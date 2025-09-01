live mn Ultimo giorno di mercato: prima ufficialità, fatta per Rabiot, sviluppi per Gomez. Visite per Musah, occhio a Gimenez

Calciomercato Milan del 1 settembre: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it per l'ultimo giorno di trattative!

11:50 | PRESO UN 2006 DEL WOLFSBURG

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, per la difesa il Milan ha messo a segno un'operazione, ora in chiusura, per David Odogu del Wolfsburg. Si tratta di un centrale tedesco classe 2006, altro 1,91 metri, che conta tre presenze (per un totale di 194 minuti giocati) in Bundesliga tra la stagione 2024-2025 e quella in corso, nella quale non ha ancora esordito in campionato. Probabile che Odogu sia un rinforzo per la spola tra Milan Futuro e Prima Squadra in caso di emergenza.

11:10 | UFFICIALE JIMENEZ AL BORNEMOUTH

È ufficiale la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth. Dopo il comunicato degli inglesi, è arrivato anche quello del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez all'AFC Bournemouth".

10:58 | OCCHIO A IGOR

Si potrebbe aggiungere un nuovo compagno all'intreccio tra Milan, Liverpool e Crystal Palace per la difesa. Si tratta del Brighton, che, invece di cedere Igor, ex Fiorentina, al West Ham, lo cederebbe al Palace per liberare Guehi verso Liverpool che, a sua volta, libererebbe Joe Gomez per il Milan. Lo riporta Fabrizio Romano.

10:30 | JIMENEZ HA FIRMATO

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Alex Jimenez ha firmato il suo nuovo contratto con il Bournemouth; lo spagnolo arriva in Inghilterra in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro più obbligo di riscatto (in caso collezioni almeno 18 presenze da titolare in Premier League) fissato a 18,5 milioni di euro.

9:27 | FRENATA DALL'INGHILTERRA

Alex Crook e Ben Jacobs, giornalisti inglesi di calciomercato, hanno dato un aggiornamento su X sull'intreccio tra Milan, Liverpool e Crystal Palace per Joe Gomez e Marc Guehi: "Capisco - scrive Jacobs - che l'arrivo di Marc Guehi al Liverpool sembri improbabile allo stato attuale. L'affare non è ancora concluso, ma è diventato complicato dopo le dichiarazioni di Oliver Glasner di ieri sera, che ha dichiarato di voler trattenere il capitano del Crystal Palace. Joe Gomez non verrà ceduto al Milan a meno che non arrivi Guehi".

Lo conferma anche Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che si è così espresso su X sulla trattativa per Joe Gomez al Milan: "Joe Gomez al Milan non si sblocca. Il Liverpool continua a non dare via libera all’operazione, non avendo ancora chiuso Guehi. Il Milan continua a provare - è il primo obiettivo dell’ultimo giorno di mercato - ma le evoluzioni positive attese in queste ore non ci sono state".

9:08 | MUSAH A BERGAMO

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.

9:00 | GIMENEZ RESTA?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

8:43 | SI VALUTA UN INNESTO GIOVANE DIETRO

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

8:00 | LA GIORNATA DI RABIOT AL MILAN

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. . 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

00:02 | CONFERMA SU JOE GOMEZ

conferme sul trasferimento di Joe Gomez al Milan. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, Matteo Moretto, c'è l'accordo col Liverpool per un trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro e per un quadriennale a 3 milioni di euro annui al calciatore.