LIVE MN - Verso Milan-Inter: sorpresa Diaz al posto di Saelemaekers, c'è Ibrahimovic dal primo minuto

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

16.10 - Per il derby di questa sera mister Stefano Pioli ha recuperato Ballo-Touré, Florenzi, Rebic e Pellegri. Ma il tecnico rossonero dovrà fare i conti con lo stop di Romagnoli (per lui infiammazione all'adduttore): l'ennesimo giocatore che si aggiunge alla lista in infermeria. Ecco, di seguito, tutti i giocatori assenti per il match delle 20:45 a San Siro:

Maignan (infortunio), Plizzari (infortunio), Romagnoli (infortunio), Theo Hernandez (squalifica), Castillejo (infortunio), Junior Messias (infortunio).

15.39 - È una delle sfide nella sfida nel derby di questa sera. È quella tra Tonali e Barella, centrocampisti e tifosi - rispettivamente - di Milan e Inter. Per loro, dunque, la stracittadina è anche una questione di maglia, di spirito di appartenenza. Un "duello di cuore", scrive La Gazzetta dello Sport, con vista sul Qatar. Nicolò è certo di un posto nella squadra di Mancini, Sandro spera di conquistarselo in questi mesi. Intanto la chiamata del c.t. è arrivata.

15.22 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il derby di questa sera non figura il nome di Alessio Romagnoli. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il capitano del Milan sarà assente per un'infiammazione all'adduttore. Da valutare, dunque, i tempi di recupero del numero 13 rossonero.

15.01 - Milano inizia a scaldare la voce per il derby di questa sera - match che sarà valido per la dodicesima giornata di Serie A. Ed a San Siro ci sarà sicuramente una cornice spettacolare, dato che, come appreso dalla nostra redazione, circa cento membri della Curva Sud sono al lavoro da stamattina per allestire la coreografia (che verrà esposta sui tre anelli del settore blu). Si preannuncia una serata di fuoco.

14.55 - Questi i convocati di mister Pioli per il Derby di questa sera:

PORTIERI: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

14.30 – Il Milan arriva alla sfida contro l’Inter con 31 punti ed un primato in classifica da mantenere. Nelle ultime cinque sfide la formazione di Stefano Pioli ha ottenuto quindici punti, arrivando a conquistare contro la Roma la settima vittoria di fila in Serie A. I gol messi a segno sono stati tredici mentre quelli subiti sette.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento al derby in programma questa sera a San Siro contro l’Inter. Grande attesa per una sfida importantissima per i rossoneri, che dopo il pari ottenuto contro il Porto in Champions League avranno il compito di dare continuità alle prestazioni mostrare fino ad ora in campionato.