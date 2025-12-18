live mn Verso Napoli-Milan: Leao in dubbio, Fofana parte dalla panchina

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, DE WINTER, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, LOFTUS-CHEEK, MODRIC, RABIOT, BARTESAGHI; NKUNKU, PULISIC

12.30 - Questa sera l'Al-Awwal Park di Riad ospiterà la prima semifinale di quest'edizione della Supercoppa tra il Napoli campione d'Italia e il Milan di Massimiliano Allegri. Calcio d'inizio in programma alle 22 ore locali, 20 italiane. La sfida sarà sold out: i 25mila posti saranno riempiti fino all'ultimo seggiolino dai tifosi sauditi (e non) di entrambe le squadre. Per quanto riguarda l'altra semfiniale, quella di domani sera tra Inter e Bologna, ci sono anche dei biglietti disponibili.

12.00 - C'è tanta curiosità attorno alle condizioni di Rafael Leao, partito comunque con la squadra per quest'edizione della Supercoppa Italiana nonostante sia fermo da poco più di una settimana per un fastidio all'adduttore, dal quale sembrerebbe guarito.

Nella giornata di ieri il portoghese ha svolto un lavoro personalizzato e prima dei suoi compagni, mentre questa mattina Massimiliano Allegri lo ha testato in allenamento per capire se potrà essere o meno della partita contro il Napoli. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico rossonero prenderà la decisione finale su Leao solo stasera allo stadio. (di Pietro Mazzara)

Amici ed amiche di MilanNews.it buon giovedì 18 dicembre a tutti! Giorno di gara, giorno di Supercoppa, visto che il Milan di Massimiliano Allegri sarà impegnato nella semifinale contro il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte. Calcio di inizio ore 20 italiane, con la formazione rossonera che ha l'ambizione e la voglia di onorare e difendere il titolo, dato che poco meno di un anno fa tornò a Milano vittoriosa. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo in quel di Riad. Restate con noi!!!