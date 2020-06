LIVE MN - Verso Lecce-Milan formazioni ufficiali: esclusioni per Paquetà e Leao

18.34 - Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Falco; Lapadula. ALL.: Liverani.

A DISP.: Radicchio, Vera, Paz, Shakov, Rossettini, Vigorito, Babacar, Colella, Maselli, Chironi.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Colombo, Maldini, Leao.

18. 15 - L'esordio in Serie A di Gianluca Lapadula è arrivato con la maglia del Milan, nel 2016/17 - all'attaccante del Lecce manca un gol per eguagliare il suo miglior bottino in una singola stagione di Serie A, raggiunto proprio con la maglia rossonera (otto).

17. 45 - Quella contro il Lecce sarà la 150a presenza da titolare per Giacomo Bonaventura con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

17.00 - Mancano poco più di due ore al calcio di inizio di Lecce-Milan, il programma dei rossoneri prevede una merenda alle 16.45, la partenza per lo stadio alle 17:45 con l'arrivo previsto per le ore 18:00.

16.30 - Ante Rebic ha segnato sei degli ultimi 10 gol del Milan in campionato dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 18 dei rossoneri nella competizione.

15.37 - Sarà Paolo Valeri a dirigere Lecce-Milan, in programma domani alle 19.30. Il fischietto romano verrà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Liberti. Al quarto uomo ci sarà Illuzzi, al VAR Doveri e Fiorito.

15.00 - Quella di questa sera alle 19.30 sarà la 16^ sfida tra Lecce e Milan in Serie A: nei quindici precedenti, i rossoneri hanno perso in casa dei giallorossi solo una volta, cioè il 1° aprile 2006 quando furono sconfitti 1-0 (gol di Konan). Nelle altre 14 partite, il bilancio è stato di otto pareggi e sei vittorie milaniste.

14.36 - Questo il probabile undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic.

14.15 - Lecce a trazione anteriore per sfidare a viso aperto il Milan. Fabio Liverani, per la prima volta, non avrà a disposizione Barak, a cui si aggiunge la grave perdita di Deiola a centrocampo: i due colpi da novanta del mercato di riparazione alzano bandiera bianca per problemi fisici. Al loro posto, però, spazio a Tachtsidis in cabina di regia e Mancosu nel ruolo di mezzala. Quest'ultimo darà manforte ai due trequartisti Falco e Saponara: un 4-3-2-1 sperimentato nelle ultime due uscite pre-Covid e che sembra indicare la strada che i salentini vogliono percorrere, pronto a trasformarsi in un 4-2-3-1 in fase offensiva. Come? Con i movimenti ad allargarsi verso l'esterno di Falco a destra e l'ex Empoli a sinistra, creando un varco centrale proprio per l'inserimento del capitano. In campo tre grandi ex: da Gabriel, uno dei portieri più impegnati del campionato, a Saponara e Lapadula. Un tris in cerca di riscatto e rivalsa contro una squadra che, per un motivo o per un altro, ha deciso di non puntare più di tanto su di loro. Liverani, uno che gli stimoli riesce a trasmetterli, saprà toccare le corde giuste. Oggi il Lecce ha voglia di inaugurare questo tour de force finale con un’impresa, di quelle a cui ha abituato nella prima parte di stagione.

13.50 - Nel Lecce che affronterà questa sera il Milan ci saranno anche tre ex rossoneri che scenderanno in campo dal primo minuto: si tratta di Gabriel in porta e di Saponara e Lapadula in attacco. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che ricorda che i tre hanno collezionato complessivamente 42 presenze nel club di via Aldo Rossi.

13.26 - Questa sera in casa del Lecce il Milan ha un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria: come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i rossoneri di Pioli non possono infatti permettersi di lasciare altri punti per strada nella corsa alla prossima Europa League.

12.37 - Ante Rebic prima punta e alla sue spalle il trio composto da Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura: è questo lo schieramento in attacco scelto da Stefano Pioli per il match di questa sera sul campo del Lecce, dove mancherà ancora Zlatan Ibrahimovic per infortunio. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

12.13 - Questa sera a Lecce, in occasione della ripresa di campionato del Milan dopo l'emergenza coronavirus, saranno presenti sugli spalti anche l'ad rossonero Ivan Gazidis, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

12.01 - Sarà Andrea Conti il terzino destro titolare del Milan per il match di questa sera in casa del Lecce: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina, l'ex Atalanta ha infatti vinto il ballottaggio con Davide Calabria e sarà dunque lui a completare la difesa milanista con Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

09.23 - L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Pioli con Rebic per blindare stagione e panchina". Stasera contro il Lecce, il tecnico milanista, che spera ancora di essere confermato per la prossima stagione, punterà ancora una volta sul croato per sostituire Ibrahimovic al centro dell'attacco milanista.

08.36 - L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sul Milan: "Senza Ibra si punta tutto su Rebic". Senza Ibrahimovic, ancora ai box per l'infortunio al polpaccio, questa sera a Lecce i rossoneri si affideranno ad Ante Rebic come punta centrale: il croato, che dovrà farsi perdonare dopo l'espulsione in Coppa Italia contro la Juventus, verrà infatti preferito ancora una volta a Rafael Leao come sostituto dello svedese al centro dell'attacco milanista.

08.24 - Spazio sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport anche al Milan che stasera tornerà in campo per la Serie A: "Milan, l'Europa a ogni costo. Tutta la verità in 40 giorni". Stefano Pioli e il club si giocano tanto a partire dalla sfida di quest'oggi in casa del Lecce.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera alle 19.30 il Milan tornerà in campo in campionato in casa del Lecce: la redazione di Milannews.it vi accompagnerà al fischio d'inizio del match con il consueto live testuale grazie al quale resterete informati su tutte le ultime novità. Restate con noi!!!