live mn Verso Milan-Napoli: Leao ancora out, c'è Okafor. Dubbio Pavlovic-Tomori

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata

12.20 - I rossoneri registrano per questa gara diverse assenze pesanti per i motivi più disparati. Non c'è Theo Hernandez e non c'è Tijjani Reijnders, entrambi assenti per squalifica. E poi non ci sono tre infortunati come Gabbia, Abraham e Jovic, oltre ai due lungodegenti Bennacer e Florenzi. Questo comporta delle scelte da parte di Fonseca che, da parte sua, non si fa troppi problemi e va verso l'esclusione per scelta tecnica anche di un altro titolarissimo sulla carta, Rafael Leao. Così oggi il Corriere dello Sport titola sulle scelte di Fonseca: "Leao in panchina, Loftus vicino a Fofana". Al posto del portoghese ci sarà una nuova chance per Noah Okafor. Accanto a Fofana invece prenderà posto Loftus che, lasciando scoperta la trequarti, farà slittare Pulisic al centro dietro Morata e Chukwueze verrà inserito a destra. Dietro è possibile che rimanga fuori anche Tomori: si prepara la coppia Thiaw-Pavlovic.

12.00 - A riposo nell'ultimo weekend di campionato per via del rinvio della partita di Bologna, il Diavolo affronterà i partenopei senza Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, che sconteranno proprio contro i partenopei la squalifica che si sarebbe dovuta estinguere nello scorso turno. Per questo motivo l'allenatore portoghese farà nuovamente affidamento su Terracciano e Loftus-Cheek, che non saranno però le uniche novità di formazione. Thiaw dovrebbe tornare titolare al centro della difesa, con uno tra Pavlovic e Tomori al suo fianco. Altra esclusione invece per Rafael Leao, che nel corso dell'allenamento di oggi non è stato provato da Paulo Fonseca nella formazione titolare. Al suo posto pronto Noah Okafor.

-------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera alle 20.45 il Milan torna in campo dopo la pausa forzata dal rinvio della trasferta di Bologna nell'ultimo weekend di campionato. A San Siro arriva la capolista Napoli che al momento gode di otto punti di vantaggio sui rossoneri che, dunque, mirano ad accorciare la classifica il più possibile ed evitare al contrario che i campani fuggano. Primo turno infrasettimanale della stagione. Per rimanere sempre aggiornati da qui al fischio di inizio, MilanNews.it propone il consueto live testuale. Restate con noi!