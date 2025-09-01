live mn Ultima ora di mercato: contratti di Rabiot e Odogu depositati. Gimenez resta

vedi letture

Calciomercato Milan del 1 settembre: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it per l'ultimo giorno di trattative!

-------------

19.45 | ODOGU, CONTRATTO DEPOSITATO

Il contratto di David Odogu è stato depositato, come si può vedere sul sito di Lega Serie A.

19.35 | MUSAH RINNOVA E VIENE CEDUTO IN PRESTITO: NOTA DEL MILAN

Il comunicato del Milan sulla cessione di Musah: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Yunus Musah all'Atalanta BC. Contestualmente, il Club rossonero annuncia il rinnovo del contratto di Yunus Musah, con opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. AC Milan augura al calciatore le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

19.15 | ODOGU IN SEDE

David Odogu, che sarà il decimo e ultimo acquisto del calciomercato rossonero, è arrivato in questi minuti a Casa Milan dove firmerà il suo contratto nei prossimi minuti.

19.09 | DEPOSITATO IL CONTRATTO DI RABIOT

Il contratto di Adrien Rabiot con il Milan è stato depositato in Lega, come si può apprendere dal sito della Lega Serie A stessa. Si aspetta la sola ufficialità.

19.00 | ULTIMA ORA DI MERCATO

18.34 | GIMENEZ RIMANE AL MILAN!

Santiago Gimenez ha deciso di rimanere al Milan. Leggi il pezzo in cui si raccontano i motivi e il ruolo del'agente Pimenta: CLICCA QUI.

18.20 | DOVBYK-GIMENEZ NON DOVREBBE ANDARE IN PORTO

Secondo quanto apprende la redazione di MilanNews.it, l'affare tra Milan e Roma per un ipotetico scambio tra i due centravanti Artem Dovbyk e Santiago Gimenez non dovrebbe andare in porto. Mancano ormai meno di due ore al termine del calciomercato.

18.00 | MUSAH ALL'ATALANTA: È UFFICIALE

Il comunicato dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva - il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League".

17:20 | LA FORMULA DI CHUKWUEZE AL FULHAM

Tanto viavai in queste ultime ore di mercato a Casa Milan, in generale in queste ultime ore. In partenza anche Samuel Chukwueze, esterno nigeriano, che ieri sera è volato a Londra per trasferirsi al Fulham in Premier League dopo solamente due stagioni con la maglia del Diavolo, dopo che era stato l'acquisto più oneroso dell'estate 2023 milanista. Secondo quanto apprende la redazione di MilanNews.it la formula del trasferimento sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il calciatore oggi sta svolgendo le visite mediche e si cerca di definire tutti i documenti entro la deadline delle ore 20.

17:02 | OK LE VISITE MEDICHE DI RABIOT

Il Milan si appresta a chiudere per Adrien Rabiot, centrocampista di 30 anni che arriva dall'Olympique Marsiglia. Uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, richiesto dal tecnico rossonero, conosce già il calcio italiano come quello del tecnico livornese. Il giocatore ha svolto le visite mediche quest'oggi nel ritiro della Francia. Come può confermare la redazione di MilanNews.it, le visite mediche di Rabiot hano dato esito positivo e adesso si potrà procedere con la firma del contratto. Le visite sono state effettuate alla presenza di un membro dello staff medico rossonero. Il francese si legherà al Diavolo con un contratto di 3 anni più opzione per il quarto, come anticipato dalla nostra redazione.

16.52 | ETTORE QUIRINI ALLA SALERNITANA

Il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Quirini a U.S. Salernitana 1919. Il Club ringrazia Ettore per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

16.42 | GUEHI AL LIVERPOOL NON RIAPRE GOMEZ AL MILAN

Nonostante il Liverpool abbia trovato l'accordo con il Crystal Palace per l'acquisto di Marc Guehi, secondo il giornalista Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, questo non riaprirà le possibilità di Joe Gomez al Milan: "Joe Gomez, a meno di svolte non preventivate, non verrà al Milan. Il Liverpool ha detto no al trasferimento in mattinata e il passaggio di Guehi ai Reds, a poco più di tre ore dalla fine delle trattative, non ha cambiato lo scenario".

