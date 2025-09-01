ufficiale Alex Jimenez al Bournemouth con un contratto di prestito oneroso dal Milan

vedi letture

È ufficiale la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth:

"L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'acquisto del talentuoso terzino Álex Jiménez con un contratto di prestito oneroso dall'AC Milan. Il difensore ventenne, considerato una delle giovani promesse più brillanti del calcio europeo, si unisce ai Cherries con 34 presenze in tutte le competizioni con il Milan. Jiménez è entrato a far parte dei giganti della Serie A nel 2023, proveniente dal celebre vivaio del Real Madrid, dove ha trascorso dieci anni a crescere tra il 2012 e il 2022. Ha militato con la Spagna a livello Under-15, Under-17 e Under-19, e si unirà alla nazionale Under-21 nella prossima sosta per le nazionali.

Dopo aver firmato per il club, il Presidente delle Operazioni Calcistiche dell'AFC Bournemouth, Tiago Pinto, ha dichiarato ad afcb.co.uk: "Álex è un giovane giocatore molto apprezzato che ha già dimostrato grandi promesse al Milan. Siamo lieti di portare un giocatore con così tanto talento nel club e crediamo che sarà un'aggiunta importante alla nostra squadra. Non vediamo l'ora di lavorare con lui una volta tornato dagli impegni con la nazionale spagnola".

Jiménez ha anche commentato: "Sono molto felice. Sono entusiasta di questo progetto e del fatto che mi abbiano accolto così bene. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e giocare con la squadra. È sempre stato uno dei miei sogni giocare in Premier League e finché potrò realizzare un sogno, sarò felice."

Jiménez si unisce ad Adrien Truffert, Đorđe Petrovic, Bafode Diakite, Ben Gannon-Doak e Amine Adli come reclute estive, mentre Junior Kroupi è anche lui in squadra per la sua prima stagione completa".