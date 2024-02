live mn - Youth League, Milan-Braga (6-4 dtr): vince il Milan! Raveyre e Zeroli eroi!

IL MILAN E' AI QUARTI DI FINALE DI YOUTH LEAGUE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO! ZEROLI E RAVEYRE EROI!

Zeroli - GOL, nell'angolino - 6-4

Dinis Rodrigues - PARATO, vola Raveyre - 5-4

Malaspina - PARATO, intuisce il portiere - 5-4

Chissumba - GOL, Raveyre spiazzato - 5-4

Sia - GOL, portiere spiazzato - 5-3

Kelvin - PARATO, vola Raveyre - 4-3

Simic - GOL, portiere spiazzato - 4-3

Vasconcelos - GOL, Raveyre Spiazzato - 3-3

Bartesaghi - GOL, portiere spiazzato - 3-2

- Si parte con i calci di rigore. Inizia il Milan

FINE SECONDO TEMPO - Incredibile pareggio del Braga all'ultimo secondo. Furtado con un assist e un gol ha cambiato la partita per i portoghesi. E ora saranno subito calci di rigore...

49' GOL BRAGA. Incredibile, arriva il pareggio dei portoghesi. Ed è proprio Furtado, il migliore dei suoi: l'esterno destro taglia sul primo palo e spizza di testa per il gol del 2-2...

48' ANCORA RAVEYRE! Provvidenziale il portiere francese del Milan con un'uscita travolgente a salvare il risultato su Dinis Rodrigues

91' Ammoniti anche Bartesaghi e Sala nei minuti finali

90' Cinque minuti di recupero

88' Finisce la gara di Camarda, al suo posto Simmelhack

83' La partita si fa ancora più ruvida: il Milan deve resistere

84' Cambio per il Braga: fuori il mediano Barbosa e dentro la punta Patricio

81' Ammonito Sia per il Milan

76' Ammonito Kelvin per il Braga

71' GOL DEL MILAAAAAN! Risposta immediata dei rossoneri. Ci pensa il capitano Zeroli, l'uomo della Youth League. Bellissima apertura per Sia che appoggia per Bartesaghi: il terzino crossa di prima intenzione e trova l'inserimento di Zeroli che anticipa il difensore con l'esterno. 2-1 Milan!

67' Triplo cambio nel Milan: fuori Jimenez, Vicctor e Scotti. Dentro Bartesaghi, Sala e Parmiggiani. Il Milan passa a tre in difesa. Il Braga toglie Duarte e manda dentro Faria

66' GOL BRAGA. Ennesimo contropiede dei portoghesi che, questa volta, va a segno. Furtado, entrato benissimo, viene innescato sulla fascia con la difesa rossonera presa in controtempo. L'esterno mette dentro e Dinis Rodrigues segna il più facile dei gol: 1-1.

59' LEGNO PER IL BRAGA! Pericolosissimo il nuovo entrado Furtado che punta Jimenez dalla sinistra e lo lascia sul posto: la sua conclusione, senza angolo, accarezza la traversa

55' Primo cambio nel Braga: entra Furtado per Diego Rodrigues

53' Jimenez semina ancora il panico nella difesa avversaria con una galoppata delle sue.. Arriva a tu per tu con Carvalho che riesce a bloccare con il piede

51' PALO MILAN! Eccezionale Camarda che ci crede su un pallone lungo e confeziona un bel cross per Scotti che gira di testa e colpisce clamorosamente il palo.

50' Ammonito Raveyre per perdita di tempo

46' Si riparte al Puma House of Football

FINE PRIMO TEMPO - Finisce una prima frazione di elevatissimo agonismo, come dimostrano i cinque cartellini gialli già estratti dall'arbitro. Il Milan trema in avvio con Raveyre che si supera per tre volte e poi con il rigore sbagliato da Sia. I rossoneri però fanno la partita e vanno in vantaggio meritatamente proprio con Sia dopo un'azione bellissima di Scotti sulla destra. Grande battaglia in mezzo al campo con i portoghese che non hanno paura a metterla sul piano fisico. Ravyere splendido con altre due parate. La squadra di Abate se la dovrà sudare.

