live mn - Verso Milan-Rennes, uscite le formazioni ufficiali. Tutto confermato tra i rossoneri

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Rennes, sfida valida per l'andata degli spareggi di Europa League:

MILAN: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Thiaw, Terracciano, Eletu, Nsiala, Bartesaghi. All. Pioli.

RENNES: Mandanda; G. Doue, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Terrier, Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet, Gouiri, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Nagida, Bertuğ Yıldırım. All. Stéphan.

19.33 - Il Milan torna a giocare in Europa League dopo tre anni: l'ultima volta risale infatti al 18 marzo 2021 e l'avversario di quella sera era il Manchester United (ritorno degli ottavi). Questa la formazione titolare del Diavolo quel giorno: Donnaumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo.

19.25 - Pochi istanti fa il pullman con a bordo i giocatori del Milan è arrivato a San Siro.

19.00 - Nella formazone iniziale del Milan che stasera affronterà il Rennes nell'andata dei playoff di Europa League, è presente anche Yunus Musah che non gioca titolare con la maglia del Milan da due mesi: l'ultima volta risale infatti al 13 dicembre 2023 quando il Diavolo giocò l'ultima gara della fase a gironi di Champions League in casa del Newcastle.

17.22 - SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Nikola Dabanović MNE

Assistenti: Vladan Todorović MNE - Srđan Jovanovic MNE

Quarto uomo: Miloš Bošković MNE

VAR: Nejc Kajtazovic SVN

AVAR: Alen Borošak SVN

15.54 - In attesa della gara di questa sera tra Milan e Rennes, San Siro sarà uno stadio pieno, anche se non sold out come i rossoneri hanno abituato. Sono attesi oltre 66mila spettatori per assistere alla partita tra le due squadre rossonere che è valida per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Importante presenza anche dei supporters francesi, saranno infatti in 8mila i rossoneri di Francia, tanto che il settore ospiti verrà ampliato. Come di consueto sarà occupato tutto il terzo anello verde a cui si aggiungerà una parte di terzo anello rosso.

15.36 - Nel giorno in cui taglierà il traguardo delle 700 gare con i club in carriera, l'attaccante rossonero Olivier Giroud ritroverà da avversario anche Steve Mandanda, portiere 38enne storico della Francia e del Marsiglia che da un paio di stagioni difende i pali del Rennes di cui è anche diventato capitano. La curiosità riguarda il bomber francese del Milan: Il 26 febbraio 2007, nella partita tra Grenoble e Le Havre di Ligue 2, Olivier Giroud segnò il suo primo gol da professionista, vestendo la maglia dei padroni di casa. A difendere la porta della squadra avversaria c'era proprio Steve Mandanda: un classico esempio di ritorno al futuro, questa sera sul prato di San Siro.

15.00 - Nella giornata di ieri, affianco a Stefano Pioli in conferenza stampa era presente anche Matteo Gabbia, sin qui uno dei giocatori più in forma tra le fila del Milan. Il centrale difensivo italiano ha già sfidato il Rennes in Europa League nei gironi proprio mentre era in prestito al Villarreal, definendo i francesi come una squadra verticale e dalle tante risorse offensive e di qualità. Inoltre, l'ultima partita ufficiale persa dai rossoneri francesi, risale proprio al 14 dicembre e proprio contro Gabbia, in quel momento in campo con il Villareal.

14.30 - Sarà ancora una volta al centro dell'attacco rossonero, l'eterno francese Olivier Giroud. Per lui, non è una novità giocare e segnare in Europa League (infatti l'ha già vinta una volta, nel 2019 con la maglia del Chelsea). In vista di questa sera, questi i gol siglati da Giroud in questa competizione: tre reti nel 2017\18 con l'Arsenal e ben 11 gol nel 2018\19 con la maglia del Chelsea.

14.00 - Questa sera il Milan ospita il Rennes a San Siro, ma quali sono i precedenti dei rossoneri contro avversarie francesi? Nella sua storia il diavolo ha già affrontato in ben 50 occasioni una rivale transalpina, con uno score totale di 27 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. Metà di queste partite si sono giocate a San Siro, dove il rendimento continua a sorridere al Milan che ha ottenuto in totale 5 pareggi, 2 sconfitte e 17 vittorie, l'ultima lo scorso 7 novembre contro il Paris Saint Germain.

