LIVE MN - Torino-Milan, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan, gara che sarà valida per la 32esima giornata di Serie A:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud.

Allenatore: Pioli.

19.10 - I rossoneri sono arrivati in questi istanti allo stadio Olimpico Grande Torino.

18.40 - Se da una parte il Milan è la squadra che è rimasta in vantaggio per più minuti nella Serie A in corso (1253), dall'altra il Torino è quella che è rimasta sopra nel punteggio per più tempo contando le partite interne (736 minuti).

18.20 - Ben venti giocatori hanno salutato la maglia rossonera in un Torino vs Milan: Bosshard (28/11/1909), Balloni (16/05/1915, unica presenza), Hajos (19/06/1927), G. Marchi (25/05/1933), Arnoni ePoggi (28/04/1938), Scagliotti (09/04/1939), Galimberti, Morsellie Pozzi (16/05/1943), Mora (19/03/1969), Combin, Paina, Rognoni e Trapattoni (27/06/1971), Monticolo (04/06/1972), Prati (06/05/1973), Giannini (28/09/1988, unica presenza), Aliyu(16/09/2000), Diego Lopez (17/10/2015).

17.50 - I granata di Juric saranno sicuramente degli sfidanti degni, ma il Milan vuole assolutamente continuare a dire la sua nella corsa scudetto. I giocatori ne sono consapevoli, e Theo Hernandez, diventatà papà del suo primo figlio da pochi giorni, suona la carica sui social: "Match day! Sempre Milan, forza Milan!". Un messaggio chiaro del terzino francese, che questa sera partirà ancora una volta da titolare sulla sinistra.

17.30 - In sei occasioni il Milan ha ricevuto dei cartellini rossi a Torino, solo in un'occasione il Milan perse, ed è l'ultima volta che successe: nel 2018, quando fu espulso Romagnoli, ma il 2-0 finale era già maturato. Anche nel 2017 fu sempre Romagnoli ad finire la partita prima degli altri per un provvedimento disciplinare. Prima di lui toccò a De Sciglio nell'1-1 del 2015. Gli altri espulsi furono Desailly nel 1994, Benitez nel 1965 e Borgo nel 1930.

17.00 - Per Pioli sarà la settima sfida al Torino, solo la seconda in casa. Unico precedente è il 7-0 del 2021. Complessivamente 5 vittorie e un pareggio tramutato in vittoria ai rigori in Coppa Italia.

16.40 - La sfida, in programma alle ore 20:45 al Grande Torino, sarà visibile in diretta su DAZN.

16.10 - Per Doveri sarà la 192ª direzione in Serie A: 23 i precedenti con i rossoneri (il più recente è il Derby d'andata, finito 1-1), 16 coi granata (il più recente è di un anno fa, 1-0 casalingo all'Udinese).

15.50 - Per la gara di questa sera in programma contro il Milan, Ivan Juric dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. In porta dovrebbe esserci Berisha, con una linea difensiva a tre composta da Izzo, Bremer e Rodriguez. Sulla mediana dovrebbero agire Pobega e Lukic, con Singo e Vojvoda sulle fasce. In avanti, invece, spazio a Brekalo e Pjaca che supporteranno Belotti.

15.30 - Daniele Doveri sarà l'arbitro di Torino-Milan, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Sotto la direzione del fischietto romano, i rossoneri hanno ottenuto complessivamente tredici vittorie e sei pareggi, perdendo in sole quattro occasioni. Doveri, in questa stagione, ha già diretto Milan-Inter e Juventus-Milan.

15.10 – Questa sera il Milan giocherà il posticipo delle 20.45 in casa del Torino. La gara dei rossoneri, chiamati alla vittoria dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna, sarà trasmessa in diretta sui canali di DAZN.

14.50 - Ante Rebic non sarà disponibile per la gara in programma questa sera in casa del Torino, così come Ibrahimovic, Bennacer e Castillejo che si uniscono ai già infortunati Romagnoli, Kjaer e Florenzi. L'attaccante rossonero salterà la quindicesima gara stagionale a causa di un infortunio, l'undicesima in questo campionato dopo quella che gli ha costretto a saltare il secondo derby contro l'Inter.

