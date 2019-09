LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: di nuovo 4-3-3. Leao ancora titolare

17.30 PERICOLO CHIESA -​​​​​​ Contro la Sampdoria è arrivato il primo gol in questo campionato di Federico Chiesa: solo una volta l’attaccante della Fiorentina ha trovato la rete in due presenze di fila nella competizione, nel gennaio 2017. L’esterno viola è anche il giocatore che ha effettuato più tiri in questo campionato (25).

17.00 ASSO CALHANOGLU - Hakan Calhanoglu ha realizzato tre gol contro la Fiorentina in Serie A: la Viola è la sua vittima preferita nel massimo campionato - per lui anche tre assist vincenti contro la squadra toscana - in caso di successo il turco raggiungerà le 50 vittorie col Milan in tutte le competizioni.

16.30 REBIC RITROVA LA VIOLA - Ante Rebic ha giocato otto partite in Serie A con la maglia della Fiorentina, segnando due reti. Nella stagione 2013/14 è stato allenato da Vincenzo Montella, che lo ha fatto esordire nel massimo campionato (4 presenze con l'ex Aeroplanino).

16.00 LA FASCIA SINISTRA A THEO - Così si è espresso ieri ai nostri microfoni Carlos Passerini a riguardo della titolarità di Theo Hernandez nella partita di questa sera: "Hernandez mi piace moltissimo. È un giocatore da cui mi aspetto tanto, fa della sua offensività uno dei suoni punti di forza".

15.30 FIORENTINA SPRECONA - Solo il Brescia (sei) ha perso più punti della Fiorentina (cinque) da situazione di vantaggio in questo campionato, dato che risalta le difficoltà della squadra di Montella nel mantenere il controllo del match. Il Milan invece nonostante sia la squadra con la più bassa percentuale di tiri nello specchio in questo campionato (26%), concede poco a livello difensivo: solo Bologna (48) e Inter (50) hanno concesso meno conclusioni dei rossoneri (56) in questo campionato.

15.20 CALCI PIAZZATI? - Una chiave del match potranno essere i calci piazzati e le palle inattive: la Fiorentina ha da una parte segnato tre gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra in questa Serie A – dall’altra tuttavia è anche la squadra che ha subito più gol su sviluppo di corner nella Serie A 2019/20 (tre). Mentre la Viola è una delle due squadre che ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (cinque), il Milan è una delle due che ha realizzato in percentuale più reti da fermo (67%, due su tre).

15.10 LA SITUAZIONE VIOLA - Sponda Viola tuttavia la situazione è ancora instabile: tra le squadre che hanno disputato almeno otto gare in trasferta nei cinque maggiori campionati europei da marzo ad oggi, la Fiorentina è quella che ha raccolto meno punti esterni (solo due). La squadra di Montella ha ritrovato il successo in Serie A nell’ultima gara di campionato e non registra due vittorie di fila nella competizione dal dicembre 2018, la seconda proprio contro il Milan. Nelle ultime 11 trasferte di campionato, i toscani hanno sempre subito almeno un gol, registrando così la loro peggior striscia dal 2010.

15.00 LA STORIA DELLA PARTITA - Incontro numero 158 tra Milan e Fiorentina in Serie A, con 72 successi rossoneri, 43 pareggi e 43 vittorie viola nel bilancio. La storia mostra come il Milan abbia un buon feeling nella gare contro la Viola, infatti solo contro la Roma (74), i rossoneri hanno vinto più partite che contro la squadra toscana (72) in Serie A - inoltre, quella attualmente allenata da Vincenzo Montella è la squadra contro cui il Milan ha segnato più gol in Serie A (246). Tuttavia la difficoltà del match è anche data dal fatto che solo contro Inter e Juventus i lombardi hanno incassato più reti che contro questa avversaria.

15.00 Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla partita di questa sera, Milan-Fiorentina. I rossoneri di Giampaolo ospiteranno la Fiorentina dell'ex Vincenzo Montella a San Siro, col calcio d'inizio fissato alle 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Milano.