Gozzini: "I figli più grandi di Modric, Ivano ed Ema, giocano nelle giovanili del Milan. Ema, la figlia più grande, nelle ragazze rossonere"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Da ragazzo seguiva le partite del Milan in famiglia, ora la famiglia è parte del Milan. Luka nel cuore del centrocampo rossonero, i figli più grandi, Ivano ed Ema, nelle giovanili del club. Ema, la figlia più grande, nelle ragazze rossonere dopo aver giocato a calcio anche a Madrid: dicono abbia grande talento. Il Milan è stata una scelta di cuore e non solo: Luka non rinuncia affatto alle ambizioni. Alla carriera gloriosa vuole aggiungere un ultimo capitolo di successo. Se ne era assicurato prima della firma sul contratto rossonero, e lo ha ribadito due sere fa da Lecce: «Il Milan è una grande squadra nel mondo del calcio. E così dobbia- mo pensare. Credo che per la qualità che abbiamo, dobbiamo puntare in alto. Siamo il Milan e non possiamo accontentarci della mediocrità. Sono venuto qui per vincere e questa squadra ha tante cose per poterlo fare».

Luka ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un altro anno in rossonero: l’otto settembre compirà 40 anni. Nel frattempo ha giocato tutte le prime tre partite stagionali: da subentrato nell’esordio in Coppa Italia col Bari, due su due di campionato da titolare. Sono 188 i minuti in campo, primo assist in trasferta e più di un’ovazione a San Siro. Se intor- no il Milan impegnerà gli ultimi giorno di mercato per rinnovarsi, al centro ha già una certezza: Modric".