16.30 | CHELSEA SU GIMENEZ

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea si sarebbe interessato a Santiago Gimenez: affare complicato dal momento che il Milan dovrebbe chiudere Dovbyk ma dando il tempo alla Roma di trovare un sostituto. Mancano meno di quattro ore alla chiusura ufficiale del calciomercato.

16.11 | ODOGU ALLA MADONNINA

David Odogu è arrivato alla Madonnina: guarda il video dell'arrivo del nuovo difensore rossonero che prima delle visite mediche ha firmato anche i suoi primi autografi italiani.

15.45 | ATTERRATO A LINATE DAVID ODOGU

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il nuovo difensore del Milan è da poco atterrato all’aeroporto di Linate per dar via alla sua prima giornata italiana, che lo vedrà impegnato nel solito iter per le visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto

15.27 | I DETTAGLI DEL CONTRATTO DI RABIOT

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il francese svolgerà le visite mediche in Francia e firmerà successivamente un triennale tra 4.5 e i 5 milioni l'anno con opzione per un quarto anno.

15.05 | EX OBIETTIVO MILAN, AKANJI ACCETTA L'INTER

Doveva essere il rinforzo giusto per la difesa, invece andrà dall'altra parte di Milano. È fatta per Manuel Akanji all’Inter. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni. I due club sono allo scambio di documenti.

14.43 | GIMENEZ-DOBYK, ARRIVANO CONFERME: TRATTATIVA APERTA

E' un ultimo giorno di mercato di fuoco in Casa Milan, soprattutto per quanto concerne il discorso legato allo scambio tra Milan e Roma per Gimenez e Dovbyk. Infatti, secondo le ultime indescrizioni confermate anche dalla redazione di MilanNews.it, i dialoghi tra i due club sono ripresi quest'oggi e non sarebbe da escludere un clamoroso scambio di prestiti tra i due giocatori proprio oggi, nell'ultimo giorno di mercato.

La conferma arriva dal fatto che il Milan avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Quindi non si tratterebbe di un prestito secco, un po' come accadde l'anno scorso sempre tra Milan e Roma per Abraham e Saelemakers.

14.20 | SI RIAPRE GIMENEZ-DOVBYK?

Alfredo Pedullà, riporta così sul proprio sito web: "Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma. Nell’ultima ora sono ripartiti i dialoghi tra i due club, nel giro di pochissimo tempo verrà fatto il punto della situazione ma c’è maggiore disponibilità rispetto alle ultime 24 ore. Si cercano gli incastri giusti".

13.27 | SALTATO JOE GOMEZ

L'affare tra il Milan e il Liverpool per Joe Gomez sarebbe ad un punto morto, anzi ormai definitivamente sfumato. Come riportato poco fa da Sky Sport, la trattativa per il centrale del Liverpool sarebbe sfumata a causa dei diversi problemi riscontrati negli ultimi minuti in merito a una decisione presa proprio dal Liverpool. Gli inglesi infatti, avrebbero negato l'autorizzazione al Milan per chiudere e organizzare le visite mediche in Italia con Joe Gomez, ormai pronto a salutare Liverpool destinazione Milano.

13.14 | NUOVE CONFERME SU JOE GOMEZ: AFFARE IN STAND BY

Come scritto anche da Fabrizio Romano sul proprio account "X", Il Liverpool non darebbe il via libera a Gomez per fare le visite mediche con il Milan: l'affare è al momento in Stand by

13.11 | JOE GOMEZ QUASI SALTATO

Di Marzio riporta così le ultime sull'affare Gomez: "Il Milan aveva l'accordo con il Liverpool e il giocatore era pronto a partire per Milano. Il Liverpool però, non ha autorizzato il trasferimento e il Milan ora molla la presa perché non avrebbe i tempi necessari per le visite mediche".

12.56 | ODOGU ALLE 14.30 IN ITALIA

Come riportato dalla nostra redazione, il nuovo difensore del Milan Odogu sbarcherà a Linate alle 14.30. Si tratta di un centrale tedesco classe 2006, altro 1,91 metri, di piede destro, che conta tre presenze in Bundesliga tra la stagione 2024-2025 e quella in corso, nella quale non ha ancora esordito in campionato. Tedesco di nazionalità, ma nigeriano di origine, Odogu è stato convocato nelle giovanili tedesche: attualmente milita nella Germania U19, ma non è mai stato convocato fino ad ora.

12.50 | SI COMPLICA JOE GOMEZ, LE ULTIME

Matteo Moretto, giornalista, riporta gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Gomez-Milan: "Si complica l’arrivo di Joseph Gomez al Milan anche per una questione di tempistiche per completare il trasferimento. Non c’è ancora il via libera da parte del Liverpool alla chiusura definitiva".

12.20 | IGOR AL CRYSTAL PALACE LIBERA JOE GOMEZ AL MILAN

Come riportato da Fabrizio Romano, Igor sarebbe molto vicino a trasferirsi al Crystal Palace. Questa operazione di mercato libererebbe Marc Guéhi al Liverpool, in un clamoroso intreccio di mercato che vedrebbe appunto, Joe Gomez lasciare Anfield per arrivare, finalmente al Milan.

11:50 | PRESO UN 2006 DEL WOLFSBURG

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, per la difesa il Milan ha messo a segno un'operazione, ora in chiusura, per David Odogu del Wolfsburg. Si tratta di un centrale tedesco classe 2006, altro 1,91 metri, che conta tre presenze (per un totale di 194 minuti giocati) in Bundesliga tra la stagione 2024-2025 e quella in corso, nella quale non ha ancora esordito in campionato. Probabile che Odogu sia un rinforzo per la spola tra Milan Futuro e Prima Squadra in caso di emergenza.

11:10 | UFFICIALE JIMENEZ AL BORNEMOUTH

È ufficiale la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth. Dopo il comunicato degli inglesi, è arrivato anche quello del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez all'AFC Bournemouth".

10:58 | OCCHIO A IGOR

Si potrebbe aggiungere un nuovo compagno all'intreccio tra Milan, Liverpool e Crystal Palace per la difesa. Si tratta del Brighton, che, invece di cedere Igor, ex Fiorentina, al West Ham, lo cederebbe al Palace per liberare Guehi verso Liverpool che, a sua volta, libererebbe Joe Gomez per il Milan. Lo riporta Fabrizio Romano.

10:30 | JIMENEZ HA FIRMATO

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Alex Jimenez ha firmato il suo nuovo contratto con il Bournemouth; lo spagnolo arriva in Inghilterra in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro più obbligo di riscatto (in caso collezioni almeno 18 presenze da titolare in Premier League) fissato a 18,5 milioni di euro.

9:27 | FRENATA DALL'INGHILTERRA

Alex Crook e Ben Jacobs, giornalisti inglesi di calciomercato, hanno dato un aggiornamento su X sull'intreccio tra Milan, Liverpool e Crystal Palace per Joe Gomez e Marc Guehi: "Capisco - scrive Jacobs - che l'arrivo di Marc Guehi al Liverpool sembri improbabile allo stato attuale. L'affare non è ancora concluso, ma è diventato complicato dopo le dichiarazioni di Oliver Glasner di ieri sera, che ha dichiarato di voler trattenere il capitano del Crystal Palace. Joe Gomez non verrà ceduto al Milan a meno che non arrivi Guehi".

Lo conferma anche Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che si è così espresso su X sulla trattativa per Joe Gomez al Milan: "Joe Gomez al Milan non si sblocca. Il Liverpool continua a non dare via libera all’operazione, non avendo ancora chiuso Guehi. Il Milan continua a provare - è il primo obiettivo dell’ultimo giorno di mercato - ma le evoluzioni positive attese in queste ore non ci sono state".

9:08 | MUSAH A BERGAMO

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.

9:00 | GIMENEZ RESTA?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

8:43 | SI VALUTA UN INNESTO GIOVANE DIETRO

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

8:00 | LA GIORNATA DI RABIOT AL MILAN

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. . 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

00:02 | CONFERMA SU JOE GOMEZ

conferme sul trasferimento di Joe Gomez al Milan. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, Matteo Moretto, c'è l'accordo col Liverpool per un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro e per un quadriennale a 3 milioni di euro annui al calciatore.