle critiche dimostrando di essere un gruppo di valore. Prima Kessié su rigore, poi Rebic con un super gol, in mezzo il momentaneo pareggio di Veretout: il Milan porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions.

96' Finita! Il Milan espugna l'Olimpico: 2-1 per i rossoneri.

94' Ammonizione anche per Castillejo.

93' Roma pericolosa prima con Pedro e poi con Mkhitaryan, che calcia da ottima posizione ma direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

92' Si riprende a giocare.

91' Gioco fermo: Castillejo è rimasto a terra dopo un contrasto di gioco.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Cartellino giallo per Pellegrini.

88' Ultime, concitate fasi della partita.

85' Ammonizione per Calabria.

83' Doppia sostituzione per il Milan: Meite e Castillejo prendono il posto di Tonali e Saelemaekers.

82' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo ma troppo lungo per tutti.

81' Krunic prova a superare Pau Lopez con un tiro da centrocampo e per poco non sorprende Pau Lopez. Grande parata!

80' Cartellino giallo per Mkhitaryan.

79' Roma pericolosissima in contropiede. Mkhitaryan arriva al tiro, ma Donnarumma riesce a parare.

78' Doppio cambio per la Roma: fuori Veretout e Mayoral, entrano Diawara e Pedro.

77' Milan a un passo dal gol. Punizione dalla trequarti: cross in mezzo, tiro in spaccata di Tomori e grande parata di Pau Lopez.

74' Ci prova la Roma. Cross dalla destra e colpo di testa di Bruno Peres, ben appostato sul secondo palo: Donnarumma la blocca a terra.

73' Bell'azione del Milan: Saelemaekers la chiude con un sinistro che finisce a lato non di molto.

72' Roma a un passo dal gol. Sinistro a giro di Mkhitaryan e pallone che sfiora la traversa Che brivido!

71' Angolo per il Milan: cross in mezzo di Theo Hernandez, ma il pallone supera la linea di fondo campo.

70' Sostituzione per la Roma: fuori Villar, entra El Shaarawy.

69' Bella giocata di Leao. Dribbling secco e destro immediato: tiro centrale, blocca Pau Lopez.

68' Corner per la Roma: cross in mezzo, Leao mette fuori.

67' Cambio per il Milan: si infortuna anche Rebic, al suo posto entra Krunic.

64' Roma in attacco. Cross in mezzo, colpo di testa di Pellegrini e pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

62' Sostituzione per la Roma: Bruno Peres in campo al posto di Fazio.

58' GOOOLLL!!! REBIC!!! Pallone per il croato, che controlla, si gira e batte Pau Lopez con un sinistro all'angolino.

56' Sostituzione per il Milan: Leao prende il posto di Ibrahimovic.

55' Ora la Roma prova a sfruttare il momento favorevole.

50' GOL DELLA ROMA! Ripartenza dei giallorossi e scarico per Veretout: destro a giro e pallone alle spalle di Donnarumma.

49' Grande occasione per il Milan! Ripartenza con Theo Hernandez, che arriva al limite e calcia: pallone fuori di un soffio.

46' Cartellino giallo per Saelemaekers.

45' Tutto è pronto. Fischio di Guida: inizia la ripresa. Possesso Roma.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Milan: si fa male Calhanoglu, al suo posto entra Diaz.

Bellissima partita all'Olimpico, con occasioni da rete da una parte e dall'altra. Ma il Milan, ai punti, avrebbe meritato qualcosa, anzi... molto di più. Tante, troppe palle-gol sprecate, soprattutto nei primi dieci-quindici minuti di gioco. Nel mazzo anche una clamorosa traversa colpita da Kjaer a Pau Lopez (impeccabile fin qui) ormai battuto. Alla fine il vantaggio è arrivato, ma su calcio di rigore (a segno Kessié). Occhio ai giallorossi, sempre pericolosi quando attaccano. Un match intenso e, ovviamente, apertissimo.

47' Fine primo tempo all'Olimpico.

45' Altro calcio d'angolo per la Roma: pallone dentro, Donnarumma esce e riesce a bloccare.

44' Corner per la Roma: pallone dentro, Ibrahimovic stacca e allontana di testa.

43' GOL GOL GOOOLLL!!! Kessié non sbaglia dal dischetto: 1-0 per il Milan.

41' Ammonito Fazio per proteste.

40' Calcio di rigore per il Milan: netto fallo su Calabria. Guida lo concede grazie al VAR.

38' Palla-gol per la Roma. Mkhitaryan si presenta a tu per tu con Donnarumma ma non trova la porta con il tocco sotto.

36' Grande chance per la Roma, ma la difesa del Milan in qualche modo riesce a salvarsi.

35' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, la retaoguardia della Roma spazza via.

34' Ancora un'occasione per il Milan. Rebic apparecchia per Saelemaekers, che calcia di prima intenzione ma sul corpo di Pau Lopez.

33' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Roma.

32' Ancora Milan. Rebic sfonda in area e calcia forte sul primo palo: Pau Lopez è bravo a opporsi.

31' Bella partita all'Olimpico con azioni da una parte e dall'altra.

28' Corner per la Roma: cross in mezzo e fallo in attacco di Mancini.

27' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, colpo di testa di Kjaer e pallone che sbatte sulla traversa.

25' Buon momento della Roma, che prova a guadagnare metri sul campo dopo aver subito tantissimo.

22' Roma pericoloso con Veretout, che calcia dal cuore dell'area rossonera ma troppo centralmente: blocca Donnarumma.

20' Angolo per la Roma: traversone in area e pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

18' Corner per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Ibrahimovic e pallone alto sopra la traversa.

17' Ancora Milan. Rebic calcia dalla distanza: Pau Lopez si distende e devia in corner.

15' Il Milan fa la partita. Roma in grande difficoltà.

12' Calcio d'angolo per il Milan: tocco corto, poi l'azione sfuma.

9' Il Milan spreca un'altra occasione! Rebic si invola verso la porta della Roma ma poi serve Ibra in mezzo anziché tirare in porta: Zlatan segna ma era in fuorigioco.

8' Buon inizio del Milan.

5' Altra grande occasione per il Milan. Ibra va a pressare il portiere avversario e gli ruba il pallone, ma poi ignora Calhanoglu e tenta un improbabile colpo di tacco.

3' Corner per il Milan: cross in mezzo, Ibra calcia ma viene respinto. Il pallone arriva a Tomori che segna, ma era in fuorigioco.

2' Bell'azione del Milan, che poi va al tiro con Ibrahimovic: Pau Lopez alza il pallone sopra la traversa.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Guida: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico. I rossoneri di Pioli affrontano in trasferta la Roma nella 24esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions, una sfida quindi attesissima e molto importante. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Bruno Peres, Pastore, Diawara, Pedro, Carles Perez, El Shaarawy All.: Fonseca

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte,Leao. All.: Pioli