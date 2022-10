LIVE MN - Verso Verona-Milan, Pioli pronto a confermare l'undici di martedì. Ma Adli scalpita

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Rafael Leao; Giroud. All.: Pioli.

15.53 - Dopo la notizia di formazione lanciata dalla Gazzetta dello Sport nel corso del pomeriggio, anche i colleghi di Sky Sport parlano di una possibile titolarità di Yacine Adli contro il Verona. Come si legge sul sito dell'emittente televisiva, infatti, Rade Krunic è in ballottaggio con il francese (sarebbe l'esordio dal 1') per un posto a centrocampo.

15.41 - Per Pioli sarà la sesta sfida contro il Verona: 3 giocate in casa e due in trasferta, il 3-1 di maggio e il 2-0 del 2020-21. In casa invece una vittoria e 2 pareggi.

15.29 - Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore del Verona. L'ex difensore farà il suo esordio assoluto sulla panchina gialloblu proprio contro il Milan, squadra in cui ha militato tra il gennaio ed il giugno 2015. In rossonero Bocchetti ha giocato soltanto nove partite, tornando allo Spartak Mosca al termine del prestito concordato nell'inverno precedente.

15.13 - L'arrivo di Bocchetti potrebbe sparigliare le carte, anche se l'impianto tattico dovrebbe rimanere lo stesso: 3-4-2-1, aggressione alta e grande spinta sugli esterni - riporta Tuttomercatoweb.com. Non sono dunque attesi grossi ribaltoni rispetto alle ultime gare: Hien dovrebbe affiancare Gunter e Cabal in difesa, dove le scelte sono semi-obbligate per l'assenza di Ceccherini (squalificato) e Dawidowicz (infortunato). Faraoni reclama una maglia da titolare dopo la panchina di Firenze e si candida a chiudere la cerniera in mediana insieme a Tameze, Veloso e Josh Doig. Opzioni limitate anche in attacco: con Lasagna probabile assente, Hrustic e Verdi balzano in pole per appoggiare Henry. Sullo sfondo anche Piccoli, possibile outsider.

15.00 - Quella di stasera sarà la sfida numero 77 tra il Milan e gli scaligeri, la 39esima a Verona. Finora il bilancio è molto in equilibrio: 13 vittorie rossonere, 12 pareggi e 13 sconfitte.

14.44 - Si giocherà il 16 ottobre, sarà la ventesima volta nella storia del Milan. Finora 8 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte. Curiosamente, l'ultima volta che si giocò il 16 ottobre era per l'8a giornata della scorsa Serie A, e il Milan ospitava il Verona in casa. Sotto di due gol a fine primo tempo (Caprari e Barak su rigore), i rossoneri furono in grado di ribaltarla e di vincere per 3-2 (Giroud, Kessié su rigore e autorete di Gunter).

14.30 - Come riportato da Luca Bianchin (Gazzetta dello Sport) sul proprio account Twitter, nel Milan di stasera la sorpresa può essere Yacine Adli, centrocampista arrivato dal Bordeaux che non gioca da quasi un mese. "Ragionamenti di Pioli sulla formazione in evoluzione", riferisce il collega.

14.17 - Il Milan ha disputato 15 partite sotto la direzione del fischietto ligure, con un parziale di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo match dei rossoneri arbitrato da Massa è stato il confronto interno col Napoli del dicembre 2021.

14.02 - La partita sarà affidata a Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, e al quarto uomo Marchetti, con i due assistenti Bresmes e Vecchi che completeranno la squadra arbitrale. In sala VAR ci saranno Mazzoleni e, ad assisterlo, Paganessi.

13.46 - Contro il Verona Stefano Pioli raggiungerà quota 150 panchine rossonere tra tutte le competizioni, diventando così l'ottavo allenatore della nostra storia a tagliare tale traguardo. Il bilancio è finora di 84 vittorie, 37 pareggi e 28 sconfitte.

13.30 - Pioli non recupera nessuno per la trasferta in terra veneta: Ibrahimovic, Florenzi, Calabria e Saelemaekers si vedranno solo nel 2023, mentre Maignan, Kjaer e De Ketelaere dovrebbero rientrare sabato contro il Monza. In campo, dunque, ci andrà la stessa formazione schierata mercoledì contro il Chelsea.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Verona-Milan, match valido per la decima giornata di Serie A. Dopo la vittoria interna contro la Juventus nello scorso turno e la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, i rossoneri vogliono voltare pagina contro gli uomini del neo-arrivato Bocchetti e dimenticare l'amara notte europea. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale!