Moretto: "C'è l'accordo tra Milan e Liverpool per Joe Gomez. Affare da 15 milioni"

Moretto: "C'è l'accordo tra Milan e Liverpool per Joe Gomez. Affare da 15 milioni"MilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 00:01Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

Altre conferme sul trasferimento di Joe Gomez al Milan. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, Matteo Moretto, c'è l'accordo col Liverpool per un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro. 

Resta da trovare l'intesa economica col difensore, che è sceso in campo negli ultimi 11 minuti della partita contro l'Arsenal. Il Liverpool Echo ha dato un 7 in pagella al giocatore, motivando così il voto: "Alcune intercettazioni importanti mentre l'Arsenal premeva nel finale".