14.40 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il giovanissimo serbo Marko Lazetic è stato convocato in extremis per Torino-Milan di questa sera. I rossoneri infatti sono in piena emergenza infortuni, con 5 giocatori che hanno dato forfait questa mattina: Bennacer, Rebic e Castillejo per un affaticamento muscolare, Ibra per un sovraccarico al ginocchio e Romagnoli che non ha ancora recuperato dall'infiammazione.

L'ex Stella Rossa, che ieri è sceso in campo con la Primavera contro il Cagliari, con Ibra e Rebic out questa sera sarà la prima alternativa a Giroud.

di Antonio Vitiello.

14.30 - La notizia dell'ultim'ora è l'assenza simultanea di Bennacer, Rebic, Castillejo, Ibrahimovic e Romagnoli, che si somma all'indisponibilità di Kjaer e Florenzi, per Torino-Milan di questa sera. Per Bennacer, Castillejo e Rebic si tratta di affaticamento muscolare, per Zlatan di un sovraccarico al ginocchio sinistro, mentre capitan Romagnoli non ha ancora recuperato dall'infiammazione che già l'ha tenuto fuori contro il Bologna.

Al netto di queste defezioni dell'ultimo minuto cambieranno anche le scelte di mister Pioli, con il Milan che potrebbe scendere in campo così: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Tonali sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma l'assenza dell'algerino lo ributta subito nell'undici titolare di fianco a Kessie. In attacco invece la situazione è molto delicata: niente Ibra e Rebic, l'unica alternativa a Giroud sarà Marko Lazetic.

14.05 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Ismael Bennacer e Samu Castillejo non sono partiti con la squadra per Torino e non sono disponibili per la sfida di questa sera contro i granata. Per Bennacer, Rebic e Castillejo si tratta di affaticamento muscolare (per il centrocampista algerino il problema è emerso stamane), mentre per Zlatan sovraccarico al ginocchio sinistro. Si uniscono ai già indisponibili Romagnoli, Florenzi e Kjaer.

14.00 – Sono Brahim Diaz e Alessio Romagnoli i giocatori del Milan diffidati per la sfida in programma questa sera in casa del Torino. Tra i granata invece il numero è doppio, dato che Ola Aina, Buongiorno, Djidji e Singo saranno a rischio squalifica.

13.40 – L’ultima sfida giocata in casa col Torino risale al maggio scorso, quando i rossoneri alla trentaseiesima giornata si imposero per 0-7 sui granata grazie alla tripletta di Rebic, alla doppietta di Theo Hernandez e alle reti di Kessie e Brahim Diaz. Nelle ultime cinque sfide giocata in Serie A contro il Torino, il Milan ha ottenuto quattro vittorie mantenendo sempre la porta inviolata e subito una sconfitta.

13.20 – Sono 67 i punti conquistati fino a questo momento dal Milan, che nelle ultime cinque sfide giocate in Serie A ha ottenuto tre vittorie (Napoli, Empoli, Cagliari) e due pareggi (Udinese, Bologna) siglando quattro reti e subendone una sola. I rossoneri con lo 0-0 dell’ultimo turno hanno ottenuto il quarto clean sheet consecutivo in campionato, il quinto considerando tutte le competizioni.



13.00 – Per la sfida con i granata Stefano Pioli si affiderà alla consueta linea difensiva, composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. Novità a centrocampo, dove in mediana al fianco di Bennacer dovrebbe agire Kessie al posto di Tonali. In attacco l’unico cambio rispetto alla gara giocata con il Bologna dovrebbe essere quello di Messias, sostituito sulla destra da Saelemaekers. A sinistra sempre Leao, con Diaz sulla trequarti. Unica punta ancora Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di avvicinamento a Torino-Milan, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Sarà una sfida fondamentale per i rossoneri, che dopo il pareggio ottenuto a San Siro contro il Bologna vorranno riscattarsi in casa dei granata. La nostra redazione vi accompagnerà con tutti gli aggiornamenti utili fino al fischio d’inizio!