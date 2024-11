live mn Verso Slovan Bratislava-Milan: Leao in panchina. Tornano dal 1' Pulisic, Abraham e Calabria

vedi letture

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham

13.00 - Di seguito le informazioni per seguire la partita di questa sera:

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it

12.30 - Ci avviciniamo così alla sfida di questa sera in cui i rossoneri di Fonseca proveranno a portare a casa la terza vittoria di fila in Champions. Di seguito la squadra arbitrale scelta per la partita:

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP - Iñigo Prieto ESP

IV Ufficiale: Alejandro Muñiz Ruiz ESP

VAR: Carlos del Cerro Grande ESP

AVAR: Valentín Gómez ESP

12.00 - Importanti novità di formazione arrivano nel Milan. Panchina per Leao, che verrà sostituto dal primo minuto da Noah Okafor. Tornano titolari Pulisic, Chukwueze, Abraham, per via della squalifica di Alvaro Morata, e Davide Calabria. Per il resto gli uomini sui quali si affiderà Paulo Fonseca sono gli stessi, da Maignan a Theo Hernandez, passando per la coppia di centrali di difesa e centrocampo, che saranno Gabbia-Tomori e Fofana-Reijnders.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Slovan Bratislava-Milan, sfida valida per la 5^ giornata di Champions League. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!