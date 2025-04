live mn Verso Udinese-Milan: ipotesi difesa a tre, davanti c'è Abraham

vedi letture

Questa la probabile formazione rossonera: (3-4-3) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.

16.30 - DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Ore: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

In tv: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now, Dazn

Web: milannews.it

15.51 - In vista di Udinese-Milan di questa sera, il sito della Lega Serie A riferisce che la squadra bianconera cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive: i friulani non hanno mai perso quattro gare di fila in stagione, e ora affrontano un Milan altalenante in trasferta. I rossoneri, battuti in quattro delle ultime sei gare lontano da San Siro, soffrono soprattutto in fase difensiva, avendo incassato esattamente due gol in ognuna delle ultime quattro trasferte.

15.06 - Se verranno confermate le prove fatte ieri durante la rifinitura a Milanello, il Milan giocherà questa sera in casa dell'Udinese con la difesa a tre. Sergio Conceiçao è molto tentato di cambiare modulo e schierare la sua squadra con il 3-4-3: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Jimenez, Fofana, Reijnders e Theo Hernandenz a centrocampo e il trio Pulisic-Abraham-Leao in attacco. Se invece Conceiçao dovesse decidere di confermare il solito sistema di gioco, vale a dire il 4-2-3-1, allora a quel punto a Samuel Chukwueze prenderebbe il posto in campo da titolare di Strahinja Pavlovic e il Milan si schiererebbe così: Maignan; Jimenez, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. Lo riferisce Sky.

14.00 - Sergio Conceiçao sarebbe fortemente tentato di giocare dal primo minuto con la difesa a tre contro l'Udinese, come sperimentato ieri nella rifinitura di Milanello. Davanti a Maignan ci potrebbero essere quindi Tomori, Gabbia e Pavlovic. Esterni alti Jimenez e Theo, in mezzo al campo invece ci saranno Fofana e Reijnders. Davanti il trio composto da Pulisic, Abraham e Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Udinese-Milan, sfida valida per la 32^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri che devono vincere a tutti i costi per tenere vive le speranze di conquistare un posto in Europa o Conference League. Restate con noi!!!