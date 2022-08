LIVE MN - Sassuolo-Milan (0-0): pareggio amaro a Reggio Emilia

Milan e Sassuolo non si fanno male nel primo anticipo di questa giornata. Entrambe le squadra non si rendono pericolose, tolto il rigore di Berardi parato da Maignan. Sicuramente un passo indietro rispetto al successo con il Bologna.

98' Finisce qui. 0-0.

96' Ammonito Alvarez.

94' Conclusione di Leao dal limite, blocca Consigli.

90' Sette minuti di recupero.

88' Infortunio per Florenzi che non può continuare: rossoneri in dieci uomini.

85' Sprint di Tonali, Defrel lo stende: giallo per il francese.

84' Cambio nel Sassuolo: fuori Pinamonti e Kyriakopoulos, dentro Alvarez e Marchizza.

79' Cambio nel Milan: fuori Kjaer, dentro Kalulu.

76' Fallo di Ferrari su De Ketelaere, ammonito.

74' Conclusione di Theo Herandez da lontanissmo, pallone che termina fuori.

73' Cambio nel Milan: fuori Giroud, dentro Adli.

72' Protesta Maxime Lopez, Ayroldi non ci sta e lo ammonisce.

70' Offensiva Milan. Messias serve Leao sulla profondità, ma Erlic chiude tutto.

67' Doppio cambio nel Sassuolo: dentro Harroui e Henrique, fuori Frattesi e Thorstvedt.

63' Fallo di Frattesi su Theo Hernandez, giallo per il centrocampista neroverde.

56' Triplo cambio nel Milan: fuori Saeleamekers, Brahim Diaz e Pobega, dentro Messias, De Ketelaere e Tonali.

52' Thorstvedt ci prova dal limite, Maignan para.

50' Cambio nel Sassuolo: fuori Berardi per infortunio, dentro Defrel.

46' Milan subito in attacco. Sponda di Florenzi per Saelemaekers, cross verso Giroud ma Maxime Lopez devia in corner.

45' Inizia la ripresa. Il primo pallone del secondo tempo lo muove il Milan.

Un brutto Milan in questi primi quarantacinque minuti di match. I rossoneri, sia per meriti del Sassuolo, sia per demeriti loro, faticano a trovare spazi tra le linee e quando li trovano sbagliano sistematicamente la giocata. Unica nota positiva è il rigore parato di Mike Maignan, che ipnotizza Berardi. Serviranno sicuramente dei cambi nella seconda metà di gara per provare a portare a casa altri punti importanti.

47' Fine primo tempo. 0-0.

45' Due minuti di recupero.

43' Altro giallo per il Milan: ammonito Saelemaekers.

41' Conclusione al volo di Ferrari, palla fuori.

38' Rossoneri in difficoltà. Difficile trovare spazi.

34' Errore di Florenzi, Kyriakopoulos calcia di prima intenzione. Conclusione altissima.

31' Punzione per il Milan, Bennacer sul punto di battuta. I rossoneri guadagnano una rimessa laterale.

26' Fallo in ritardo di Theo Hernandez su Berardi, Ayroldi estrae il giallo.

22' MAIGNANNNNNN! MIKE MAIGNNNNAAAAAN!! Il portierone francese ipnotizza Berardi dal dischetto.

20' Rigore Sassuolo. Saelemaekers sgambetta Kyriakopoulos e lo stende.

18' Bell'uscita palla al piede di Theo Hernandez, Berardi sgambetta da dietro volontariamente. L'arbitro fischia fallo, rischiando anche l'ammonizione.

15' Bell'azione di squadra del Milan, che termina con una conclusione telefonata di Brahim Diaz.

14' Primo corner del match a favore del Sassuolo. Rimpallo tra Bennacer e Thorstvedt che favorisce l'algerino.

12' Destro secco di Leao da fuori area, conclusione che termina vicino al sette.

8' Prima occasione per il Milan. Leao trova Pobega in profondità, Consigli chiude lo specchio all'ex Torino. Sulla ribattuta arriva Leao che calcia malissimo. Rinvio dal fondo per i neroverdi.

5' Punizione dai 35 metri per il Milan. Il Sassuolo libera l'area.

1' Si parte! Primo possesso per il Sassuolo.

- Entrano in campo le squadre. Milan in maglia bianca, Sassuolo con la solita divisa neroverde.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Reggio Emilia, dove tra pochi istanti Sassuolo e Milan si sfideranno. Sono passati più di tre mesi da quel giorno al Mapei Stadium con la vittoria per 3-0 sui neroverdi e il conseguente Scudetto vinto dai rossoneri. Ma oggi si gioca per un altro campionato, per provare a vincere un altro titolo. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos;. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, D'Andrea, Tressoldi, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli