MN - Gimenez rimane al Milan: decisivo il legame con i tifosi rossoneri

vedi letture

Come ha potuto apprendere la redazione di MilanNews.it, il centravanti Santiago Gimenez ha deciso di rimanere al Milan. La situazione del messicano è stata una delle più discusse di queste ultime ore di mercato con la società che sembrava intenzionata a fare un passo oltre il giocatore, dopo averlo acquistato per più di 30 milioni a gennaio. L'ipotesi più accreditata sul tavolo, e anche la più tentata nei fatti concreti, era quella di uno scambio con Artem Dovbyk insieme alla Roma.

Il giocatore ha ascoltato la proposta del club giallorosso e anche le proposte di altri club che si sono interessati in queste concitate ore finali di calciomercato: dopo un'attenta valutazione, il numero 7 rossonero ha deciso di continuare il suo percorso in rossonero. Ad "aiutare" anche il fatto che tra Milan e Roma non sia arrivato l'accordo sulla formula dei rispettivi trasferimenti.

Tra i motivi principali della scelta di Gimenez c'è quello legato ai tifosi rossoneri con cui il giocatore sente un legame molto speciale e che vuole cercare di ripagare con le prestazioni in campo. In questo senso va letta anche la storia pubblicata in questi minuti da Rafaela Pimenta, agente del giocatore, che lo ha taggato riprendendo e parafrasando un coro rossonero: "Sarà perché tifiamo". Ora l'obiettivo di Gimenez sarà quello di far ricredere il club e di convincere Allegri di poter essere giusto per guidare l'attacco del Milan.

di Pietro Mazzara