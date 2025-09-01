Moretto: "C'è l'accordo tra Milan e Liverpool per Joe Gomez. Affare da 15 milioni"
MilanNews.it
Altre conferme sul trasferimento di Joe Gomez al Milan. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, Matteo Moretto, c'è l'accordo col Liverpool per un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro.
Resta da trovare l'intesa economica col difensore, che è sceso in campo negli ultimi 11 minuti della partita contro l'Arsenal. Il Liverpool Echo ha dato un 7 in pagella al giocatore, motivando così il voto: "Alcune intercettazioni importanti mentre l'Arsenal premeva nel finale".
Calciomercato Milan
