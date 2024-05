live mn Verso Milan-Salernitana: l'ultima di Pioli, Giroud e Kjaer. Tutte le novità di formazione

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE - MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.

15.40 - Non solo mister Stefano Pioli, questa sera daranno l'addio al Milan anche Simon Kjaer ed Olivier Giroud, che nei giorni scorsi sono stati intervistati da Milan TV e hanno ricevuto un sentito commiato dai compagni. Rafa Leao ha scelto di salutare il suo compagno in attacco in un modo abbastanza originale, scrivendo una lettera pubblicata sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che recita:

"Ciao Oli, ti scrivo nel giorno della tua ultima partita con il Milan perché sei stato e sei un grande giocatore, un campione, ma per me in particolare sei stato come un fratello maggiore. Quando ti ho conosciuto avevo 22 anni, ero uno dei giovani del Milan, e tu mi hai aiutato anche fuori dal campo a essere più responsabile, a diventare un giocatore con una mentalità vincente, a non arrendermi mai aggiungendo sempre nuovi obiettivi da centrare, a essere sempre concentrato. Sono orgoglioso di aver giocato con te, è stato un piacere. Sei Stato un grande compagno di squadra, sei stato fondamentale per vincere uno dei trofei più importanti ed entusiasmanti nella storia del Milan, lo scudetto del 2022. Hai fatto tantissimo per il Milan e sei entrato nella storia del club. Grazie di tutto, ti auguro il meglio possibile. Un abbraccio, frate”.

15.20 - Per mister Pioli Milan-Salernitana di questa sera sarà l’ultima partita alla guida dei rossoneri: il club ieri infatti ha comunicato la decisione condivisa di interrompere il rapporto al termine di questa stagione. Sono stati cinque anni sicuramente positivi, con alcuni momenti, tra ritorno in Champions e la conquista dello Scudetto, che rimarranno nel cuore di tutti i tifosi.

In attesa di capire le scelte ufficiali per questa sera, partita “senza valore” e che fungerà come passerella, vi ricordiamo invece qual è stata la prima formazione di Pioli alla guida del Milan. Era il 20 ottobre 2019, i rossoneri affrontavano il Lecce, e Pioli li schierò così: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paquetá, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. Per il Milan segnarono Calhanoglu e Piatek, per il Lecce Babacar e Calderoni, con gli ospiti che pareggiarono all'ultimo secondo.

15.00 - Iniziativa apprezzabile della Curva Sud Milano annunciata per oggi, in occasione di Milan-Salernitana. L’annuncio del tifo organizzato recita: “Oggi in occasione dell’ultima partita di campionato, la Curva Sud ha decido di premiare chi legge sempre la nostra fanzina. Questa sera verranno distribuite delle fanzine numerate, e in occasione della festa, verrà estratta la fanzina che vincerà un abbonamento per la prossima stagione”.

14.30 - Questa sera c'è Milan-Salernitana, ultima partita ufficiale della stagione 23/24 e ultima partita di mister Stefano Pioli sulla panchina rossonera, che saluterà San Siro e tutto il popolo milanista. L'addio al Milan non gli impedirà comunque di fare l'ultima "Piolata" (ovviamente l'accezione del termine è assolutamente positiva): contro la Salernitana le ultime di formazione danno Alessandro Florenzi sulla linea dei centrocampisti insieme a Reijnders e Bennacer.

14.15 - Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato l'interruzione, di comune accordo, con mister Stefano Pioli: il tecnico emiliano l'anno prossimo non siederà più sulla panchina rossonera. Sono arrivati subito tanti messaggi di affetto per Pioli da tifosi e giocatori, Leao compreso. Il portoghese ha speso parole al miele per il suo allenatore, che stasera saluterà San Siro e tutto il popolo milanista: "Grazie di tutto mister, dopo 12 anni hai regalato una gioia enorme a tutti i tifosi del Milan e di conseguenza il tuo nome è entrato nella storia del Milan! Grazie per avermi aiutato a far entrare il mio nome nell'elite del calcio".

13.45 - Questa sera la Curva Sud interromperà lo sciopero e tornerà a tifare, almeno parzialmente: nel primo tempo ci sarà lo stesso silenzio delle sfide contro Genoa e Cagliari, mentre nella seconda metà di gioco torneranno bandiere, striscioni e cori. Tutto questo per rendere omaggio a mister Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, tutti e tre al termine della loro avventura rossonera: il tifo organizzato vuole salutarli come meritano per quanto fatto in questi anni.

Il Milan-Salernitana di questa sera ha un sapore speciale: sarà l'ultima partita di mister Stefano Pioli sulla panchina rossonera, con il club che ieri ha annunciato la volontà di non continuare con l'allenatore emiliano. Sarà l'occasione per salutare anche Olivier Giroud e Simon Kjaer, entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno. Vivete l'avvicinamento alla partita con il nostro live.