live mn Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus in dubbio, pronto Saele da trequartista

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-1-1): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; ATHEKAME, FOFANA, MODRIC, RICCI, BARTESAGHI; SAELEMAEKERS; LEAO.

14.00 - Nei giorni scorsi la Lega Serie A ha eletto Christian Pulisic come miglior giocatore del mese di settembre. Sette partite giocate tra campionato e Coppa Italia, con 6 gol e 2 assist all'attivo. Lo statunitense stasera non sarà a disposizione per il problema al flessore destro, ma prima dell'inizio di Milan-Fiorentina verrà premiato come MVP di settembre della Serie A.

13.40 - 40 anni dove? Luka Modric sta dimostrando di essere un campione infinito, senza tempo, ed i numeri di questo inizio stagione non possono fare altro che confermarlo. Nonostante l'età, che in teoria dovrebbe fungere da ostacolo arrivati a questo punto, il centrocampista croato starebbe battendo record su record, dimostrando che quel numero sulla carta d'identità è un semplice dettaglio. Con i 515 minuti collezionati fino a questo momento, Luka Modric è il centrocampista che ha giocato più minuti in Serie A. Non solo, il 14 rossonero è anche il giocatore uno dei giocatori più impiegati da Massimiliano Allegri, dietro solo a Matteo Gabbia che in campionato ha fino a questo momento totalizzato 545'.

13.20 - Arrivano conferme sull’indisponibilità di Loftus-Cheek per la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri il centrocampista ha avuto un affaticamento muscolare durante l’allenamento a Milanello. Riporta Carlos Passerini de Il Corriere della Sera che gli esami a cui si è sottoposto oggi l’inglese non hanno evidenziato lesioni: in ogni caso il test di questa mattina non ha dato esito positivo visto che il giocatore sente ancora fastidio.

12.50 - Nella partita di questa sera tra Milan e Fiorentina la Curva Sud Milano torna a colorare San Siro con striscioni e bandiere, dando seguito a quanto anticipato in occasione di Milan-Napoli. Contro i partenopei il tifo organizzato era tornato a cantare e sostenere la squadra per tutta la durata del match. Attraverso i propri profili social gli ultras rossoneri hanno comunicato un avviso per la partita di questa sera: “Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San siro, nonostante la persistenza di alcuni divieti. Chiediamo a TUTTI di portare una sciarpa, oltre alle bandiere, agli stendardi e di attenersi alle istruzioni che verranno date tramite l’impianto voce per coordinare l’apertura”.

12.30 - Nella serata di ieri è arrivata un'altra brutta notizia per Max Allegri: oltre agli indisponibili Pulisic, Rabiot, Estupinan e Jashari la lista rischiava di allargarsi. Loftus-Cheek, durante l'allenamento di ieri a Milanello, ha accusato un affaticamento muscolare. Apprende la redazione di MilanNews.it che l'inglese non dovrebbe andare neanche in panchina a causa di questo problema. Al suo posto, dietro Leao, ci sarà Alexis Saelemaekers: sulla destra toccherà a Zachary Athekame.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buona domenica e ben ritrovati a tutti. Dopo una sosta per le Nazionali particolarmente indigesta, la formazione di Massimiliano Allegri tornerà in campo questa sera contro la Fiorentina per la 7^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Dopo le partite del sabato il Milan ha una ghiotta occasione, quella di balzare in testa alla classifica, in solitaria, ma prima c'è da battere la Viola dell'ex Stefano Pioli, che torna a San Siro, da avversario, per la prima volta dopo oltre 500 giorni.

Quella di stasera, comunque, non si pronostica essere una sfida facile, non solo per il valore dell'avversario, ma anche perché il Milan è letterlamente dimezzato, sia nei titolari che nelle alternative, viste le indisponibilità di Pulisic, Rabiot, Nkunku, Estupinan e forse Loftus-Cheek, che verrà valutato nella rifinitura di oggi. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!