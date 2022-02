LIVE MN - Verso Inter-Milan, le formazioni ufficiali del match

16.50 - Ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. All.: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Tomori, Gabbia, Stanga, Krunic, Messias, Maldini, Diaz, Lazetic. All.: Pioli.

16.40 - Il pullman del Milan è appena arrivato a San Siro.

16.15 - "La partita delle partite. La battaglia delle battaglie. È il giorno del derby!". Lo ha scritto il Milan su Twitter in vista del big match contro l'Inter, senza dubbio la sfida più attesa della 24esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Pioli si giocano tanto stasera: in palio ci sono punti pesantissimi.

16.00 - Tuttomercatoweb ha stilato il report dell'Inter in vista del match con il Milan, in programma questa sera alle 18.00. Questa la probabile formazione: "Scelte fatte e nessun dubbio, a meno di sorprese, sull'undici iniziale nerazzurro in vista del derby di Milano. La solita formazione tipo, anche per l'attacco, nonostante un Sanchez in gran forma anche in Nazionale. Il tandem offensivo sarà formato da Dzeko e Lautaro Martinez che rispetto al cileno si è allenato di più e ha avuto più tempo per assorbire gli impegni con la Seleccion e il volo di ritorno. Dumfries giocherà dal primo minuto a destra. In attesa di ristabilire Gosens, assente il solo Correa con Caicedo alla prima convocazione in nerazzurro.

15.45 - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "È l'ultima occasione per il Milan per restare attaccato al treno scudetto. I rossoneri hanno una partita difficile, vuole vincerla con la testa ma mi sembra poco brillante nelle gambe. La mancanza di Ibrahimovic e Rebic, l'assenza di Kjaer mi fanno pensare ad una squadra in difficoltà"

15.30 - Da segnalare che si tratterà del sesto Inter-Milan di fila con le panchine occupate da coach italiani. Una serie cominciata nel 2016-2017 quando si incrociarono Stefano Pioli, però da nerazzurro, e Vincenzo Montella.

15.15 - Marco Tardelli, ex calciatore, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul derby e sulla sfida tra Tonali e Barella: "L'interista fa dell’aggressività una sua grande dote. La mette in campo sempre, non c’è partita in cui abbassa la tensione. E questo a volte è anche il suo limite. Nicolò deve migliorare nella gestione del suo temperamento. A volte è un po’ troppo energico, un po’ troppo falloso. E un cartellino può complicare le cose al proprio allenatore. Tonali e Barella non sono comparse delle due squadre. Sono i protagonisti della partita, devono essere gli artefici del risultato. La partita passa dai loro piedi".

15.00 - Dumfries contro Hernandez. Le due frecce che riescono a fare sia la fase offensiva che quella difensiva, questa sera, si troveranno contro sulla stessa fascia. Dumfries è stato acquistato per prendere il posto di Hakimi, indiscusso padrone della corsia destra della scorsa annata, riuscendo piano piano a trovare una propria dimensione con Inzaghi. Non era semplice, dopo un inizio in sordina e che poteva metterlo in grosse difficoltà. I gol e gli assist hanno aiutato un percorso di crescita che, invece, Hernandez vede da molto tempo. È considerato l’esterno sinistro più forte del campionato, con Gosens che potrebbe insidiare il suo primato se dovesse rientrare nelle prossime settimane.

14.45 - Marco Nosotti, giornalista, si è così espresso a SkySport sul ruolo di trequartista per Kessie: "Il trequartista di Pioli deve fare più cose. Deve creare conflitto, non solo schermare Brozovic. Per fermare Brozovic non basta uno schermo solo, ma anche chi si alterna al suo fianco... Se si riesce a costringere l'Inter a giocare come vuole il Milan, i duelli saranno importanti: potranno risolvere tante situazioni in varie parti del campo".

14.30 - Fikayo Tomori prenderà parte al derby, ma dovrebbe andare in panchina. Come sottolinea il Corriere della Sera, infatti, dopo l'intervento al menisco mediale di 20 giorni fa, accelerare sarebbe un rischio. Meglio un po’ di cautela, dunque: il difensore inglese è tornato a disposizione di Pioli, ma il suo reinserimento sarà graduale.

14.15 - Ecco la formazione dell'Inter che dovrebbe scendere in campo questa sera nel derby contro il Milan. Handanovic in porta, poi Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella e Perisic a centrocampo, Dzeko e Lautaro Martinez in attacco.