13.42 - Sempre poco prima del pranzo UEFA con i vertici del Rennes, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha anche aggiunto qualcosa ai microfoni di MilanNews.it in merito alle novità registrate negli ultimi giorni su un nuovo possibile format della Serie A a 18 squadre: "Il tema è tutto intorno al numero di partite che giochiamo. Dobbiamo limitare il numero di partite per salvaguardare la salute dei giocatori che sono anche il nostro patrimonio. Siccome le competizioni internazionali aumentano, ed adesso c'è la grande novità della FIFA, però anche la Champions ha aumentato il numero di partite. Alla fine se facciamo la somma fra coppe, nazionali e campionato giochiamo troppe partite. Io personalmente penso che questo sia un percorso ineluttabile, avverrà perché è fatale avvenga. Non dimentico che poi con le 18 squadre è stato il momento eroico del calcio italiano". Intervista completa clicca qui

13.20 - Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it poco prima del pranzo UEFA con i vertici del Rennes, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un commento sulla partita in programma questa sera a San Siro contro i francesi e sul percorso in Europa League che la squadra si auspica di compiere: "Sono ansioso come sempre. Però stiamo giocando bene, stiamo vincendo, quindi un tasso di ottimismo ce l'ho. L'Europa League è molto importante per noi, non l'abbiamo mai vinta fra l'altro. Poi ci sono degli squadroni, vedi il Liverpool. Non sarà un percorso facile ma è importantissimo per noi, ed anche Pioli ieri l'ha confermato".

13.11 - Come per tutte le gare europee, il Milan farà da onorevole padrone di casa ospitando i vertici del Rennes, avversario di questa sera nell'andata del playoff di Europa League. E' infatti in corso in questo momento il pranzo UEFA presso il ristorante "da Cracco" in zona Duomo a Milano: presente il Presidente Paolo Scaroni, assenti al pranzo l'AD Furlani e Gerry Cardinale, che saranno però a San Siro per assistere al match questa sera.

12.51 - Per la partita più importante della loro storia, il Rennes ha affittato un hotel alle spalle del Duomo a Milano come punto di ritrovo per i tifosi, luogo per chiedere informazioni, ritirare biglietti e voucher e per acquistare gadget del club francese in vista di MilanRennes di stasera in programma alle 21 a San Siro. La sala è stata addobbata con i colori rossoneri e con lo slogan “DARE TUTTO”, visibile anche sull’ultima pagina della Gazzetta di stamane.

12.31 - DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21:00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it

12.00 - Maignan in porta, difesa con Florenzi a destra (Calabria è infortunato) e Gabbia insieme a Kjaer confermati come coppia central. In mattinata a Milanello, il danese ha superato un test fisico prima dell'allenamento e risulta quindi, a meno di complicazioni dell'ultima ora, recuperato per la sfida di domani sera. Di conseguenza Theo giocherà a sinistra con l'eventualità di Terracciano a gara in corso. Non saranno invece a disposizione di Stefano Pioli nè Simic nè Jimenez che non sono in lista, come anche Caldara.

A centrocampo si ritorna alla linea a tre con Reijnders e Loftus-Cheek che saranno accompagnati da Musah, la grande sorpresa di oggi: il numero 80 però, insieme all'indisponibile Tomori, rientra nella lista dei diffidati. In attacco il solito trio con Pulisic, Leao e Giroud.

Assente nella lista dei convocati Samuel Chukwueze che stamattina è tornato a Milanello acclamato dai compagni, dopo l'esperienza in Coppa d'Africa, ma sarà a disposizione - verosimilmente - dalla prossima sfida in campionato dei rossoneri contro il Monza.

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Torna l'Europa in casa rossonera. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League nella prima aprte di stagione, il Milan ha avuto modo di assimilare la sconfitta e di ripuntare il proprio mirino sull'Europa League che comincia oggi. Questa sera a San Siro, alle ore 21, si giocherà la gara d'andata dei playoff che mettono in palio un posto agli ottavi. Avversario inedito, il Rennes di Julien Stephan. Una competizione in cui il Milan vuole fare bene e in cui, vista l'eliminazione diretta, non si possono commettere errori. Come di consueto MilanNews.it vi accompagnerà nel corso della giornata con tutti gli aggiornamenti live minuto per minuto. Restate con noi!