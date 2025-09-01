live mn Ultimo giorno di mercato: Milan scatenato! Fatta per Rabiot, vicino Gomez. Occhio a Gimenez

Calciomercato Milan del 1 settembre: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it per l'ultimo giorno di trattative!

9:00 | GIMENEZ RESTA?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

8:43 | SI VALUTA UN INNESTO GIOVANE DIETRO

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

8:00 | LA GIORNATA DI RABIOT AL MILAN

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. . 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

00:02 | CONFERMA SU JOE GOMEZ

conferme sul trasferimento di Joe Gomez al Milan. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, Matteo Moretto, c'è l'accordo col Liverpool per un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro e per un quadriennale a 3 milioni di euro annui al calciatore.