live mn Villa Valle-Milan Futuro (1-0): termina così il primo tempo

Manca pochissimo alla sfida di campionato tra i rossoneri di Milan Futuro e il Villa Valle, valevole per la la 13esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. I ragazzi di mister Massimo Oddo sono a caccia di una vittoria che manca dal 2 novembre (2-1 sull'Oltrepò) e la partita di questo pomeriggio rappresenta quindi l'ennesimo insidioso ostacolo di questo girone

Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

Villa Valle: Passeri, Nava, Carminati, Ravasi, Perrotti, Lancini, Valenti, Bellandi, Lussignoli, Martinelli, Menegatti. A disp: Moroni, Gambirasio, Malacrone, Semprini, Filipponi, Valoti, Paganesi, Mazzoleni, Muradjans. All: Sgrò

Milan Futuro: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Dutu (C), Borsani, Eletu, Traorè, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Zukic, Minotti, Geroli, Branca, Perina, Magrassi, Asanji, Domnitei. All: Oddo

Arbitro: Sig. Barbatelli di Macerata (Cordeddu-Casula)

FINE PRIMO TEMPO - Termina così la prima frazione di gioco tra Villa Valle e Milan Futuro. Rossoneri sotto 1-0 e in dieci uomini, dopo aver giocato 45' minuti di gestione, e conditi da veramente poche sbavature. Il calcio però è questo. Il Villa Valle sblocca su corner, e nel finale di tempo ha anche il vantaggio numerico grazie alla giusta e sfortunata espulsione di Sala. Padroni di casa che sciupano anche il raddoppio con Ravasi, che sbaglia un calcio di rigore nel finale.

45' + 2 di recupero

43' Calcio di rigore per il Villa Valle, atterrato Bellandi in area di rigore dopo un contatto con Borsani. Ravasi sbaglia dagli undici metri calciando male alla destra di Torriani

35' Grave errore della difesa del Milan con Karaca, lento e impacciato nel non stoppare una pallone facile arretrato, concedendo quindi contropiede ai padroni di casa e costringendo Sala a fare fallo da ultimo uomo su Ravasi. Il difensore rossonero viene così espulso. Un errore incredibile, che vede i rossoneri sotto di un gol e in dieci uomini.

31' Clamorosa occasione sprecata da Sia! Il mancino del numero dieci è terminato alto da ottima posizione, dopo una bella azione di Borsani sulla fascia. Milan sfortunato

29' Ancora Milan Futuro pericoloso! Ci prova Ibrahimovic con un colpo di tacco deviato dalla difesa del Villa Valle

26 ' Grande azione di Traorè, che con una triangolazione insieme a Ibrahimovic riesce a smarcarsi bene dal limite dell'area di rigore, senza però riuscire a calciare in porta. Tra i rossoneri, Chaka è sicuramente il migliore in questo momento

18' Gara bloccata. Milan Futuro in dominio nel gioco, ma senza affondare particolarmente. Il Villa Valle dopo la rete, si chiude nella propria area di rigore

11' Timida reazione di Milan Futuro con Sia, che però non riesce a stoppare il pallone da buona posizione in area di rigore

5' Il Villa Valle passa in vantaggio. In gol Riccardo Ravasi, lesto ad anticipare tutti sugli sviluppi di un corner. Rossoneri sotto

1' Inizia ora il match!