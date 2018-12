LIVE MN - Verso Bologna-Milan: Suso torna titolare, Romagnoli favorito su Abate

- Scende la nebbia sullo stadio Dall'Ara a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Milan

- Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Alessio Romagnoli sembra favorito a sostituire Ignazio Abate, non al meglio e probabilmente costretto al forfait nella sfida di stasera contro il Bologna.

- Gonzalo Higuain ha già segnato allo stadio Dall’Ara di Bologna e lo ha fatto per 3 volte, tutte con la maglia del Napoli. Il Pipita, in generale, ha punito i felsinei con 5 reti in sette scontri.

- Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Marco Nosotti a Sky Sport 24, Ignazio Abate non sta benissimo e potrebbe essere sostituito da Musacchio o Romagnoli al centro della difesa, entrambi rientrati tra i disponibili.

- Ignazio Abate (un gol in 12 presenze contro il Bologna) ha giocato sette gare da titolare in questo campionato: in queste, il Milan ha subito 0.9 gol in media a partita contro gli 1.5 incassati nelle altre otto. (acmilan.com).

- Il Milan, dopo il risultato della Lazio di ieri, ha la possibilità di allungare in classifica. Gattuso ha un ottimo score da allenatore contro il Bologna: due vittorie su due contro gli emiliani sulla panchina del Milan.

- Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso hanno disputato 139 gare assieme in Serie A con la maglia del Milan vincendone più della metà (51.8%). Oltre al Mondiale 2006 con la maglia Azzurra, Inzaghi e Gattuso hanno vinto assieme da giocatori al Milan due Champions League, due campionati, un Mondiale per club, due Supercoppe europee, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. (acmilan.com)

- Calhanoglu non sta attraversando un ottimo momento di forma ma il Dall'Ara gli porta fortuna. L'ultima rete realizzata in trasferta in Serie A è stata segnata proprio a Bologna lo scorso aprile.

- Il Milan ha perso solo due delle 16 partite disputate di martedì in A (8 vittorie e 6 pareggi), compresa però la più recente per 3-0 sul campo del Genoa a ottobre 2016. (acmilan.com)

- Gli ultimi dodici precedenti non sorridono particolarmente al Bologna sul piano realizzativo: nelle ultime dodici gare disputate al Dall'Ara contro il Milan gli emiliani non hanno segnato in 7 occasioni. In queste dodici partite i rossoblu hanno realizzato solo otto reti.

- Il Milan è imbattuto da 12 trasferte di Serie A contro il Bologna: l'ultimo successo emiliano al Dall’Ara risale a marzo 2002 (2-0). (acmilan.com)

- In vista della gara di questa sera contro il Milan, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, giocherà con il 3-5-2 con Calabresi, Danilo e Helander in difesa e la coppiia Santander e Palacio in avanti. In mezzo al campo, Svanberg e Dzemaili si contendono una maglia da titolare, mentre sulle fasce ci saranno Mattiello e uno tra Dijks (se recupera dall'attacco febbrile) e Mbaye.

- Nel Bologna di Pippo Inzaghi, l'unico assente sarà il centrocampista Pulgar, che si è infortunato e dovrà restare ai box per qualche giorno.

- Nonostante i recuperi di Romagnoli e Musacchio, che sono stati convocati da Gattuso, al centro della difesa milanista ci saranno anche questa sera Cristian Zapata e Ignazio Abate, il quale sta fornendo buone prestazioni anche in un ruolo non suo.

- Sarà Fabio Maresca ad arbitrare il match di questa sera tra Bologna e Milan, valido per la 16^ giornata di campionato. Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MARESCA

Assistenti: MANGANELLI – CARBONE

IV uomo: FABBRI

VAR: VALERI

AVAR: MELI

- In vista del match tra Bologna e Milan e del confronto in panchina tra Inzaghi e Gattuso, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Cristian Zaccardo. Ecco le sue parole: "Sarà la partita della paura. Serve una risposta da entrambe. Inzaghi è in difficoltà e, se non dovesse vincere, la situazione diventerebbe complicata. I rossoneri sono usciti anche immeritatamente dall’Europa League, ma in Grecia non è stato il solito Milan. Gattuso, rispetto a Pippo, in campionato ha la classifica dalla sua parte e meno da perdere. Li conosco bene, mi sembra che Rino abbia più in mano la squadra. Lo spogliatoio è con lui, forse questo succede meno a Bologna con Inzaghi. Il calendario del Milan è in discesa fino a Natale e Gattuso può approfittarne. Leonardo è molto preparato. Le dure critiche all’arbitraggio in Grecia? È giusto che sia stata la società e non Gattuso a parlare di certi temi. Leo ha esperienza e sa ciò che dice. Higuain? Non sono i gol il problema del Pipita, ci si aspetta di più da lui come carisma e carattere. Dovrebbe essere un trascinatore in campo. Il quarto posto arriverà solo se il Milan troverà continuità di risultati".

- Questa sera il Milan sarà impegnato in casa del Bologna dove, in Serie A, non perde dal 10 marzo 2002: quel giorno, la squadra rossoblù vinse 2-0 grazie alle reti di Fresi e Julio Cruz. Nelle successive 12 sfide, il bilancio è di 9 successi milanisti e 3 pareggi.

- Bologna-Milan di questa sera alle 20.30 non è a rischio nonostante la fitta nevicata che c'è stata nelle scorse ore: come spiega il sito di SkySport, questa mattina la città si è sbagliata sotto un cielo sereno e durante la giornata verranno completate le operazioni di pulizia degli spalti del Dall'Ara e delle vie d'accesso allo stadio. La gara tra rossoblù e rossoneri si giocherà quindi regolarmente.

- Questa sera, contro il Bologna, Gattuso si affiderà nuovamente in attacco alla coppia Higuain-Cutrone.

- Nonostante non stia vivendo un grande periodo di forma, Hakan Calhanoglu avrà una maglia da titolare anche questa sera contro il Bologna. Nei giorni scorsi, sulla fascia sinistra, è stato provato anche Laxalt, ma il turco sembra aver vinto il ballottaggio con l'uruguayano.

- "Amici contro", titola La Gazzetta dello Sport parlando della sfida di questa sera tra Bologna e Milan, o meglio, tra Inzaghi e Gattuso, ex compagni di squadra "costretti a farsi del male", sottolinea la rosea. Il milanista: "Come lui mi gioco tanto, ma è il calcio". Il bolognese: "Mi serve una vittoria per svoltare". Stasera l’amicizia non conta: Pippo e Rino si giocano tanto.

- Dopo aver saltato l'ultimo match di Europa League contro l'Olympiacos, Suso tornerà in campo questa sera contro il Bologna e lo farà dal primo minuto sulla fascia destra.

In vista della sfida di questa sera tra Bologna e Milan, la redazione di Milannews.it vi farà compagnia fino al fischio d'inizio dell'arbitro Maresca con il consueto live testuale, nel quale potrete trovare tutti gli ultimi aggiornamenti sulla partita. Restate con noi!!!