14.00 - Nuove zolle per lo stadio di San Siro. I lavori effettuati durante la sosta hanno restituito a Milan e Inter (che hanno speso 500mila euro, ndr) un terreno di gioco finalmente al top. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Giovanni Castelli, l’agronomo che si occupa del prato milanese e di tutti gli altri impianti di Serie A e B. "Questo campo non prende mai la luce, solo un’ora la mattina, poco più. Bisognava lavorare giorno e notte, i tempi erano strettissimi, perciò abbiamo usato qualche persona in più. Dall’inizio della stagione sono state giocate 44 partite, non esiste in nessuna altra parte del mondo, qualsiasi campo si stresserebbe. Lo ribadisco in modo categorico: i parametri prestazionali e anti infortunistici sono sempre stati rispettati. Certo, esteticamente il campo lasciava a desiderare e con le riprese tv di questi tempi è importante che sia anche bello".

13.45 - Nuove zolle per lo stadio di San Siro. I lavori effettuati durante la sosta hanno restituito a Milan e Inter (che hanno speso 500mila euro, ndr) un terreno di gioco finalmente al top. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Giovanni Castelli, l’agronomo che si occupa del prato milanese e di tutti gli altri impianti di Serie A e B. "Questo campo non prende mai la luce, solo un’ora la mattina, poco più. Bisognava lavorare giorno e notte, i tempi erano strettissimi, perciò abbiamo usato qualche persona in più. Dall’inizio della stagione sono state giocate 44 partite, non esiste in nessuna altra parte del mondo, qualsiasi campo si stresserebbe. Lo ribadisco in modo categorico: i parametri prestazionali e anti infortunistici sono sempre stati rispettati. Certo, esteticamente il campo lasciava a desiderare e con le riprese tv di questi tempi è importante che sia anche bello".

13.30 - Il big match di questa sera avrà un protagonista in meno, Ibrahimovic, costretto a rimanere ai box a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille. Così, evidenzia il Corriere dello Sport, salirà in cattedra Olivier Giroud. L’ex Chelsea - scrive il quotidiano romano - ha giocato tanti derby a Londra, mentre all’andata rimase in panchina per tutti i 90 minuti. Per lui, dunque, si tratta di una prima volta. A San Siro spesso è stato letale: il Milan gli chiede più gol e, soprattutto, di essere presente nella manovra offensiva, dove verrà assistito in particolare da Rafael Leao.

13.15 - Arbitrerà il match il sig. Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Il Quarto Uomo sarà Marchetti. VAR dell'incontro Mazzoleni, assistente VAR Ranghetti.

13.00 - Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà, inoltre, possibile seguirlo con il consueto live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione vi accompagnerà anche nell'avvicinamento al match con tutte le notizie minuto per minuto a partire dalle 11.

12.45 - Il Corriere della Sera dedica ampio spazio, nella sezione sportiva, alla stracittadina di questa sera. “Un derby a due facce”, titola il noto quotidiano milanese, che poi aggiunge: “Una vittoria permetterebbe all’Inter di allungare ed eliminare praticamente il Milan dalla corsa scudetto, ma una sconfitta riaprirebbe tutti i discorsi”.

12.30 - Ecco la formazione dell'Inter che dovrebbe scendere in campo questa sera nel derby contro il Milan. Handanovic in porta, poi Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella e Perisic a centrocampo, Dzeko e Lautaro Martinez in attacco.

12.15 - Tomori prenderà parte al derby, ma dovrebbe andare in panchina. Dopo l'intervento al menisco mediale di 20 giorni fa, infatti, accelerare sarebbe un rischio. Meglio un po’ di cautela, dunque: il difensore inglese è tornato a disposizione di Pioli, ma il suo reinserimento sarà graduale.

12.00 - Anche contro l'Inter, mister Pioli dovrà rinunciare a diversi giocatori importanti. A Kjaer, infatti, si sono aggiunti Ibrahimovic e Rebic, assenze che limitano le scelte in attacco per il tecnico rossonero.

Ecco gli arbitri del match:

Arbitro: Guida

Assistenti: Carbone-Peretti

IV: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Ranghetti

Amiche e amici di MilanNews.it, in vista del derby contro l'Inter (il calcio d'inizio è fissato alle 18), la nostra redazione vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima del match. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!