48' Mischione in mezzo all'area portoghese: Nsiala ammonito per un fallo, Marques per proteste

47' Contropiede travolgente di Jimenez che spacca in due il Braga e costringe Vasconcelos al fallo e al giallo

46' Vasconcelos prova a sorprendere da punizione con un angolo molto stretto: il tiro è forte ma Raveyre è ancora una volta bravissimo a respingere

45' Tre minuti di recupero

41' Azione favolosa di Simic che si improvvisa ala destra: salta due uomini e mette dentro per Zeroli che però perde l'attimo con un controllo non perfetto

36' Stalmach non ce la fa. Primo cambi rossonero con Malaspina che fa il suo ingresso

36' Contropiede velocissimo del Milan con Magni che manda Jimenez in campo aperto ma Carvalho esce sulla trequarti e allontana, come un libero vecchio stile

35' Altro miracolo di Raveyre! Il portiere francese vola e devia il bel colpo di testa di Dinis Rodrigues

33' Rimane a terra Stalmach dopo un contrasto in area di rigore rossonera: necessario l'intervento dello staff milanista

29' Contropiede di Dinis Rodrigues che parte in campo aperto: Nsiala e Simic fanno ottima guarda, con il serbo che si immola sul tiro a botta sicura dal limite

27' Camarda scappa via a Matos che lo trattiene: ammonito il capitano del Braga

24' GOL DEL MILAAAAAN! Che gol!! Scotti viene pescato da un bellissimo lancio di Victor. L'esterno poi è strepitoso superando con un doppio passo e lasciandolo sul posto. Scotti mette teso e rasoterra in mezzo: il pallone attraversa tutta l'area piccola e arriva da Sia che sul secondo palo, a porta vuota, si fa perdonare l'errore dal dischetto. Milan in vantaggio!!

19' Si scuote Jimenez sulla sinistra: lo spagnolo mette il turbo e semina due avversari. Il cross però è troppo lungo

16' TRAVERSA BRAGA! Contropiede veloce di Vasconcelos che calcia dalla lunga distanza: il tiro è deviato da Simic e per poco non beffa Raveyre salvato dalla traversa. Sul rimpallo Zeroli interviene in ritardo e viene ammonito

12' PARA CARVALHO! Il portiere portoghese rimedia all'errore e neutralizza la conclusione di Scotti anche con l'aiuto del palo! Occasione sprecata per i rossoneri...

11' Pasticcio del portiere del Braga che regala il pallone a Sia che penetra in area, salta due uomini e viene steso: calcio di rigore!

10' Ancora Braga! Questa volta è Dinis Rodrigues a penetrare dalla sinistra: ha poco angolo ma conclude comunque in porta. Para ancora Raveyre.

8' Prima occasione per gli ospiti: Duarte premia l'inserimento di Vasconcelos che prova a sorprendere Raveyre sul primo palo: risponde il portiere in angolo. Sul corner pallone buono per Noro che calcia a botta sicura ma trova ancora l'opposizione dell'estremo difensore rossonero

7' Bella palla di Nsiala in profondità per Scotti che mette in mezzo: nessuno però arriva sul pallone

5' Il Milan prova subito a controllare il gioco: subito grande intensità e agonismo in campo

1' Si comincia al Puma House!

- Questa la squadra arbitrale che è stata designata per questa gara:

Arbitro: Miloš Milanović SRB

Assistenti: Novak Novaković SRB - Nemanja Todorović SRB

Quarto uomo: Marco Monaldi ITA

- Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Victor, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp: Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Parmiggiani, Sala, Bonomi, Simmelhack. All. Ignazio Abate.

BRAGA (4-2-3-1): Joao Carvalho; Marques, Noro, Matos, Chissumba; Barbosa; Rodrigues; Duarte, Vasconcelos, Kelvin; Rodrigues. A disp.: Znuderi, Costa, Salvador, Abreu, Faria, Furtado, Patricio. All. Rui Duarte

- La partita si disputa in gara secca e se al termine dei tempi regolamentari ci sarà ancora una situazione di parità, la sfida si deciderà ai calci di rigore. La vincente di questa sfida avrà l'opportunità di giocare in casa il quarto di finale - sempre in gara secca - contro la vincente di Real Madrid-Lipsia, che giocheranno oggi alle 18

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara dove tra pochi minuti ci sarà il calcio di inizio di Milan-Sporting Braga, gara valevole per gli ottavi di finale di Youth League, massima competizione europea per la squadre giovanili. I rossoneri di Abate sono reduci dalla Final Four raggiunta nella scorsa stagione e faranno di tutto per ripetersi anche in questa, con una squadra più matura e che anche in campionato sta lottando per le posizioni di vertice. Restate con noi per seguire il live testuale della partita e rimanere aggiornati azione dopo azione!