LIVE MN - Salernitana-Milan (1-2): Tonali-Leao, Arechi sbancato!

Il Milan apre il 2023 come aveva chiuso il 2022, con una vittoria. Grande prestazione degli uomoni di Pioli, che fanno tutto nel primo tempo. Grandi occasioni nella ripresa, ma un super Ochoa ha fermato i rossoneri. Salernitana che accorcia con Bonazzoli a 15 minuti dalla fine, con il Milan che si salva in qualche modo.

99' Finisce qui! Salernitana-Milan 1-2.

98' ALTRA OCCASIONE. Leao serve De Ketelaere, gran tiro e altra grande risposta di Ochoa.

95' OCCASIONE MILAN! Cross di Tonali per De Ketelaere, deviazione verso la propria porta di Radovanovic e Ochoa para ancora.

93' Cartellino giallo anche per Daniliuc.

91' Otto minuti di recupero.

90' OCCASIONE MILAN! Cross di Vranckx, Dest prova la deviazione area di tacco e Ochoa salva ancora una volta i suoi.

87' Destro di Tonali dalla distanza, conclusione totalmente sbagliata.

85' Cambio anche nel Milan: dentro Vranckx e Dest, fuor Giroud e Saelemaekers.

84' Doppio cambio nella Salernitana: dentro Kastanos e Valencia, fuori Bohinen e Sambia.

83' Gol della Salernitana. Cross di Sambia per Bonazzoli, che sul secondo palo buca Tatarusanu.

82' OCCASIONISSIMA MILAN! Schema su punizione: assist di Tonali per il tiro al volo di Giroud, para Ochoa. Sulla ribattuta arriva De Ketelaere che calcia e Ochoa salva tutto.

81' Ammonito anche Coulibaly.

79' Occasione Salernitana. Piaterk serve Sambia che calcia fuori da buona posizione.

76' Dopo una revisione al VAR, cambia il colore del cartellino: ammonito Bradaric.

75' Rosso per Bradaric. Fallo su Kalulu.

73' Fallo di Piatek su Tonali e giallo per l'ex rossonero.

71' Cambio nel Milan: fuori Calabria, dentro Gabbia.

69' Bonazzoli prova il jolly da fuori area, conclusione in curva.

63' Doppio cambio anche nella Salernitana: dentro Bonazzoli per Vilhena e Daniluc per Lovato.

62' Cambio nel Milan: fuori Brahim Diaz, dentro De Ketelaere.

60' Dopo due minuti di check al VAR, Forneau annulla il gol di Diaz. Si rimane sul 2-0.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! Punizione Milan, deviazione di Kalulu, Tomori calcia in porta e Brahim Diaz deve solo appoggiare in porta.

52' Ammonito Giroud.

50' Grande intervento di Tomori, che recupera su Piatek lanciato in porta.

48' OCCASIONE MILAN! Tonali lancia Leao, assist per Giroud che davanti ad Ochoa gli calcia addosso.

45' Inizia la ripresa.

Un grande Milan chiude i primi quarantacinque minuti in vantaggio di due reti grazie ai gol di Leao e Tonali. Rossoneri totalmente diversi dalle amichevoli viste tra Dubai e quella contro il PVS: più dinamismo e più ordine in mezzo al campo.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Destro di Sambia dall'interno dell'area, conclusione alle stelle.

40' Fase di partita molto spezzetta da una gestione non adeguata da parte del direttore di gara.

37' Cross di Leao dalla sinistra, Giroud prova la rovesciata ma manca il pallone.

32' Altra occasione con Theo davanti ad Ochoa, ma Forneau ferma tutto per fuorigioco.

31' OCCASIONISSIMA MILAN! Lancio di Brahim per Leao, stop e colpo di tacco a liberare Giroud che nel cuore dell'area di rigore calcia addosso ad Ochoa.

28' DOPPIA OCCASIONE! Ancora ottima riparte del Milan, Giroud appoggia a Brahim Diaz che calcia ma Lovato salva tutto. Sulla ribattuta ci arriva Tonali, altra apertura su Brahim che ci prova ancora ma spedisce fuori.

24' Corner Salernitana, Piatek stacca di testa ma spedisce fuori.

22' Bellissima azione della Salernitana che porta Dia al tiro, ma Tomori salva tutto.

20' Conclusione dalla distanza di Theo. Deviazione di un difensore e corner per il Milan.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! Conclusione di Tonali, Ochoa respinge, Brahim arriva sulla ribattuta, scarico ancora sul numero 8 rossonero che calcia e raddoppia.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! Pallone stupendo di Tonali per Leao, che salta Ochoa e di piattone mette la palla in buca.

8' Altra grande azione del Milan, con Giroud che spreca. L'arbitro ferma tutto per offside.

6' OCCASIONISSIMA MILAN! Ripartenza perfetta del Milan, Brahim serve Leao che a tu per tu con Ochoa viene ipnotizzato.

5' Cross tagliato di Leao dalla sinistra, Brahim taglia ma non ci arriva n tempo.

4' Conclusione di Piatek dalla distanza, Tomori interviene e devia in corner.

3' Partenza forte della Salernitana. Rossoneri in difficoltà.

1' Inizia il match.

- Un minuto di silenzio per omaggiare Pelè.

Torna la Serie A, torna il Milan! Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla prima diretta testuale di questo 2023. Il 2022 è stato un anno fantastico per i rossoneri, incoronato con la vittoria dello Scudetto e una qualificazione agli ottavi di Champions che mancava da undici anni. I rossoneri quest'oggi apriranno il turno di Serie A dopo la pausa per il Mondiale, e lo faranno a Salerno. Tra poco Milan e Salernitana scenderanno in campo per dare battaglia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

SALERNITANA: Ochoa, Lovato, Radovanovic, Fazio, Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric, Dia, Piatek. A disp.: Fiorelli, De Matteis, Bronn, Daniliuc, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All.: Nicola.

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Adl, Bakayoko, Dest, Lazetic, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere, Bozzolan. All.: Pioli.