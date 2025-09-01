La coperta corta in inverno non basta: Milan, perchè solo 19 giocatori di movimento?

E' un ultimo giorno di mercato di fuoco e come sempre dalle grandi novità e movimenti in Casa Milan, non sempre però del tutto positivi. La notizia più importante è chiaramente legata alla trattativa sfumata tra il Milan e Liverpool per il difensore inglese Joe Gomez. Per il trasferimento, i Reds avevano trovato inizialmente l'accordo con i rossoneri salvo poi negare l'autorizzazione al Milan di fare partire il ragazzo destinazione italia: ritardo negli ultimo documenti burocratici e visite mediche, questa la motizione. Tare ha così chiuso per il giovane centrale classe 2006 David Odogu. La domanda sorge spontanea: può bastare? Il Milan ha una rosa corta, cortissima.

La coperta corta in inverno non basta

Nonostante gli ultimi arrivi di Nkunku, Rabiot e Odogu, il Milan ha purtroppo una rosa molto corta, troppo. E' vero, i rossoneri non giocheranno la Champions ma ci sarà comunque la corsa verso la Coppa Italia e una Supercoppa Italiana ancora tutta da giocare in un periodo complicato della stagione, oltre al percorso difficile e ricco di ostacoli in Serie A. Con ben 23 giocatori ceduti (senza contare quelli non riscattati dal prestito) e dieci nuovi arrivi (gli ultimi Rabiot e Odogu) il Milan ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione.

Giocatori di movimento, può bastare?

Se contiamo anche i tre portieri, il Milan arriva a 22 giocatori presenti in rosa nella Prima Squadra, ma con soli 19 giocatori di movimento. Una rosa davvero troppo corta, contando soprattutto l'infortunio di Jashari, out per almeno 8 settimane. L'arrivo di Rabiot sicuramente aiuterà il centrocampo, ma la difesa, il reparto più urgente da rinforzare non sembra, almeno sulla carta aver avuto quell'upgrade decisivo. Come scritto ieri, il campo parlerà e sarà l'unico giudice dopo un'estate davvero intensa per il Milan, sotto ogni punto di vista.